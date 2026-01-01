Hacktron vs Aikido

范围 Red 测试整个组织， Whitebox 测试单个应用， Review 检查每个 PR。 代码、云、渗透测试和运行时防护，含 SAST、依赖、密钥、容器和 DAST。

分析方式 Review 结合已接入代码库的调用图审查每次变更，能发现改动行之外的漏洞。 静态检查基于 diff 运行。Deep Review 是一个智能体，会拉取变更行以外的上下文，同时检查安全和质量。

问题展示 直接在漏洞所在代码行留下行内评论，附攻击路径、PoC（概念验证）和修复提示词。 在 PR 中行内评论，附修复建议。

持续学习 根据代码、规则文件和补充文档构建威胁模型。开发者可通过回复把问题标记为误报、已接受风险、有效或已修复。 从开发者的回复中提取上下文，存入仓库记忆；从 AGENTS.md 等文件读取已接受的风险。

修复 每个问题都附带提示词，可在 Cursor、Claude 或 Codex 中打开修复。使用 Remediation，Hacktron 的智能体会验证问题、修复、补充测试并提交 PR。 开启修复功能后，回复“Can you fix this?”，Aikido 就会提交 PR。