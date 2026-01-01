Hacktron vs Horizon3.ai
NodeZero 的渗透测试要团队自己配置、排期，Flex 方案每个资产每次测试 15 美元。Hacktron Red 持续测试，新资产一出现就纳入，安全研究员全程监督智能体。
对比
|Hacktron
|Horizon3.ai
|范围
|整个组织：外部服务、身份认证、SaaS 供应商、供应链、功能和组件。
|内网、外网、AWS 和 Azure、Kubernetes、Active Directory 密码，以及钓鱼攻击的影响。Web 应用由独立产品 NodeZero WebApp 负责。
|资产发现
|从您提供的少量资产出发，持续发现没人登记过的资产，出现一个，发现一个。
|在划定的网络范围内推进时发现主机，可选 OSINT。
|测试
|安全研究员每验证一种技术，就沉淀为一条工作流，由智能体全天候在环境中所有匹配的部分运行。
|由团队自行配置和排期，可带凭据，也可不带。内网测试需在内网部署 Docker 主机或 OVA 设备。
|问题展示
|关键攻击路径一经验证立即上报，每一步都附请求、响应和证据。
|给出利用证明和影响，附可视化攻击路径及其根因。
|修复
|从设计、架构和隔离层面给出改进，阻断整类攻击，再重新发起攻击，确认路径已封堵。
|缓解建议、Fix Actions，以及一键 Verify 复测。
|人工监督
|安全研究员全程监控智能体，严禁破坏性操作。测试一旦可能影响可用性，我们会立即停止并联系您。
|自动运行。
价格
|Hacktron
|Horizon3.ai
|方案
|定制报价，按组织情况确定范围。
|按资产计费：Flex 每个资产每次测试 15 美元；Core、Pro、Elite 分别为每个资产每年 50 美元、65 美元、85 美元，测试不限次数。资产指服务器、工作站、设备、云资源或对外开放的服务。
|渗透测试
|Whitebox，50 至 25,000 美元，每 10 万行代码约 500 美元。
|NodeZero WebApp，每个应用每次测试 10,000 美元。
常见问题
选择 Hacktron 能带来什么？
测试持续运行，无需团队排期。新资产一出现，Red 就开始测试，安全研究员全程监督智能体。每条验证过的攻击路径都附每一步的证据和封堵它的修改建议，并通过复测确认。
Whitebox 渗透测试包含哪些内容？
基于源代码对单个应用做渗透测试，可选对线上应用做动态测试。交付技术报告和管理层报告、修复指导、测试证明函，以及一次免费复测，可作为 SOC 2、ISO 27001 和客户安全评估的渗透测试证明材料。价格为 50 至 25,000 美元，每 10 万行代码约 500 美元。
测试安全吗？
安全。严禁破坏性操作，安全研究员全程监控智能体；测试一旦可能影响可用性，我们会立即停止并联系您。
和渗透测试有什么区别？
渗透测试只针对固定范围测一次。红队测试持续进行，新资产和新披露的漏洞一出现就会测试。