No Pwn, No Pay
流程
- 预约演示
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用 30 分钟商定应用和测试范围。
- 执行渗透测试
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通过 GitHub、GitHub Enterprise Server、GitLab、Azure DevOps、Bitbucket 或压缩包提供源代码。想在真实环境中尝试攻击，再提供一份已部署的副本和测试凭据。
- 获取报告
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2026 年 10 月的示例渗透测试，在一款报销应用中发现 1 个严重漏洞和 5 个高危漏洞。只要出现其中任何一个，就不退款。
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严重
密码重置令牌可预测，可导致账户接管
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高危
个人资料存在批量赋值，员工可提升为管理员
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高危
管理员用户管理缺少角色校验
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高危
报销详情和删除操作未校验记录归属
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高危
收据导入可向内部服务发起服务端请求
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高危
经理可审批其他部门的报销
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中危
收据导入会保存未经校验的文件类型
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中危
CSV 导出泄露其他员工的报销记录
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条款与条件
- 渗透测试需要提供源代码访问权限。
- 本优惠仅适用于通过上方“预约演示”链接预约的商业渗透测试项目。
- 最终严重级别依据分析师验证后的漏洞，按 CVSS v4 评分确定。
- 仅当最终报告在约定范围内不含经验证的高危或严重漏洞时，方可退款。
- 如项目在范围、商业可行性或交付条件上不适合本优惠，Hacktron 可拒绝承接。
预约演示，按以上条款开始。