未知: 制定业务连续性与灾难恢复计划 公司制定了业务连续性与灾难恢复计划，其中包含沟通计划，以在关键人员不可用时维持信息安全的连续性。

未知: 测试业务连续性与灾难恢复计划 公司拥有书面的业务连续性与灾难恢复（BC/DR）计划，并至少每年测试一次。

未知: 投保网络安全保险 投保网络安全保险，降低业务中断带来的财务影响。

未知: 建立配置管理体系 制定配置管理流程，确保系统配置在整个环境中一致部署。

未知: 建立开发生命周期 公司建立了正式的系统开发生命周期（SDLC）方法，用于规范信息系统及相关技术要求的开发、采购、实施、变更（包括紧急变更）和维护。

未知: SOC 2 – 系统描述 为审计报告第三部分撰写系统描述

未知: 建立举报制度 制定正式的举报制度，并设有匿名沟通渠道，供用户报告潜在问题或舞弊线索。

未知: 董事会监督汇报 高级管理层每年至少一次向董事会或相关专门委员会汇报公司网络安全和隐私风险状况，董事会视需要向管理层提供反馈和指导。

未知: 制定董事会章程 董事会有成文章程，明确其对内部控制的监督职责。

未知: 董事会专业能力 董事会成员具备足够的专业知识，能够监督管理层设计、实施和运行信息安全控制的能力。董事会视需要聘请外部信息安全专家和顾问。

未知: 召开董事会会议 董事会每年至少召开一次会议，并保留正式会议纪要。董事会中设有独立董事。

未知: 建立备份流程 公司的数据备份政策规定了客户数据备份与恢复的要求。

未知: 对外通报系统变更 可能影响客户数据处理的重大系统变更，会及时通知客户。

未知: 明确管理层角色与职责 公司管理层已明确角色与职责，以监督信息安全控制措施的设计与实施。

未知: 明确角色与职责 信息安全控制在设计、开发、实施、运行、维护和监控各环节的角色与职责，均在岗位说明和/或《角色与职责政策》中正式分配。

未知: 制定并评审安全政策 公司的信息安全政策与程序已形成文件，并至少每年评审一次。

未知: 提供支持系统 设有面向外部的支持系统，用户可借此向相关人员报告故障、事件、疑虑及其他投诉。

未知: 内部通报系统变更 系统变更会告知授权的内部用户。

未知: 访问须经申请 用户对范围内系统组件的访问权限依据岗位与职能授予，否则须在开通前提交书面访问申请，并经经理批准。

未知: 制定事件响应政策 公司制定了书面的安全与隐私事件响应政策和程序，并已传达给授权用户。

未知: 遵循事件管理程序 公司的安全与隐私事件由管理层按照安全事件响应政策和程序进行记录、跟踪、解决，并通知受影响或相关方。

未知: 建立物理访问流程 公司建立了基于控制负责人授权来授予、变更和终止公司数据中心物理访问权限的流程。

未知: 评审数据中心访问权限 公司至少每年评审一次数据中心的访问权限。

未知: 对外公布公司承诺 通过主服务协议（MSA）或服务条款（TOS）向客户说明安全承诺。

未知: 提供外部支持资源 向客户提供系统运行相关的指南和技术支持资源。

未知: 提供服务说明 向内外部用户提供产品和服务说明。

未知: 明确风险评估目标 明确业务目标，以便识别和评估与之相关的风险。

未知: 开展风险评估 每年至少开展一次风险评估，识别影响服务承诺的威胁和变化（环境、监管和技术层面），并正式评估相关风险。评估还会考虑舞弊的可能性，以及舞弊对目标实现的影响。