Sicherheitsprüfung mit Kontext bei Nopan

„Im Zahlungsverkehr ist jeder Pull Request eine Risikoentscheidung. „Hacktron gibt uns neben unseren Entwicklern eine ständig aktive, KI-gestützte Ebene für Security-Reviews, sodass kein einzelner Reviewer dieses Risiko allein trägt und wir weiter schnell ausliefern können.“ Nick Ryabov

CTO

Über Nopan

Nopan ist eine Performance-Plattform, mit der Händler, Fintechs und PSPs Konto- und Wallet-Zahlungen einführen, optimieren und skalieren, um Konversion und Effizienz zu verbessern und den Umsatz zu steigern.

Die Engineering-, Payments-, Finanz- und Operations-Teams seiner Kunden verlassen sich darauf, dass Nopan Transaktionen zuverlässig in Bewegung hält, jede Zahlung nachvollziehbar macht und die Gelder korrekt abgleicht.

Die Herausforderung: eine Review-Tiefe, die mit der Auslieferung Schritt hält

Die Entwickler von Nopan liefern kontinuierlich aus. Jede Änderung durchläuft ein Peer-Review und automatisierte Prüfungen, darunter Tests und Sicherheitsscans, bevor sie in Produktion geht. Als Codevolumen und Komplexität wuchsen und mit ihnen der Einsatz KI-gestützter Entwicklung, musste die Tiefe des Security-Reviews bei Nopan Schritt halten.

„Wir wollten, dass die Tiefe unseres Reviews mit diesem Tempo mitwächst. „Dafür brauchten wir etwas, das bei jedem Pull Request nützliche, kontextbezogene Signale liefert, und nicht einfach eine weitere Prüfung, die Rauschen erzeugt oder alles nur abnickt.“ Nick Ryabov

CTO

So fügt sich Hacktron ein: konkrete Befunde mit wenig Rauschen

Nopan brauchte ein Security-Review, das mit dem wachsenden Codevolumen skaliert, ohne einen weiteren Strom generischer Warnungen zu erzeugen. Hacktron liefert kontextbezogene Befunde zum geprüften Code und gibt den Entwicklern genug Details, um jedes Risiko zu bewerten und darauf zu reagieren.

„Tools werden ignoriert, wenn sie ständig falschen Alarm schlagen oder generische Warnungen ausgeben, die erst jemand mühsam entschlüsseln muss. „Hacktron hat sich Vertrauen durch Präzision verdient. Seine Hinweise zeigen auf den relevanten Codepfad und erklären das Risiko so klar, dass ein Entwickler danach handeln kann.“ Nick Ryabov

CTO

Sicherheitsbefunde mit Kontext

Ein Hinweis von Hacktron erscheint direkt im Pull Request neben den Kommentaren menschlicher Reviewer und zeigt das Problem im Kontext des relevanten Codes. Hacktron ergänzt eine Abdeckung, die die Codebasis kennt, für komplexe Schwachstellen, die automatisierte Scanner und menschliche Reviews übersehen können.

„[Hacktron] ersetzt weder das Peer-Review noch unsere bestehenden Prüfungen. „Es prüft jede Änderung zusätzlich zu ihnen und deckt Risiken in komplexen, nicht offensichtlichen Szenarien auf. So kommt neben automatisierten Scannern und menschlichem Review eine weitere Perspektive hinzu.“ Nick Ryabov

CTO

Die Ergebnisse: ständige Abdeckung, die mit dem Codevolumen skaliert

Bei Nopan kann jeder Pull Request Infrastruktur betreffen, die Geld bewegt und verbucht. Hacktron prüft jede Änderung mit Kontext auf Sicherheit und hilft Nopan so, die Abdeckung gleichbleibend zu halten, während das Codevolumen wächst.

„Hacktron ist eine zusätzliche Ebene und kein Ersatz für Peer-Review, automatisierte Tests, statische Analyse oder das Scannen von Abhängigkeiten. „Es ergänzt ein ständig aktives, kontextbezogenes Security-Review für jeden Pull Request und hält die Abdeckung konstant, während unser Codevolumen wächst.“ Nick Ryabov

CTO

Mit Hacktron hat Nopan ein ständig aktives, kontextbezogenes Security-Review für den Code, der Zahlungen in Bewegung hält, mit einer Abdeckung, die mitwächst, je mehr Nopan ausliefert.