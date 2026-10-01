Revisión de seguridad con contexto en Nopan

«En pagos, cada pull request es una decisión de riesgo. «Hacktron nos da una capa de revisión de seguridad con IA, siempre activa, junto a nuestros ingenieros, para que ningún revisor cargue solo con ese riesgo y podamos seguir publicando rápido.» Nick Ryabov

CTO

Sobre Nopan

Nopan es una plataforma de rendimiento que ayuda a comercios, fintechs y PSP a lanzar, optimizar y escalar pagos por cuenta y con monedero para mejorar la conversión y la eficiencia, e impulsar los ingresos.

Los equipos de ingeniería, pagos, finanzas y operaciones de sus clientes dependen de Nopan para que las transacciones fluyan de forma fiable, tener visibilidad de cada pago y conciliar el dinero correctamente.

El reto: una revisión tan profunda como rápida es la entrega

Los ingenieros de Nopan publican de forma continua. Cada cambio pasa por revisión entre pares y comprobaciones automatizadas, incluidas pruebas y escaneo de seguridad, antes de llegar a producción. A medida que crecían el volumen y la complejidad del código, junto con el uso del desarrollo asistido por IA, Nopan necesitaba que la profundidad de su revisión de seguridad siguiera el ritmo.

«Queríamos que la profundidad de nuestra revisión escalara con ese ritmo. «Eso significaba encontrar algo capaz de aportar una señal útil y con contexto en cada pull request, y no simplemente otra comprobación que generara ruido o se limitara a dar el visto bueno.» Nick Ryabov

CTO

Cómo encaja Hacktron: hallazgos concretos y con poco ruido

Nopan necesitaba una revisión de seguridad que escalara con su creciente volumen de código sin añadir otro flujo de alertas genéricas. Hacktron ofrece hallazgos con contexto, vinculados al código que se revisa, con el detalle suficiente para que los ingenieros evalúen cada riesgo y actúen.

«Las herramientas acaban ignoradas cuando gritan que viene el lobo o generan avisos genéricos que alguien tiene que dedicar tiempo a descifrar. «Hacktron se ganó nuestra confianza siendo concreto. Sus alertas señalan la ruta de código relevante y explican el riesgo con la claridad suficiente para que un ingeniero pueda actuar.» Nick Ryabov

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Hallazgos de seguridad con contexto

Una alerta de Hacktron aparece directamente en el pull request, junto a los comentarios de los revisores humanos, y muestra el problema en el contexto del código relevante. Hacktron añade una cobertura que conoce el código para vulnerabilidades complejas que los escáneres automatizados y la revisión humana pueden pasar por alto.

«[Hacktron] no sustituye a la revisión entre pares ni a nuestras comprobaciones existentes. «Revisa cada cambio junto a ellas y saca a la luz riesgos en escenarios complejos y poco evidentes, con lo que aporta otra perspectiva junto a los escáneres automatizados y la revisión humana.» Nick Ryabov

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Los resultados: cobertura siempre activa que escala con el volumen de código

Para Nopan, cada pull request puede afectar a una infraestructura que mueve y contabiliza dinero. Hacktron aplica una revisión de seguridad con contexto a cada cambio y ayuda a Nopan a mantener una cobertura constante a medida que crece su volumen de código.

«Hacktron es una capa adicional, no un sustituto de la revisión entre pares, las pruebas automatizadas, el análisis estático o el escaneo de dependencias. «Lo que aporta es una revisión de seguridad con contexto, siempre activa, aplicada a cada pull request, que mantiene la cobertura constante a medida que crece nuestro volumen de código.» Nick Ryabov

CTO

Con Hacktron, Nopan tiene una revisión de seguridad siempre activa y con contexto en todo el código que mantiene los pagos en movimiento, con una cobertura que escala a medida que publica más.