智能体通读应用代码，追踪不可信输入从入口到使用处的完整路径。每个疑似问题都在隔离沙箱中测试，开启动态测试时直接在线上应用上验证，最终确认或排除，并写明理由。安全研究员复核结果，交付可复现的漏洞和修复建议。