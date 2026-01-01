Hacktron vs Aikido
Aikido はコード、クラウド、ランタイムをカバーします。Hacktron が手がけるのはオフェンシブセキュリティです。Whitebox のペンテストはコード 10 万行あたり約 500 ドルですが、Aikido の 1 アプリケーションの典型的なペンテストは 4,000 ドルです。
比較
|Hacktron
|Aikido
|対象範囲
|Red は組織全体を、Whitebox は 1 つのアプリケーションを、Review はすべてのプルリクエストをテストします。
|コード、クラウド、ペンテスト、ランタイム保護。SAST、依存関係、シークレット、コンテナ、DAST を含みます。
|分析
|Review は接続したコードベースのコールグラフを使って各変更を読むため、変更行の外にある脆弱性も報告できます。
|静的チェックは差分に対して実行されます。エージェントである Deep Review は、変更行の外からコンテキストを取り込み、セキュリティと品質を確認します。
|検出結果
|脆弱な行へのインラインコメントで、攻撃経路、概念実証（PoC）、修正用のプロンプトが付きます。
|プルリクエストへのインラインコメントで、修正案が付きます。
|学習
|コード、ルールファイル、追加した文書から脅威モデルを作成します。開発者は返信で、検出結果を誤検知、リスク受容、有効、修正済みとしてマークできます。
|開発者の返信から得たコンテキストをリポジトリのメモリに保存し、AGENTS.md などのファイルから受容済みのリスクを読み込みます。
|修正
|すべての検出結果に、Cursor、Claude、Codex で修正を開くためのプロンプトが付きます。Remediation では、Hacktron のエージェントが検出結果をテストして修正し、テストを追加して、プルリクエストを作成します。
|修正機能が有効な場合、「Can you fix this?」と返信すると Aikido がプルリクエストを作成します。
|ペンテスト
|Whitebox はソースコードから 1 つのアプリケーションをテストし、動的テストが有効な場合はデプロイ済みのアプリに対してもテストします。無料の再テスト 1 回と実施証明書が付きます。
|ホワイトボックス、グレーボックス、ブラックボックス。別々のエージェントが各検出結果の再エクスプロイトを試み、レポートには実施証明書が付きます。
料金
|Hacktron
|Aikido
|プラン
|Review Pro。開発者 1 人あたり月額 40 ドルから、14 日間のトライアル付き。
|10 ユーザーで月額 Basic 350 ドル、Pro 700 ドル、Advanced 1,050 ドル。年払いで 10% 割引。
|含まれるもの
|開発者 1 人あたり 50 件のプルリクエストを組織全体で共有。プルリクエストごとのスキャン回数は無制限。
|Basic 以上でプルリクエストのセキュリティレビューと品質チェックが利用できます。Deep Review はプルリクエスト 1 件につき 1 クレジットで、Pro には月 100 クレジット、Advanced には月 200 クレジットが含まれます。
|上限超過時
|追加のプルリクエスト 1 件につき 1 ドル。デフォルトではオフ。
|1 クレジットはウォレット残高 1 ドル分です。
|ペンテスト
|Whitebox。50 ドル～25,000 ドル、コード 10 万行あたり約 500 ドル。
|スコープに応じて 50 ドル～30,000 ドル以上。1 アプリケーションとその主要 API で約 4,000 ドル。
よくある質問
Hacktron で何が得られますか？
プルリクエストの各検出結果に、攻撃者がどう悪用するかが示され、脆弱な行に攻撃経路、概念実証（PoC）、修正が付きます。ペンテストが必要なときは、Whitebox がソースコードから 1 つのアプリケーションをテストします。料金はコード 10 万行あたり約 500 ドルです。
Whitebox のペンテストには何が含まれますか？
ソースコードに基づく 1 つのアプリケーションのペンテストで、デプロイ済みアプリに対する動的テストもオプションで追加できます。技術レポートとエグゼクティブレポート、修正ガイダンス、実施証明書、無料の再テストが提供され、SOC 2、ISO 27001、顧客のセキュリティ審査におけるペンテストの証跡として使えます。料金は 50 ドル～25,000 ドルで、コード 10 万行あたり約 500 ドルです。
Review は何を検出しますか？
ビジネスロジックの欠陥、アクセス制御の不備、インジェクション、プロンプトインジェクション、メモリ安全性のバグ、Infrastructure as Code の露出、サプライチェーンリスク、漏洩したシークレットです。
Review はどの Git プロバイダーに対応していますか？
GitHub、GitHub Enterprise Server、GitLab、Azure DevOps、Bitbucket に対応しています。検出結果は Slack、Jira、Linear にも送られます。