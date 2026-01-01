Hacktron vs Greptile
Greptile はスタイル、ロジック、セキュリティについてコメントします。Hacktron Review はセキュリティだけに特化し、脆弱な行に概念実証（PoC）を付けて報告します。さらに Hacktron Whitebox はアプリケーションのペンテストも行いますが、Greptile にはこの機能がありません。
比較
|Hacktron
|Greptile
|対象範囲
|Red は組織全体を、Whitebox は 1 つのアプリケーションを、Review はすべてのプルリクエストをテストします。
|スタイルからロジック、セキュリティまで、プルリクエストをレビューしてテストする AI エージェント。
|分析
|Review は接続したコードベースのコールグラフを使って各変更を読むため、変更行の外にある脆弱性も報告できます。
|ファイル、関数、依存関係のグラフを構築し、差分を超えた影響を確認します。
|検出結果
|脆弱な行へのインラインコメントで、攻撃経路、概念実証（PoC）、修正用のプロンプトが付きます。
|プルリクエストへのレビューコメントと、レビューの要約。
|学習
|コード、ルールファイル、追加した文書から脅威モデルを作成します。開発者は返信で、検出結果を誤検知、リスク受容、有効、修正済みとしてマークできます。
|チームの議論、返信、リアクションに加え、後続のコミットでどのコメントが対応されたかから学習します。
|修正
|すべての検出結果に、Cursor、Claude、Codex で修正を開くためのプロンプトが付きます。Remediation では、Hacktron のエージェントが検出結果をテストして修正し、テストを追加して、プルリクエストを作成します。
|「Fix with your Agent」で、Claude Code、Codex、Cursor、Devin などのコーディングエージェントに問題を送ります。修正をプッシュするとコメントは解決済みになります。
|ペンテスト
|Whitebox はソースコードから 1 つのアプリケーションをテストし、動的テストが有効な場合はデプロイ済みのアプリに対してもテストします。無料の再テスト 1 回と実施証明書が付きます。
|記載なし。
料金
|Hacktron
|Greptile
|プラン
|Review Pro。開発者 1 人あたり月額 40 ドルから、14 日間のトライアル付き。
|Pro は 1 クレジット 1 ドルで、シート料金なし。14 日間のトライアル付き。
|含まれるもの
|開発者 1 人あたり 50 件のプルリクエストを組織全体で共有。プルリクエストごとのスキャン回数は無制限。
|組織全体で共有する前払いクレジット。Base レビューは 1 クレジット、Plus は 3、Apex は 10 クレジットです。
|上限超過時
|追加のプルリクエスト 1 件につき 1 ドル。デフォルトではオフ。
|必要に応じてクレジットを追加購入します。
|ペンテスト
|Whitebox。50 ドル～25,000 ドル、コード 10 万行あたり約 500 ドル。
|記載なし。
よくある質問
Hacktron で何が得られますか？
攻撃者が悪用できるセキュリティ問題だけを報告するレビュアーです。各問題には、脆弱な行に攻撃経路、概念実証（PoC）、修正が付き、開発者 1 人あたり 40 ドルから利用できます。Whitebox はソースコードからアプリケーションのペンテストも行い、50 ドルからです。
Whitebox のペンテストには何が含まれますか？
ソースコードに基づく 1 つのアプリケーションのペンテストで、デプロイ済みアプリに対する動的テストもオプションで追加できます。技術レポートとエグゼクティブレポート、修正ガイダンス、実施証明書、無料の再テストが提供され、SOC 2、ISO 27001、顧客のセキュリティ審査におけるペンテストの証跡として使えます。料金は 50 ドル～25,000 ドルで、コード 10 万行あたり約 500 ドルです。
Review は何を検出しますか？
ビジネスロジックの欠陥、アクセス制御の不備、インジェクション、プロンプトインジェクション、メモリ安全性のバグ、Infrastructure as Code の露出、サプライチェーンリスク、漏洩したシークレットです。
Review はどの Git プロバイダーに対応していますか？
GitHub、GitHub Enterprise Server、GitLab、Azure DevOps、Bitbucket に対応しています。検出結果は Slack、Jira、Linear にも送られます。