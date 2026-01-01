Hacktron vs CodeRabbit

范围 Red 测试整个组织， Whitebox 测试单个应用， Review 检查每个 PR。 对每个 PR 做 AI 代码审查，兼顾质量与安全。

分析方式 Review 结合已接入代码库的调用图审查每次变更，能发现改动行之外的漏洞。 用代码图谱分析变更的影响范围。Advanced 和 Enterprise 版的安全审查按可达性和可利用性给问题分级。

问题展示 直接在漏洞所在代码行留下行内评论，附攻击路径、PoC（概念验证）和修复提示词。 PR 评论标注严重程度、可达性和可利用性。Deep Scan 发现的问题附复现指南。

持续学习 根据代码、规则文件和补充文档构建威胁模型。开发者可通过回复把问题标记为误报、已接受风险、有效或已修复。 从使用中学习，适应团队偏好。

修复 每个问题都附带提示词，可在 Cursor、Claude 或 Codex 中打开修复。使用 Remediation，Hacktron 的智能体会验证问题、修复、补充测试并提交 PR。 可在 PR 中修复已验证的问题。