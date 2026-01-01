Hacktron vs CodeRabbit
CodeRabbit 审查代码质量，PR 安全审查每用户 72 美元起。Hacktron Review 只做安全，每位开发者 40 美元起，在漏洞所在行附 PoC（概念验证）。Hacktron Whitebox 还能对应用做渗透测试，CodeRabbit 做不到。
对比
|Hacktron
|CodeRabbit
|范围
|Red 测试整个组织，Whitebox 测试单个应用，Review 检查每个 PR。
|对每个 PR 做 AI 代码审查，兼顾质量与安全。
|分析方式
|Review 结合已接入代码库的调用图审查每次变更，能发现改动行之外的漏洞。
|用代码图谱分析变更的影响范围。Advanced 和 Enterprise 版的安全审查按可达性和可利用性给问题分级。
|问题展示
|直接在漏洞所在代码行留下行内评论，附攻击路径、PoC（概念验证）和修复提示词。
|PR 评论标注严重程度、可达性和可利用性。Deep Scan 发现的问题附复现指南。
|持续学习
|根据代码、规则文件和补充文档构建威胁模型。开发者可通过回复把问题标记为误报、已接受风险、有效或已修复。
|从使用中学习，适应团队偏好。
|修复
|每个问题都附带提示词，可在 Cursor、Claude 或 Codex 中打开修复。使用 Remediation，Hacktron 的智能体会验证问题、修复、补充测试并提交 PR。
|可在 PR 中修复已验证的问题。
|渗透测试
|Whitebox 基于源代码测试单个应用，开启动态测试时还会测试线上应用。含一次免费复测和测试证明函。
|未列出。Deep Scan 按次计费，检查 diff 以外的已提交代码，并可在沙箱中重放符合条件的漏洞利用。
价格
|Hacktron
|CodeRabbit
|方案
|Review Pro，每位开发者每月 40 美元起，可试用 14 天。
|Advanced 版按年付费每用户每月 72 美元，按月付费 90 美元。Essentials 和 Team 版更便宜，只有静态安全检查，不含 PR 安全审查。
|包含
|每位开发者 50 个 PR，全组织共享，每个 PR 不限扫描次数。
|按合理使用政策，每位开发者每小时 10 次审查。
|超额
|每多一个 PR 收 1 美元，默认关闭。
|每审查一个文件 0.25 美元。Deep Scan 按次定价，价格不一。
|渗透测试
|Whitebox，50 至 25,000 美元，每 10 万行代码约 500 美元。
|未列出。
常见问题
选择 Hacktron 能带来什么？
审查只报告攻击者可利用的安全问题，每个问题都在漏洞所在行附攻击路径、PoC 和修复，每位开发者 40 美元起。Whitebox 还能基于源代码对应用做渗透测试，50 美元起。
Whitebox 渗透测试包含哪些内容？
基于源代码对单个应用做渗透测试，可选对线上应用做动态测试。交付技术报告和管理层报告、修复指导、测试证明函，以及一次免费复测，可作为 SOC 2、ISO 27001 和客户安全评估的渗透测试证明材料。价格为 50 至 25,000 美元，每 10 万行代码约 500 美元。
Review 检查哪些问题？
业务逻辑漏洞、越权访问、注入、提示词注入、内存安全漏洞、基础设施即代码（IaC）暴露、供应链风险和密钥泄露。
Review 支持哪些 Git 平台？
GitHub、GitHub Enterprise Server、GitLab、Azure DevOps 和 Bitbucket。问题也会同步到 Slack、Jira 和 Linear。