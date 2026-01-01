OpenAI 与 Hacktron 达成合作，查找其系统中的漏洞。阅读公告
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Hacktron Red

最难缠的攻击者，为您所用。

Hacktron Red 为整个组织提供持续红队测试。我们的安全研究员和 AI 智能体全天候发起攻击，系统一有变化，测试随之跟进。

入侵的每一步都附有证据，随后协助封堵攻击路径。

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攻击面

Hacktron 绘制攻击者可触达的软件环境。从您提供的少量资产出发，持续发现没人登记过的资产，出现一个，发现一个。

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攻击手法

安全研究员每验证一种技术，就沉淀为一条工作流，由智能体全天候在环境中所有匹配的部分运行。新技术、新资产，出现即测试。

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路径分析

Hacktron 梳理攻击者可在公司各部分之间利用的暴露面、关联关系和信任边界。每一条连接都是一个问题：这是不是一条入侵路径？

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报告

关键路径一经验证，立即上报。攻击链的每一步都附带请求、响应和证据。

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修复建议

针对每条已验证的路径，Hacktron 从设计、架构和隔离层面给出改进建议，阻断同一类攻击，而不只是修一个漏洞。随后重新发起攻击，确认路径已封堵。

 已验证路径 隔离措施 复测 同类攻击 已验证路径 隔离措施 复测 同类攻击 已验证路径 隔离措施 复测 同类攻击 已验证路径 隔离措施 复测 同类攻击 已验证路径 隔离措施 复测 同类攻击 已验证路径 隔离措施 复测 同类攻击 已验证路径 隔离措施 复测 同类攻击 已验证路径 隔离措施 复测 同类攻击 已验证路径 隔离措施 复测 同类攻击 已验证路径 隔离措施 复测 同类攻击

监控

严禁破坏性操作，安全研究员全程监控智能体。测试一旦可能影响可用性，我们立即停止，并通过约定渠道联系您。

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Hacktron Red

攻击者动手之前，我们先攻破。告诉我们您想测什么，我们会尽快联系。

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