Por qué Krisp eligió Hacktron

Más de 300 hallazgos clasificados en una sola semana con el MCP y la API de Hacktron

«Hacktron se centra en problemas de seguridad reales y explotables, con un impacto claro e indicaciones para corregirlos. «Descubre de forma constante hallazgos de alto valor en los PR antes de que se publiquen, y nos ayuda a dedicar menos tiempo a clasificar y más a corregir el riesgo real.» Davit Karapetyan

Ingeniero de seguridad de producto

Sobre Krisp

Krisp es una plataforma de IA de voz en tiempo real que ofrece a particulares y empresas cancelación de ruido, conversión de acento, transcripción en directo y resúmenes de reuniones con IA. Sus productos se usan en centros de contacto, herramientas de reuniones y plataformas para desarrolladores de IA de voz de todo el mundo.

Con despliegues en más de 200 millones de dispositivos y más de 80 000 millones de minutos de conversaciones de voz procesados cada mes, Krisp opera a escala global. Por eso la seguridad es una prioridad crítica para Krisp y para sus clientes.

El reto: seguridad al ritmo del desarrollo en un mundo con IA

Como muchos equipos de seguridad, Krisp dependía de herramientas SAST tradicionales que generaban grandes volúmenes de alertas. La mayoría no eran explotables. Los riesgos reales quedaban enterrados en el ruido, y el triaje se convirtió en un trabajo que consumía mucho tiempo por sí solo.

Cuando los equipos de ingeniería empezaron a usar la IA para acelerar el desarrollo de software, Krisp necesitaba identificar las vulnerabilidades relevantes al principio del proceso de desarrollo, sin frenar a los equipos de ingeniería ni obligarlos a cambiar su forma de publicar código.

La solución: un flujo de seguridad nativo de IA en el SDLC

Krisp integró Hacktron Review directamente en su flujo de trabajo de GitHub y llevó la seguridad al proceso de revisión de pull requests sin cambiar la forma de trabajar de sus ingenieros.

En lugar de escanear los cambios de código de forma aislada, Hacktron revisa cada pull request con modelos de amenazas específicos de la aplicación y todo el código como contexto. Como entiende cómo encaja un cambio en el conjunto de la aplicación, Hacktron puede razonar si es realmente explotable y sacar a la luz fallos de lógica de negocio, supuestos de seguridad rotos y vulnerabilidades de varios pasos que los escáneres tradicionales basados en patrones no están diseñados para encontrar.

Los hallazgos se publican en línea junto al código afectado e incluyen pasos para reproducir el problema, trazas de alcanzabilidad e indicaciones para corregirlo. Los ingenieros de Krisp pueden verificar la explotabilidad en minutos en lugar de debatir si una alerta es real.

Los resultados: más seguridad, menos ruido

En las primeras 4 semanas de despliegue, Hacktron ha ayudado a Krisp a identificar y resolver varias vulnerabilidades antes de que llegaran a producción, de media en los 8 días siguientes a la detección del problema.

El equipo de seguridad de Krisp usó comentarios de triaje en GitHub, el MCP de Hacktron y la API de Hacktron para clasificar más de 300 hallazgos en una sola semana. Cada falso positivo o riesgo aceptado se marcó con un motivo, que alimenta directamente el modelo de amenazas de Hacktron para el código de Krisp. Con el tiempo, este feedback ayuda a Hacktron a entender mejor la arquitectura, los controles de seguridad y la tolerancia al riesgo de Krisp, lo que reduce los falsos positivos y mejora la calidad de los hallazgos.

En sistemas complejos como el de Krisp, los controles y las primitivas de seguridad suelen abarcar varios repositorios y aplicaciones. Al combinar su propio análisis con el feedback directo del equipo de Krisp, Hacktron Review ha ayudado a Krisp a lograr una alta relación señal-ruido, y entiende cada vez mejor los controles de Krisp.