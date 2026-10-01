Revue de sécurité contextuelle chez Nopan

« Dans le paiement, chaque pull request est une décision de risque. « Hacktron nous apporte une couche de revue de sécurité par IA, toujours active, aux côtés de nos ingénieurs : aucun relecteur ne porte seul ce risque, et nous continuons à livrer vite. » Nick Ryabov

CTO

À propos de Nopan

Nopan est une plateforme de performance qui aide les commerçants, les fintechs et les PSP à lancer, optimiser et faire évoluer les paiements par compte et par portefeuille électronique, afin d’améliorer la conversion et l’efficacité et de générer du chiffre d’affaires.

Les équipes ingénierie, paiements, finance et opérations de ses clients comptent sur Nopan pour faire circuler les transactions de manière fiable, garder de la visibilité sur chaque paiement et rapprocher correctement les fonds.

Le défi : une profondeur de revue qui suit le rythme de livraison

Les ingénieurs de Nopan livrent en continu. Chaque modification passe par une revue par les pairs et des vérifications automatisées, dont des tests et une analyse de sécurité, avant d’atteindre la production. À mesure que le volume et la complexité du code augmentaient, tout comme l’usage du développement assisté par IA, Nopan avait besoin que la profondeur de sa revue de sécurité suive le rythme.

« Nous voulions que la profondeur de notre revue évolue avec ce rythme. « Il fallait donc trouver un outil capable d’apporter un signal utile et contextuel sur chaque pull request, et pas simplement une vérification de plus qui produise du bruit ou serve de simple formalité. » Nick Ryabov

CTO

Nopan avait besoin d’une revue de sécurité capable de suivre la croissance de son volume de code sans ajouter un nouveau flux d’alertes génériques. Hacktron fournit des découvertes contextuelles liées au code en cours de revue, avec assez de détails pour que les ingénieurs évaluent chaque risque et agissent.

« On finit par ignorer les outils qui crient au loup ou produisent des avertissements génériques qu’il faut prendre le temps de décoder. « Hacktron a gagné notre confiance par sa précision. Ses signalements pointent vers le chemin de code concerné et expliquent le risque assez clairement pour qu’un ingénieur puisse agir. » Nick Ryabov

CTO

Des découvertes de sécurité en contexte

Un signalement Hacktron apparaît directement sur la pull request, à côté des commentaires des relecteurs humains, et montre le problème dans le contexte du code concerné. Hacktron ajoute, pour les vulnérabilités complexes que les scanners automatisés et la revue humaine peuvent manquer, une couverture qui tient compte de toute la base de code.

« [Hacktron] ne remplace pas la revue par les pairs ni nos vérifications existantes. « Il vérifie chaque modification en complément de celles-ci et fait remonter les risques dans des scénarios complexes et peu évidents, en apportant un autre point de vue à côté des scanners automatisés et de la revue humaine. » Nick Ryabov

CTO

Les résultats : une couverture permanente qui suit le volume de code

Pour Nopan, chaque pull request peut affecter une infrastructure qui fait circuler et comptabilise de l’argent. Hacktron applique une revue de sécurité contextuelle à chaque modification, ce qui aide Nopan à maintenir une couverture constante à mesure que son volume de code augmente.

« Hacktron est une couche supplémentaire, pas un remplacement de la revue par les pairs, des tests automatisés, de l’analyse statique ou de l’analyse des dépendances. « Ce qu’il apporte, c’est une revue de sécurité contextuelle et toujours active, appliquée à chaque pull request, qui maintient une couverture constante à mesure que notre volume de code augmente. » Nick Ryabov

CTO

Avec Hacktron, Nopan dispose d’une revue de sécurité contextuelle et toujours active sur le code qui fait circuler les paiements, avec une couverture qui suit à mesure que l’entreprise livre davantage.