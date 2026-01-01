OpenAI 与 Hacktron 达成合作，查找其系统中的漏洞。阅读公告
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Hacktron vs Aikido
vs

Aikido 覆盖代码、云和运行时，Hacktron 专攻进攻性安全。Whitebox 渗透测试每 10 万行代码约 500 美元，Aikido 测一个应用通常要 4,000 美元。

对比
Hacktron Aikido
范围 Red 测试整个组织，Whitebox 测试单个应用，Review 检查每个 PR。 代码、云、渗透测试和运行时防护，含 SAST、依赖、密钥、容器和 DAST。
分析方式 Review 结合已接入代码库的调用图审查每次变更，能发现改动行之外的漏洞。 静态检查基于 diff 运行。Deep Review 是一个智能体，会拉取变更行以外的上下文，同时检查安全和质量。
问题展示 直接在漏洞所在代码行留下行内评论，附攻击路径、PoC（概念验证）和修复提示词。 在 PR 中行内评论，附修复建议。
持续学习 根据代码、规则文件和补充文档构建威胁模型。开发者可通过回复把问题标记为误报、已接受风险、有效或已修复。 从开发者的回复中提取上下文，存入仓库记忆；从 AGENTS.md 等文件读取已接受的风险。
修复 每个问题都附带提示词，可在 Cursor、Claude 或 Codex 中打开修复。使用 Remediation，Hacktron 的智能体会验证问题、修复、补充测试并提交 PR。 开启修复功能后，回复“Can you fix this?”，Aikido 就会提交 PR。
渗透测试 Whitebox 基于源代码测试单个应用，开启动态测试时还会测试线上应用。含一次免费复测和测试证明函。 支持白盒、灰盒和黑盒。独立的智能体会对每个问题再次尝试利用，报告附测试证明函。

价格
Hacktron Aikido
方案 Review Pro，每位开发者每月 40 美元起，可试用 14 天。 Basic 每月 350 美元，Pro 700 美元，Advanced 1,050 美元，均含 10 个用户，按年付费优惠 10%。
包含 每位开发者 50 个 PR，全组织共享，每个 PR 不限扫描次数。 Basic 起即含 PR 安全审查和质量检查。Deep Review 每个 PR 消耗 1 积分，Pro 每月含 100 积分，Advanced 含 200 积分。
超额 每多一个 PR 收 1 美元，默认关闭。 1 积分等于 1 美元钱包余额。
渗透测试 Whitebox，50 至 25,000 美元，每 10 万行代码约 500 美元。 按范围 50 美元至 30,000 美元以上；单个应用及其主要 API 约 4,000 美元。

常见问题

选择 Hacktron 能带来什么？

PR 中的每个问题都说明攻击者如何利用，并在漏洞所在行给出攻击路径、PoC（概念验证）和修复。需要渗透测试时，Whitebox 基于源代码测试单个应用，每 10 万行代码约 500 美元。

Whitebox 渗透测试包含哪些内容？

基于源代码对单个应用做渗透测试，可选对线上应用做动态测试。交付技术报告和管理层报告、修复指导、测试证明函，以及一次免费复测，可作为 SOC 2、ISO 27001 和客户安全评估的渗透测试证明材料。价格为 50 至 25,000 美元，每 10 万行代码约 500 美元。

Review 检查哪些问题？

业务逻辑漏洞、越权访问、注入、提示词注入、内存安全漏洞、基础设施即代码（IaC）暴露、供应链风险和密钥泄露。

Review 支持哪些 Git 平台？

GitHub、GitHub Enterprise Server、GitLab、Azure DevOps 和 Bitbucket。问题也会同步到 Slack、Jira 和 Linear。

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