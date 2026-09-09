hackajob 的全代码库安全上下文

92 个问题 已解决

81.1% 已分类处理的问题中需要处理的比例

“难点从来不是投入不够，也不是能力不够。 “难在上下文。每次审查都要把这么多上下文装在脑子里，谁都做不到，两个人一起看也一样。” Dragos Dimitriu

合规负责人

关于 hackajob

hackajob 成立于 2014 年，其 AI 招聘技术服务于 50 多个行业的 200 多家公司，包括 American Express、Tesco、Barclays、HSBC 和 Sainsbury’s。

旗舰产品 Archer 为企业招聘团队寻找、触达并筛选候选人。它的人才库包括 150 万名经过审核的候选人和超过 8 亿份已索引的档案，每天对照实时招聘需求筛选 25 万名候选人。

在这样的规模下，按客户划分的数据，授权控制尤为关键。

hackajob 原本就有一套严格的审查流程。每个 PR 至少由两名工程师审查，且都不是作者本人。瓶颈不在审查投入，而在每位审查人能掌握多少系统上下文。

“审查人看到的是 diff，不是完整的调用图。所以漏掉的问题，通常要追踪一次改动如何与系统其他地方的代码交互，才能看出来。” Dragos Dimitriu

合规负责人

解决方案：每个 PR 持续审查

现在，hackajob 的每个 PR 都会经过 Hacktron Review。Hacktron 在整个代码库中追踪每次改动，在审查流程中报出问题，修复后再重新扫描。hackajob 还设置了严重程度阈值，Hacktron 发现超过阈值的问题时，直接阻止合并。

“Hacktron 发现的问题，比人工过一遍实际能发现的多。而且每个 PR 都跑，不只是被标为涉及安全的那些。 “现在我们每周跑 200 到 250 次扫描，覆盖的项目还在增加。这里面包括修复后的重扫，但这个量，靠人工按这个深度是审不过来的。” Dragos Dimitriu

合规负责人

问题分析

hackajob 从 2026 年 6 月首次使用 Hacktron 审查至今：

1,846 个 PR 295 个问题中已分类处理 143 个 98 个真实漏洞 18 个已接受风险 27 个误报 54 个高危 44 个中危 1,846 个 PR 295 个问题中已分类处理 143 个 98 个真实漏洞 18 个已接受风险 27 个误报 54 个高危 44 个中危

已分类处理的 143 个问题中，81.1% 属实，不是噪音。

Hacktron 在一个为 Archer 新增助手聊天功能的 PR 中，发现了一个高危的对象级越权漏洞。

该接口对 book 范围的请求校验了所有权，但对 account 和 cohort 范围的请求没有校验。普通用户只要传入其他客户的标识符，就能越过自己的授权范围，拿到该客户的沟通记录和情感分析数据。

1 // A book scope may only be the caller's own book unless they're an admin. 2 if ( 3 parsed . data . scope .kind === "book" && 4 parsed . data . scope .ownerEmail !== user .email && 5 ! user .isAdmin 6 ) { 7 return new Response ( "Forbidden" , { status : 403 }); 8 } 9 // <- no equivalent check existed for "account" or "cohort" scopes

单看改动的文件，逻辑前后一致。Hacktron 对比了不同范围类型的授权行为，问题才暴露出来。

“diff 里看不出任何问题。正因为这样，不管审查人经验多丰富，这种问题在人工审查中都容易漏掉。” Dragos Dimitriu

合规负责人

Hacktron 在问题进入主分支之前就把它拦了下来。hackajob 在同一个 PR 里不到一小时就完成修复：抽出一个共享的授权函数，并为受影响的路径补上回归测试。

现在，每个 PR 都会经过同样覆盖全代码库的安全审查。分类处理和合并的决定权仍在工程师手里，Hacktron 提供系统上下文，让他们在代码进入主分支之前做出判断。