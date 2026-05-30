Hacktron 是一个 AI 驱动的安全代码审查平台。它的 AI Agent 会审查你的仓库，发现可利用的漏洞，并以 PR 评论和仪表盘检测结果的形式呈现。它有两种工作模式：在每个 pull/merge request 上运行的逐 PR 审查，以及分析仓库完整源码的白盒扫描（也称渗透测试）。