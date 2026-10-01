Revisão de segurança com contexto na Nopan

“Em pagamentos, cada pull request é uma decisão de risco. “O Hacktron nos dá uma camada de revisão de segurança com IA, sempre ativa, ao lado dos nossos engenheiros, para que nenhum revisor carregue esse risco sozinho e a gente continue entregando rápido.” Nick Ryabov

CTO

Sobre a Nopan

A Nopan é uma plataforma de performance que ajuda lojistas, fintechs e PSPs a lançar, otimizar e escalar pagamentos via conta e carteira digital, para melhorar a conversão e a eficiência e aumentar a receita.

As equipes de engenharia, pagamentos, finanças e operações dos seus clientes dependem da Nopan para manter as transações fluindo com confiabilidade, ter visibilidade de cada pagamento e conciliar o dinheiro corretamente.

O desafio: profundidade de revisão no ritmo das entregas

Os engenheiros da Nopan entregam de forma contínua. Cada mudança passa por revisão em pares e verificações automatizadas, incluindo testes e varredura de segurança, antes de chegar à produção. Com o crescimento do volume e da complexidade do código, junto com o uso de desenvolvimento assistido por IA, a Nopan precisava que a profundidade da sua revisão de segurança acompanhasse o ritmo.

“Queríamos que a profundidade da nossa revisão crescesse nesse ritmo. “Isso significava encontrar algo capaz de adicionar sinal útil e com contexto em cada pull request, e não só mais uma verificação que gerasse ruído ou apenas carimbasse aprovações.” Nick Ryabov

CTO

Onde o Hacktron entra: achados específicos e com pouco ruído

A Nopan precisava de uma revisão de segurança que escalasse com o volume crescente de código, sem criar mais um fluxo de alertas genéricos. O Hacktron entrega achados com contexto, ligados ao código em revisão, com detalhes suficientes para os engenheiros avaliarem e agirem sobre cada risco.

“Ferramentas são ignoradas quando dão alarme falso ou produzem avisos genéricos que alguém precisa gastar tempo decifrando. “O Hacktron conquistou confiança pela especificidade. Seus alertas apontam o caminho de código relevante e explicam o risco com clareza suficiente para um engenheiro agir.” Nick Ryabov

CTO

Achados de segurança com contexto

Um alerta do Hacktron aparece direto no pull request, ao lado dos comentários dos revisores humanos, e mostra o problema no contexto do código relevante. O Hacktron acrescenta uma cobertura que conhece a base de código para vulnerabilidades complexas que scanners automatizados e a revisão humana podem deixar passar.

“O [Hacktron] não substitui a revisão em pares nem nossas verificações existentes. “Ele revisa cada mudança junto com elas e revela riscos em cenários complexos e pouco óbvios, somando outra perspectiva aos scanners automatizados e à revisão humana.” Nick Ryabov

CTO

Os resultados: cobertura sempre ativa que escala com o volume de código

Na Nopan, cada pull request pode afetar a infraestrutura que movimenta e contabiliza dinheiro. O Hacktron aplica revisão de segurança com contexto a cada mudança e ajuda a Nopan a manter uma cobertura consistente conforme o volume de código cresce.

“O Hacktron é uma camada adicional, não um substituto para revisão em pares, testes automatizados, análise estática ou varredura de dependências. “O que ele acrescenta é uma revisão de segurança sempre ativa e com contexto, aplicada a cada pull request, que mantém a cobertura consistente conforme nosso volume de código cresce.” Nick Ryabov

CTO

Com o Hacktron, a Nopan tem revisão de segurança sempre ativa e com contexto em todo o código que mantém os pagamentos fluindo, com uma cobertura que escala conforme ela entrega mais.