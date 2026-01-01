OpenAI 与 Hacktron 达成合作，查找其系统中的漏洞。阅读公告
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Hacktron vs Greptile
vs

Greptile 的评论涵盖风格、逻辑和安全。Hacktron Review 只做安全，在漏洞所在行附 PoC（概念验证）。Hacktron Whitebox 还能对应用做渗透测试，Greptile 做不到。

对比
Hacktron Greptile
范围 Red 测试整个组织，Whitebox 测试单个应用，Review 检查每个 PR。 由 AI 智能体审查和测试 PR，从风格、逻辑到安全。
分析方式 Review 结合已接入代码库的调用图审查每次变更，能发现改动行之外的漏洞。 为文件、函数和依赖构建图谱，分析 diff 以外的影响。
问题展示 直接在漏洞所在代码行留下行内评论，附攻击路径、PoC（概念验证）和修复提示词。 在 PR 中发表审查评论，附审查摘要。
持续学习 根据代码、规则文件和补充文档构建威胁模型。开发者可通过回复把问题标记为误报、已接受风险、有效或已修复。 从团队讨论、回复和表情反应中学习，也会跟踪后续提交处理了哪些评论。
修复 每个问题都附带提示词，可在 Cursor、Claude 或 Codex 中打开修复。使用 Remediation，Hacktron 的智能体会验证问题、修复、补充测试并提交 PR。 “Fix with your Agent”把问题交给 Claude Code、Codex、Cursor、Devin 等编程智能体。推送修复后，评论自动解决。
渗透测试 Whitebox 基于源代码测试单个应用，开启动态测试时还会测试线上应用。含一次免费复测和测试证明函。 未列出。

价格
Hacktron Greptile
方案 Review Pro，每位开发者每月 40 美元起，可试用 14 天。 Pro 版每积分 1 美元，不收席位费，可试用 14 天。
包含 每位开发者 50 个 PR，全组织共享，每个 PR 不限扫描次数。 预付积分全组织共享。Base 审查 1 积分，Plus 3 积分，Apex 10 积分。
超额 每多一个 PR 收 1 美元，默认关闭。 积分用完可按需加购。
渗透测试 Whitebox，50 至 25,000 美元，每 10 万行代码约 500 美元。 未列出。

常见问题

选择 Hacktron 能带来什么？

审查只报告攻击者可利用的安全问题，每个问题都在漏洞所在行附攻击路径、PoC 和修复，每位开发者 40 美元起。Whitebox 还能基于源代码对应用做渗透测试，50 美元起。

Whitebox 渗透测试包含哪些内容？

基于源代码对单个应用做渗透测试，可选对线上应用做动态测试。交付技术报告和管理层报告、修复指导、测试证明函，以及一次免费复测，可作为 SOC 2、ISO 27001 和客户安全评估的渗透测试证明材料。价格为 50 至 25,000 美元，每 10 万行代码约 500 美元。

Review 检查哪些问题？

业务逻辑漏洞、越权访问、注入、提示词注入、内存安全漏洞、基础设施即代码（IaC）暴露、供应链风险和密钥泄露。

Review 支持哪些 Git 平台？

GitHub、GitHub Enterprise Server、GitLab、Azure DevOps 和 Bitbucket。问题也会同步到 Slack、Jira 和 Linear。

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