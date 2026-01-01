Hacktron vs Aikido
Aikido 覆盖代码、云和运行时，Hacktron 专攻进攻性安全。Whitebox 渗透测试每 10 万行代码约 500 美元，Aikido 测一个应用通常要 4,000 美元。
对比
|Hacktron
|Aikido
|范围
|Red 测试整个组织，Whitebox 测试单个应用，Review 检查每个 PR。
|代码、云、渗透测试和运行时防护，含 SAST、依赖、密钥、容器和 DAST。
|分析方式
|Review 结合已接入代码库的调用图审查每次变更，能发现改动行之外的漏洞。
|静态检查基于 diff 运行。Deep Review 是一个智能体，会拉取变更行以外的上下文，同时检查安全和质量。
|问题展示
|直接在漏洞所在代码行留下行内评论，附攻击路径、PoC（概念验证）和修复提示词。
|在 PR 中行内评论，附修复建议。
|持续学习
|根据代码、规则文件和补充文档构建威胁模型。开发者可通过回复把问题标记为误报、已接受风险、有效或已修复。
|从开发者的回复中提取上下文，存入仓库记忆；从 AGENTS.md 等文件读取已接受的风险。
|修复
|每个问题都附带提示词，可在 Cursor、Claude 或 Codex 中打开修复。使用 Remediation，Hacktron 的智能体会验证问题、修复、补充测试并提交 PR。
|开启修复功能后，回复“Can you fix this?”，Aikido 就会提交 PR。
|渗透测试
|Whitebox 基于源代码测试单个应用，开启动态测试时还会测试线上应用。含一次免费复测和测试证明函。
|支持白盒、灰盒和黑盒。独立的智能体会对每个问题再次尝试利用，报告附测试证明函。
价格
|Hacktron
|Aikido
|方案
|Review Pro，每位开发者每月 40 美元起，可试用 14 天。
|Basic 每月 350 美元，Pro 700 美元，Advanced 1,050 美元，均含 10 个用户，按年付费优惠 10%。
|包含
|每位开发者 50 个 PR，全组织共享，每个 PR 不限扫描次数。
|Basic 起即含 PR 安全审查和质量检查。Deep Review 每个 PR 消耗 1 积分，Pro 每月含 100 积分，Advanced 含 200 积分。
|超额
|每多一个 PR 收 1 美元，默认关闭。
|1 积分等于 1 美元钱包余额。
|渗透测试
|Whitebox，50 至 25,000 美元，每 10 万行代码约 500 美元。
|按范围 50 美元至 30,000 美元以上；单个应用及其主要 API 约 4,000 美元。
常见问题
选择 Hacktron 能带来什么？
PR 中的每个问题都说明攻击者如何利用，并在漏洞所在行给出攻击路径、PoC（概念验证）和修复。需要渗透测试时，Whitebox 基于源代码测试单个应用，每 10 万行代码约 500 美元。
Whitebox 渗透测试包含哪些内容？
基于源代码对单个应用做渗透测试，可选对线上应用做动态测试。交付技术报告和管理层报告、修复指导、测试证明函，以及一次免费复测，可作为 SOC 2、ISO 27001 和客户安全评估的渗透测试证明材料。价格为 50 至 25,000 美元，每 10 万行代码约 500 美元。
Review 检查哪些问题？
业务逻辑漏洞、越权访问、注入、提示词注入、内存安全漏洞、基础设施即代码（IaC）暴露、供应链风险和密钥泄露。
Review 支持哪些 Git 平台？
GitHub、GitHub Enterprise Server、GitLab、Azure DevOps 和 Bitbucket。问题也会同步到 Slack、Jira 和 Linear。