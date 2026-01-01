Hacktron Red
最难缠的攻击者，为您所用。
Hacktron Red 为整个组织提供持续红队测试。我们的安全研究员和 AI 智能体全天候发起攻击，系统一有变化，测试随之跟进。
入侵的每一步都附有证据，随后协助封堵攻击路径。
立即预约咨询。
攻击面
Hacktron 绘制攻击者可触达的软件环境。从您提供的少量资产出发，持续发现没人登记过的资产，出现一个，发现一个。
攻击手法
安全研究员每验证一种技术，就沉淀为一条工作流，由智能体全天候在环境中所有匹配的部分运行。新技术、新资产，出现即测试。
路径分析
Hacktron 梳理攻击者可在公司各部分之间利用的暴露面、关联关系和信任边界。每一条连接都是一个问题：这是不是一条入侵路径？
报告
关键路径一经验证，立即上报。攻击链的每一步都附带请求、响应和证据。
修复建议
针对每条已验证的路径，Hacktron 从设计、架构和隔离层面给出改进建议，阻断同一类攻击，而不只是修一个漏洞。随后重新发起攻击，确认路径已封堵。
监控
严禁破坏性操作，安全研究员全程监控智能体。测试一旦可能影响可用性，我们立即停止，并通过约定渠道联系您。
Hacktron Red
攻击者动手之前，我们先攻破。告诉我们您想测什么，我们会尽快联系。
已收到，我们会尽快联系您。
发送失败。请发邮件至 hello@hacktron.ai，我们会通过邮件回复您。