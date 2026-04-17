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为 AI 驱动的威胁时代 提供安全保障。

Hacktron 为您提供进攻性安全能力，抢在攻击者之前发现并修复可利用漏洞。

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守护这些团队
  • Perplexity
  • Supabase
  • Vercel
  • Yoto
  • Gumroad
  • Rocket.Chat
  • OtterSec
  • Zellify
  • Ares
  • Mobbin
  • hackajob
  • Antares
  • Krisp

了解哪些弱点真正可被利用。

覆盖整个组织、每次拉取请求，以及单个应用。

  1. Hacktron Red面向整个组织的持续红队测试
  2. Hacktron Review超越代码差异，审查每次变更
  3. Hacktron Whitebox对指定应用开展深入渗透测试
HACKTRON RED

您最持久的对手，应该为您而战。

ATTACK SURFACE1,284 ASSETSEXTERNAL412 ASSETSSAAS & CI188 ASSETSCLOUD463 ASSETSINTERNAL221 ASSETSwwwvpncareersoktagithubslackeks-prodcloudfrontrds-replicaauth-svcbillingkafkaPENTEST SCOPEPROD DATABASEPATH CLOSED AND RETESTED

Hacktron Red 为整个组织提供持续红队测试。它梳理攻击者可见的资产，在新资产和疑似弱点出现时立即测试，并将已确认的漏洞串联成经过验证的攻击路径。

您将获得企业可能如何被攻破的证据，以及封堵这些攻击路径的帮助。

  • 新资产出现后立即测试
  • 攻击链的每一步都有证据
  • 针对根本原因提出修复建议，并通过复测验证
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HACKTRON REVIEW

在代码合并前发现可利用漏洞。

Hacktron Review 结合整个代码库的上下文分析每次代码变更，在报告问题前验证其相关性与可利用性。

开发者直接在代码审查流程中获得行内证据和修复建议，摆脱无关告警的干扰。

  • 整个代码库的上下文与调用图
  • 报告前验证漏洞是否可利用
  • 行内证据与修复建议
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HACKTRON WHITEBOX

完整的 Whitebox pentest，机器级速度。

几分钟内启动全范围评估。威胁建模、贯穿关键路径的 taint tracing、基于 exploit 的动态验证，以及数小时内交付可用于 SOC 2 或 ISO 27001 审计的报告，而不是等数周。

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统一安全审查

一个安全引擎，连接所有代码仓库。

Hacktron 支持团队正在使用的 Git 平台。

Hacktron安全引擎
客户

守护构建未来的团队。

构建未来的人，没有第二次机会。听听世界上最有野心的团队如何用 Hacktron 解决安全问题。

  • Krisp

    “Hacktron 专注于真实、可利用的安全问题，并提供明确的影响说明和修复指导。”

    Davit Karapetyan资深产品安全工程师

    300+

    项检测结果在一周内完成研判

    阅读案例
  • Rocket.Chat

    “现在，我们能够将安全扫描扩展到所有 PR。”

    Julio Araujo安全总监

    1–2 分钟

    平均完成一次 PR 的安全审查

    阅读案例
  • hackajob

    “Hacktron 能发现的问题超出了人工审查的实际能力，而且它会审查每个 PR。”

    Dragos DimitriuIT 支持与合规负责人

    81.1%

    的已研判结果可以采取修复行动

    阅读案例
查看全部案例

由以攻破系统为业的研究人员打造。

我们针对已攻破系统开展的研究，以及由此获得的媒体报道。

全部报道
攻破 OpenAI

研究《华尔街日报》《金融时报》和《华盛顿邮报》报道

攻破 OpenAI

通过串联堆溢出漏洞与 SSO 配置错误，攻入 OpenAI 的内部代码仓库。

阅读研究

定价

专业版

起价$40/ 开发者 / 月

适合希望保障开发流程安全的小型团队。

开启 14 天免费试用开源项目免费

无需信用卡

包含

每位开发者 50 个 PR（每个 PR 不限扫描次数），超出后每个 PR 加收 $1

自动分诊与自动修复，验证发现的问题并生成经过测试的修复方案

自我改进的威胁模型，基于分诊反馈持续优化

GitHub、GitLab、Bitbucket 和 Azure DevOps 集成

企业版

定制报价

为需要规模化嵌入安全能力的工程组织而设。

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包含专业版全部功能，另加

企业级模块，支持按仓库自定义规则配置

自定义集成，对接你现有的安全工具链

SSO、审计日志及基于角色的访问控制

7×24 优先支持，配备专属客户团队

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不要等攻击发生后才采取行动。

让 Hacktron 覆盖整个组织的攻击面、每次拉取请求，以及单个应用。

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