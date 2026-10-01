Nopan의 컨텍스트 기반 보안 리뷰

“결제 분야에서는 모든 풀 리퀘스트가 위험에 대한 결정입니다. “Hacktron은 엔지니어 곁에서 항상 작동하는 AI 기반 보안 리뷰 계층을 제공하므로, 어느 한 리뷰어도 그 위험을 혼자 떠안지 않고 빠른 속도로 계속 배포할 수 있습니다.” Nick Ryabov

CTO

Nopan 소개

Nopan은 가맹점, 핀테크, PSP가 계좌 결제와 지갑 결제를 도입하고 최적화하며 확장해 전환율과 효율을 높이고 매출을 늘리도록 돕는 퍼포먼스 플랫폼입니다.

고객사의 엔지니어링, 결제, 재무, 운영 팀은 거래가 안정적으로 이루어지고, 모든 결제를 한눈에 파악하며, 자금을 정확하게 대사하기 위해 Nopan에 의존합니다.

과제: 배포 속도를 따라가는 리뷰 깊이

Nopan 엔지니어는 지속적으로 배포합니다. 모든 변경은 프로덕션에 반영되기 전에 동료 리뷰와 테스트, 보안 스캔을 포함한 자동 검사를 거칩니다. AI 지원 개발의 활용과 함께 코드의 양과 복잡도가 늘어나면서, Nopan에는 그 속도에 맞춰 보안 리뷰의 깊이를 유지할 방법이 필요했습니다.

“리뷰의 깊이가 그 속도에 맞춰 확장되기를 원했습니다. “즉, 노이즈만 만들거나 형식적인 승인 도장 역할에 그치는 또 하나의 검사가 아니라, 모든 풀 리퀘스트에 유용하고 컨텍스트를 반영한 신호를 더할 수 있는 무언가를 찾아야 했습니다.” Nick Ryabov

CTO

Hacktron의 역할: 구체적이고 노이즈가 적은 발견 사항

Nopan에는 일반적인 알림을 또 하나 쏟아내지 않으면서 늘어나는 코드 양에 맞춰 확장할 수 있는 보안 리뷰가 필요했습니다. Hacktron은 리뷰 대상 코드에 연결된 컨텍스트 기반 발견 사항을 제공해, 엔지니어가 각 위험을 평가하고 대응하기에 충분한 세부 정보를 줍니다.

“도구가 양치기 소년처럼 굴거나, 누군가 시간을 들여 해석해야 하는 일반적인 경고를 내놓으면 무시당합니다. “Hacktron은 구체성으로 신뢰를 얻었습니다. Hacktron의 플래그는 관련 코드 경로를 가리키고, 엔지니어가 바로 대응할 수 있을 만큼 위험을 명확하게 설명합니다.” Nick Ryabov

CTO

컨텍스트를 갖춘 보안 발견 사항

Hacktron 플래그는 사람 리뷰어의 댓글과 함께 풀 리퀘스트에 바로 표시되어, 관련 코드의 맥락 안에서 이슈를 보여 줍니다. Hacktron은 코드베이스를 이해한 상태에서, 자동 스캐너와 사람의 리뷰가 놓칠 수 있는 복잡한 취약점까지 커버합니다.

“[Hacktron]은 동료 리뷰나 기존 검사를 대체하지 않습니다. “각 변경을 그것들과 함께 리뷰하고, 복잡하고 쉽게 드러나지 않는 시나리오의 위험을 찾아내, 자동 스캐너와 사람의 리뷰에 또 하나의 관점을 더합니다.” Nick Ryabov

CTO

결과: 코드 양에 맞춰 확장되는 상시 커버리지

Nopan에서는 모든 풀 리퀘스트가 자금을 이동하고 회계 처리하는 인프라에 영향을 줄 수 있습니다. Hacktron은 모든 변경에 컨텍스트 기반 보안 리뷰를 적용해, 코드 양이 늘어나도 Nopan이 일관된 커버리지를 유지하도록 돕습니다.

“Hacktron은 추가 계층이지, 동료 리뷰, 자동 테스트, 정적 분석, 의존성 스캔을 대체하는 것이 아닙니다. “Hacktron이 더하는 것은 모든 풀 리퀘스트에 적용되는 상시 컨텍스트 기반 보안 리뷰이며, 코드 양이 늘어나도 커버리지를 일관되게 유지해 줍니다.” Nick Ryabov

CTO

Hacktron으로 Nopan은 결제를 움직이는 코드 전반에 상시 컨텍스트 기반 보안 리뷰를 갖추었고, 배포가 늘어날수록 함께 확장되는 커버리지를 확보했습니다.