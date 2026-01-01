OpenAI 与 Hacktron 达成合作，查找其系统中的漏洞。阅读公告
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Hacktron vs Horizon3.ai
vs

NodeZero 的渗透测试要团队自己配置、排期，Flex 方案每个资产每次测试 15 美元。Hacktron Red 持续测试，新资产一出现就纳入，安全研究员全程监督智能体。

对比
Hacktron Horizon3.ai
范围 整个组织：外部服务、身份认证、SaaS 供应商、供应链、功能和组件。 内网、外网、AWS 和 Azure、Kubernetes、Active Directory 密码，以及钓鱼攻击的影响。Web 应用由独立产品 NodeZero WebApp 负责。
资产发现 从您提供的少量资产出发，持续发现没人登记过的资产，出现一个，发现一个。 在划定的网络范围内推进时发现主机，可选 OSINT。
测试 安全研究员每验证一种技术，就沉淀为一条工作流，由智能体全天候在环境中所有匹配的部分运行。 由团队自行配置和排期，可带凭据，也可不带。内网测试需在内网部署 Docker 主机或 OVA 设备。
问题展示 关键攻击路径一经验证立即上报，每一步都附请求、响应和证据。 给出利用证明和影响，附可视化攻击路径及其根因。
修复 从设计、架构和隔离层面给出改进，阻断整类攻击，再重新发起攻击，确认路径已封堵。 缓解建议、Fix Actions，以及一键 Verify 复测。
人工监督 安全研究员全程监控智能体，严禁破坏性操作。测试一旦可能影响可用性，我们会立即停止并联系您。 自动运行。

价格
Hacktron Horizon3.ai
方案 定制报价，按组织情况确定范围。 按资产计费：Flex 每个资产每次测试 15 美元；Core、Pro、Elite 分别为每个资产每年 50 美元、65 美元、85 美元，测试不限次数。资产指服务器、工作站、设备、云资源或对外开放的服务。
渗透测试 Whitebox，50 至 25,000 美元，每 10 万行代码约 500 美元。 NodeZero WebApp，每个应用每次测试 10,000 美元。

常见问题

选择 Hacktron 能带来什么？

测试持续运行，无需团队排期。新资产一出现，Red 就开始测试，安全研究员全程监督智能体。每条验证过的攻击路径都附每一步的证据和封堵它的修改建议，并通过复测确认。

Whitebox 渗透测试包含哪些内容？

基于源代码对单个应用做渗透测试，可选对线上应用做动态测试。交付技术报告和管理层报告、修复指导、测试证明函，以及一次免费复测，可作为 SOC 2、ISO 27001 和客户安全评估的渗透测试证明材料。价格为 50 至 25,000 美元，每 10 万行代码约 500 美元。

测试安全吗？

安全。严禁破坏性操作，安全研究员全程监控智能体；测试一旦可能影响可用性，我们会立即停止并联系您。

和渗透测试有什么区别？

渗透测试只针对固定范围测一次。红队测试持续进行，新资产和新披露的漏洞一出现就会测试。

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