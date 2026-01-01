Hacktron vs CodeRabbit

対象範囲 Red は組織全体を、 Whitebox は 1 つのアプリケーションを、 Review はすべてのプルリクエストをテストします。 すべてのプルリクエストに対する AI コードレビュー。セキュリティだけでなく品質も対象です。

分析 Review は接続したコードベースのコールグラフを使って各変更を読むため、変更行の外にある脆弱性も報告できます。 コードグラフで変更の影響範囲を把握します。Advanced と Enterprise では、セキュリティレビューが到達可能性と悪用可能性で検出結果を格付けします。

検出結果 脆弱な行へのインラインコメントで、攻撃経路、概念実証（PoC）、修正用のプロンプトが付きます。 重大度、到達可能性、悪用可能性を示したプルリクエストへのコメント。Deep Scan の検出結果には再現ガイドが付きます。

学習 コード、ルールファイル、追加した文書から脅威モデルを作成します。開発者は返信で、検出結果を誤検知、リスク受容、有効、修正済みとしてマークできます。 利用状況から学習し、チームの好みに適応します。

修正 すべての検出結果に、Cursor、Claude、Codex で修正を開くためのプロンプトが付きます。Remediation では、Hacktron のエージェントが検出結果をテストして修正し、テストを追加して、プルリクエストを作成します。 検証済みの問題をプルリクエスト内で修正できます。