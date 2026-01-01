Hacktron vs Greptile
Greptile 的评论涵盖风格、逻辑和安全。Hacktron Review 只做安全，在漏洞所在行附 PoC（概念验证）。Hacktron Whitebox 还能对应用做渗透测试，Greptile 做不到。
对比
|Hacktron
|Greptile
|范围
|Red 测试整个组织，Whitebox 测试单个应用，Review 检查每个 PR。
|由 AI 智能体审查和测试 PR，从风格、逻辑到安全。
|分析方式
|Review 结合已接入代码库的调用图审查每次变更，能发现改动行之外的漏洞。
|为文件、函数和依赖构建图谱，分析 diff 以外的影响。
|问题展示
|直接在漏洞所在代码行留下行内评论，附攻击路径、PoC（概念验证）和修复提示词。
|在 PR 中发表审查评论，附审查摘要。
|持续学习
|根据代码、规则文件和补充文档构建威胁模型。开发者可通过回复把问题标记为误报、已接受风险、有效或已修复。
|从团队讨论、回复和表情反应中学习，也会跟踪后续提交处理了哪些评论。
|修复
|每个问题都附带提示词，可在 Cursor、Claude 或 Codex 中打开修复。使用 Remediation，Hacktron 的智能体会验证问题、修复、补充测试并提交 PR。
|“Fix with your Agent”把问题交给 Claude Code、Codex、Cursor、Devin 等编程智能体。推送修复后，评论自动解决。
|渗透测试
|Whitebox 基于源代码测试单个应用，开启动态测试时还会测试线上应用。含一次免费复测和测试证明函。
|未列出。
价格
|Hacktron
|Greptile
|方案
|Review Pro，每位开发者每月 40 美元起，可试用 14 天。
|Pro 版每积分 1 美元，不收席位费，可试用 14 天。
|包含
|每位开发者 50 个 PR，全组织共享，每个 PR 不限扫描次数。
|预付积分全组织共享。Base 审查 1 积分，Plus 3 积分，Apex 10 积分。
|超额
|每多一个 PR 收 1 美元，默认关闭。
|积分用完可按需加购。
|渗透测试
|Whitebox，50 至 25,000 美元，每 10 万行代码约 500 美元。
|未列出。
常见问题
选择 Hacktron 能带来什么？
审查只报告攻击者可利用的安全问题，每个问题都在漏洞所在行附攻击路径、PoC 和修复，每位开发者 40 美元起。Whitebox 还能基于源代码对应用做渗透测试，50 美元起。
Whitebox 渗透测试包含哪些内容？
基于源代码对单个应用做渗透测试，可选对线上应用做动态测试。交付技术报告和管理层报告、修复指导、测试证明函，以及一次免费复测，可作为 SOC 2、ISO 27001 和客户安全评估的渗透测试证明材料。价格为 50 至 25,000 美元，每 10 万行代码约 500 美元。
Review 检查哪些问题？
业务逻辑漏洞、越权访问、注入、提示词注入、内存安全漏洞、基础设施即代码（IaC）暴露、供应链风险和密钥泄露。
Review 支持哪些 Git 平台？
GitHub、GitHub Enterprise Server、GitLab、Azure DevOps 和 Bitbucket。问题也会同步到 Slack、Jira 和 Linear。