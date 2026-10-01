Hacktron Whitebox
完整白盒渗透测试，机器般的速度。
黑盒测试缺的，正是源代码。Hacktron Whitebox 把源代码带进渗透测试，发现外部测试者看不到的业务逻辑和数据流漏洞，并逐一验证。
开始前先看价格，结束时拿到可用于 SOC 2 或 ISO 27001 的报告。
预约演示或开始渗透测试。
测试范围
一个应用，从源代码到线上环境。
测试过程
智能体通读应用代码，追踪不可信输入从入口到使用处的完整路径。每个疑似问题都在隔离沙箱中测试，开启动态测试时直接在线上应用上验证，最终确认或排除，并写明理由。安全研究员复核结果，交付可复现的漏洞和修复建议。
修复
在问题上点击 Remediate，Hacktron 智能体就会编写修复、跑一遍测试并提交 PR。
报告
每个已确认的问题都写明位置、验证方式和修复方法。完整报告给工程师看，管理层报告给管理层和审计方看。免费复测后两份报告都会重新出具，另附测试证明函，确认本次渗透测试。
示例完整报告来自对一款演示报销应用的渗透测试。
价格
价格按代码规模计算。
常见问题
这是黑盒测试吗？
不是。Whitebox 读取源代码，能追踪实现细节、数据流和业务逻辑。敏感代码可以压缩包形式上传，企业版还支持在您自己的网络中运行。
动态测试安全吗？
建议指向预发布环境，并使用测试账号。渗透测试开始前，Hacktron 会按您提供的步骤完成登录，全程可旁观，每一步操作都有日志记录。
能从我们自己的工具里发起吗？
可以。通过 Slack、MCP 或 API 都能发起渗透测试，由组织管理员审批后开始。