Hacktron Review
可利用漏洞，合并前拦截。
团队和编程智能体写代码的速度，早已超出人工审查的能力。Hacktron Review 检查每个 PR，找出攻击者真正能利用的漏洞。
工程师把时间花在修复真实问题上，不再分类处理噪音。任何问题，Hacktron 都能编写修复并跑测试，团队直接合并即可。
免费试用 14 天或预约演示。
PR 审查
可利用的问题，不会悄悄合并。PR 创建时和每次新提交时，Review 都会检查。一旦发现严重问题，门禁不通过，修复或经团队分类处理后才能合并。
调用图
人工审查只看得到 diff，看不到调用图。Review 为接入的代码库构建调用图，顺着改动追踪到周边代码，改动行之外的漏洞也能发现。
通知
Review 在每个 PR 上后台运行。没发现问题时，检查直接通过，没人需要停下来看评论。只有发现问题时才会通知。
修复
提出修复请求，Hacktron 就会编写修复、跑一遍测试并提交 PR。新问题可以交给 Automations 自动处理。
威胁模型
Review 会记录应用要保护什么、谁能触达它、中间有哪些防线，这份文档就是威胁模型。团队可以查看和编辑，它也会随团队对问题的回复不断完善。
接入
接入 Git 平台，选择仓库和分支。此后这些仓库和分支上的 PR，Review 都会自动检查。
价格
每位开发者每月 40 美元起，每位开发者 50 个 PR（每个 PR 不限扫描次数），额度全组织共享；开启超额后，每多一个 PR 收 1 美元。开源项目免费。
常见问题
这是 SAST 扫描器吗？
不是。Review 结合仓库上下文和调用图判断能否被利用，不只匹配语法模式，因此能发现模式匹配漏掉的业务逻辑漏洞。
它检查哪些问题？
业务逻辑漏洞、越权访问、注入、提示词注入、内存安全漏洞、基础设施即代码（IaC）暴露、供应链风险和密钥泄露。
哪些改动会被审查？
已启用的仓库和分支中的 PR 和 MR，受过滤条件和开发者席位限制。每次审查最多覆盖 500 个改动文件，超过 500 个文件的改动会整体跳过。
它会改我的代码吗？
不会自动改。每个问题都附带一段提示词，可直接在 Cursor、Claude 或 Codex 中打开修复。提出修复请求后，Hacktron 智能体会在独立分支上编写修复，并提交 PR 供团队审查。这类运行消耗自动化额度。
机器人账号算席位吗？
算。机器人提交的 PR 只要被审查，就和开发者一样占一个席位。不想审查它，可以按作者过滤掉。