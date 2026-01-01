OpenAI 与 Hacktron 达成合作，查找其系统中的漏洞。阅读公告
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Hacktron vs CodeRabbit
vs

CodeRabbit 审查代码质量，PR 安全审查每用户 72 美元起。Hacktron Review 只做安全，每位开发者 40 美元起，在漏洞所在行附 PoC（概念验证）。Hacktron Whitebox 还能对应用做渗透测试，CodeRabbit 做不到。

对比
Hacktron CodeRabbit
范围 Red 测试整个组织，Whitebox 测试单个应用，Review 检查每个 PR。 对每个 PR 做 AI 代码审查，兼顾质量与安全。
分析方式 Review 结合已接入代码库的调用图审查每次变更，能发现改动行之外的漏洞。 用代码图谱分析变更的影响范围。Advanced 和 Enterprise 版的安全审查按可达性和可利用性给问题分级。
问题展示 直接在漏洞所在代码行留下行内评论，附攻击路径、PoC（概念验证）和修复提示词。 PR 评论标注严重程度、可达性和可利用性。Deep Scan 发现的问题附复现指南。
持续学习 根据代码、规则文件和补充文档构建威胁模型。开发者可通过回复把问题标记为误报、已接受风险、有效或已修复。 从使用中学习，适应团队偏好。
修复 每个问题都附带提示词，可在 Cursor、Claude 或 Codex 中打开修复。使用 Remediation，Hacktron 的智能体会验证问题、修复、补充测试并提交 PR。 可在 PR 中修复已验证的问题。
渗透测试 Whitebox 基于源代码测试单个应用，开启动态测试时还会测试线上应用。含一次免费复测和测试证明函。 未列出。Deep Scan 按次计费，检查 diff 以外的已提交代码，并可在沙箱中重放符合条件的漏洞利用。

价格
Hacktron CodeRabbit
方案 Review Pro，每位开发者每月 40 美元起，可试用 14 天。 Advanced 版按年付费每用户每月 72 美元，按月付费 90 美元。Essentials 和 Team 版更便宜，只有静态安全检查，不含 PR 安全审查。
包含 每位开发者 50 个 PR，全组织共享，每个 PR 不限扫描次数。 按合理使用政策，每位开发者每小时 10 次审查。
超额 每多一个 PR 收 1 美元，默认关闭。 每审查一个文件 0.25 美元。Deep Scan 按次定价，价格不一。
渗透测试 Whitebox，50 至 25,000 美元，每 10 万行代码约 500 美元。 未列出。

常见问题

选择 Hacktron 能带来什么？

审查只报告攻击者可利用的安全问题，每个问题都在漏洞所在行附攻击路径、PoC 和修复，每位开发者 40 美元起。Whitebox 还能基于源代码对应用做渗透测试，50 美元起。

Whitebox 渗透测试包含哪些内容？

基于源代码对单个应用做渗透测试，可选对线上应用做动态测试。交付技术报告和管理层报告、修复指导、测试证明函，以及一次免费复测，可作为 SOC 2、ISO 27001 和客户安全评估的渗透测试证明材料。价格为 50 至 25,000 美元，每 10 万行代码约 500 美元。

Review 检查哪些问题？

业务逻辑漏洞、越权访问、注入、提示词注入、内存安全漏洞、基础设施即代码（IaC）暴露、供应链风险和密钥泄露。

Review 支持哪些 Git 平台？

GitHub、GitHub Enterprise Server、GitLab、Azure DevOps 和 Bitbucket。问题也会同步到 Slack、Jira 和 Linear。

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