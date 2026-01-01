Hacktron vs Horizon3.ai

范围 整个组织：外部服务、身份认证、SaaS 供应商、供应链、功能和组件。 内网、外网、AWS 和 Azure、Kubernetes、Active Directory 密码，以及钓鱼攻击的影响。Web 应用由独立产品 NodeZero WebApp 负责。

资产发现 从您提供的少量资产出发，持续发现没人登记过的资产，出现一个，发现一个。 在划定的网络范围内推进时发现主机，可选 OSINT。

测试 安全研究员每验证一种技术，就沉淀为一条工作流，由智能体全天候在环境中所有匹配的部分运行。 由团队自行配置和排期，可带凭据，也可不带。内网测试需在内网部署 Docker 主机或 OVA 设备。

问题展示 关键攻击路径一经验证立即上报，每一步都附请求、响应和证据。 给出利用证明和影响，附可视化攻击路径及其根因。

修复 从设计、架构和隔离层面给出改进，阻断整类攻击，再重新发起攻击，确认路径已封堵。 缓解建议、Fix Actions，以及一键 Verify 复测。