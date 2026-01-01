Hacktron vs Greptile

范围 Red 测试整个组织， Whitebox 测试单个应用， Review 检查每个 PR。 由 AI 智能体审查和测试 PR，从风格、逻辑到安全。

分析方式 Review 结合已接入代码库的调用图审查每次变更，能发现改动行之外的漏洞。 为文件、函数和依赖构建图谱，分析 diff 以外的影响。

问题展示 直接在漏洞所在代码行留下行内评论，附攻击路径、PoC（概念验证）和修复提示词。 在 PR 中发表审查评论，附审查摘要。

持续学习 根据代码、规则文件和补充文档构建威胁模型。开发者可通过回复把问题标记为误报、已接受风险、有效或已修复。 从团队讨论、回复和表情反应中学习，也会跟踪后续提交处理了哪些评论。

修复 每个问题都附带提示词，可在 Cursor、Claude 或 Codex 中打开修复。使用 Remediation，Hacktron 的智能体会验证问题、修复、补充测试并提交 PR。 “Fix with your Agent”把问题交给 Claude Code、Codex、Cursor、Devin 等编程智能体。推送修复后，评论自动解决。