OpenAI 与 Hacktron 达成合作，查找其系统中的漏洞。阅读公告
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No Pwn, No Pay

Hacktron Whitebox 渗透测试如果没在您的应用中发现经验证的高危或严重漏洞，全额退款。

预约演示即可开始，也可以先看看示例报告

流程
预约演示

用 30 分钟商定应用和测试范围。

执行渗透测试

通过 GitHub、GitHub Enterprise Server、GitLab、Azure DevOps、Bitbucket 或压缩包提供源代码。想在真实环境中尝试攻击，再提供一份已部署的副本和测试凭据。

获取报告

2026 年 10 月的示例渗透测试，在一款报销应用中发现 1 个严重漏洞和 5 个高危漏洞。只要出现其中任何一个，就不退款。

  1. 严重

    密码重置令牌可预测，可导致账户接管

  2. 高危

    个人资料存在批量赋值，员工可提升为管理员

  3. 高危

    管理员用户管理缺少角色校验

  4. 高危

    报销详情和删除操作未校验记录归属

  5. 高危

    收据导入可向内部服务发起服务端请求

  6. 高危

    经理可审批其他部门的报销

  7. 中危

    收据导入会保存未经校验的文件类型

  8. 中危

    CSV 导出泄露其他员工的报销记录

条款与条件
  1. 渗透测试需要提供源代码访问权限。
  2. 本优惠仅适用于通过上方“预约演示”链接预约的商业渗透测试项目。
  3. 最终严重级别依据分析师验证后的漏洞，按 CVSS v4 评分确定。
  4. 仅当最终报告在约定范围内不含经验证的高危或严重漏洞时，方可退款。
  5. 如项目在范围、商业可行性或交付条件上不适合本优惠，Hacktron 可拒绝承接。

预约演示，按以上条款开始。
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