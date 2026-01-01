这是 SAST 扫描器吗？ 不是。Review 结合仓库上下文和调用图判断能否被利用，不只匹配语法模式，因此能发现模式匹配漏掉的业务逻辑漏洞。

它检查哪些问题？ 业务逻辑漏洞、越权访问、注入、提示词注入、内存安全漏洞、基础设施即代码（IaC）暴露、供应链风险和密钥泄露。

哪些改动会被审查？ 已启用的仓库和分支中的 PR 和 MR，受过滤条件和开发者席位限制。每次审查最多覆盖 500 个改动文件，超过 500 个文件的改动会整体跳过。

它会改我的代码吗？ 不会自动改。每个问题都附带一段提示词，可直接在 Cursor、Claude 或 Codex 中打开修复。提出修复请求后，Hacktron 智能体会在独立分支上编写修复，并提交 PR 供团队审查。这类运行消耗自动化额度。