Nopan 结合上下文的安全审查

“做支付，每个 PR 都是一次风险决策。 “Hacktron 在工程师身边加了一层全天候的 AI 安全审查，没有哪位审查人需要独自扛这份风险，我们也能继续快速交付。” Nick Ryabov

首席技术官

关于 Nopan

Nopan 是一个支付效能平台，帮助商户、金融科技公司和支付服务商（PSP）上线、优化和扩展账户支付与钱包支付，提升转化率和效率，带动收入增长。

客户的工程、支付、财务和运营团队都依赖 Nopan：交易要稳定流转，每笔支付要看得清，资金要对得准账。

Nopan 的工程师持续交付。每次改动上线前，都要经过代码评审和自动化检查，包括测试和安全扫描。随着代码量和复杂度增长，AI 辅助开发也越用越多，Nopan 需要安全审查的深度跟上这个节奏。

“我们希望审查深度能跟着这个节奏一起提升。 “也就是说，要找的工具得能在每个 PR 上给出结合上下文、真正有用的信息，而不是又加一道只会制造噪音或者走过场的检查。” Nick Ryabov

首席技术官

Nopan 需要一种能随代码量扩展的安全审查，又不能再多一股泛泛的告警。Hacktron 报出的问题紧扣正在审查的代码，结合上下文，细节足够工程师评估并处理每一项风险。

“工具一旦老是误报，或者给出一堆还得花时间琢磨的泛泛警告，就没人看了。 “Hacktron 靠具体赢得了信任。它标出的问题直接指向相关代码路径，风险讲得足够清楚，工程师拿来就能处理。” Nick Ryabov

首席技术官

结合上下文的安全问题

Hacktron 标出的问题直接出现在 PR 上，和人工审查人的评论放在一起，结合相关代码展示问题。自动化扫描器和人工审查可能漏掉的复杂漏洞，Hacktron 基于对整个代码库的理解补上了覆盖。

“[Hacktron] 不会取代代码评审，也不会取代我们现有的检查。 “它和这些检查一起审查每次改动，找出复杂、不易察觉的场景里的风险，在自动化扫描器和人工审查之外，再多一个视角。” Nick Ryabov

首席技术官

对 Nopan 来说，每个 PR 都可能影响负责资金流转和记账的基础设施。Hacktron 对每次改动做结合上下文的安全审查，帮 Nopan 在代码量增长时保持一致的覆盖。

“Hacktron 是额外加的一层，不能替代代码评审、自动化测试、静态分析或依赖扫描。 “它带来的是覆盖每个 PR、全天候、结合上下文的安全审查，代码量增长时，覆盖范围依然一致。” Nick Ryabov

首席技术官

有了 Hacktron，支撑 Nopan 支付业务的代码都有全天候、结合上下文的安全审查，交付越多，覆盖也随之扩展。