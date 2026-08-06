Novu 要的是信心，不是更多流程

“就像有个渗透测试工程师在审你提的每一个 PR。” Dima Grossman

首席技术官

关于 Novu

Novu 是一个开源的通知基础设施平台：一套 API 就能通过 15 个以上的渠道（应用内、邮件、短信、推送）发送通知，支持云端部署，也支持物理隔离的私有化部署。开源版本在 GitHub 上有 39,000 个 Star 和 400 多名外部贡献者。Novu 正通过 Novu Connect 拓展双向 Agent 通信，让 AI Agent 直接在 Slack 等渠道中完成任务，而不只是把用户引到别处。

Novu 对每一项外部贡献都执行零信任策略。外部贡献者超过 400 名，任何代码不经严格审查都不能发布。眼下两件事同时发生：AI 让 Novu 交付的代码越来越多，团队也越来越怀疑，为合规而做的第三方安全评估到底能发现什么。

“每年的第三方评估做得越多，我就越不信任它们。他们对所有客户都套同一份十项检查清单，查出来的通常都是些无关紧要的东西。 “该打的勾是打上了，但我们内部根本不信这一套。” Dima Grossman

首席技术官

Novu 已经有一套分层工具（CodeQL、Greptile、Cursor 的安全审查工具，以及定期的 DeepSec 扫描），在两个节点运行：每次提交 PR 时跑一遍，发版打 tag 前再跑一遍。

“有了 AI，我们在产品面上的产出多了很多。 “审查时人为出错的概率自然也高了很多。” Dima Grossman

首席技术官

哪些变了、哪些没变，Dima 说得很直接：

“用了 Hacktron，我们的流程一点没变。真正变的只有信心：我们知道自己能抓到复杂得多的漏洞模式。 “有了这份信心，我们也能把速度提上去。” Dima Grossman

首席技术官

这份信心，说到底来自信号质量。Novu 现有的工具大多只能标出 PR diff 里看得见的问题（Dima 称之为“单跳”利用）。Hacktron 会为仓库构建代码图，并在 PR 之间对比代码图的差异，找出二阶问题：只有追踪一个文件的改动如何影响系统其他位置的代码，这类漏洞才会显现。

“其他工具的评论，很多时候要么不在范围内，要么属于可接受的风险。 “Hacktron 报出来的，团队会认真看、仔细想。很多时候确实很有价值。” Dima Grossman

首席技术官

Dima 还点出了他一直在防范的风险：噪音疲劳。

“谁都不想让它变成天天喊狼来了的工具。 “报告里通知太多，看着看着就抓不住重点了。” Dima Grossman

首席技术官

在这里，信号质量不是锦上添花，它决定了团队会认真看这个工具，还是学会无视它。

问题分析

Novu 使用 Hacktron 的前 30 天（2026 年 7 月 6 日至 8 月 6 日）：

230 个 PR 61 个问题中已分类处理 42 个 28 个已解决 1 个真实漏洞 6 个已接受风险 7 个误报 230 个 PR 61 个问题中已分类处理 42 个 28 个已解决 1 个真实漏洞 6 个已接受风险 7 个误报

另有 18 个问题仍待分类处理，还有 1 个因对应的 PR 被放弃而撤回。

Novu 自己的工具大多只能发现单个文件或单个 PR diff 里看得见的问题。Dima 特别看重的，是那些必须跨多个文件追踪调用才能发现的漏洞，而这恰恰是模式匹配扫描器无从标记的。

NoSQL 注入与跨对话越权（高危）

在 PR #12062 中发现，合并前已在同一 PR 中修复。

当时 Novu 正在上线一条新的数据接入链路，让自托管的 AI Agent 向平台发送结构化事件（消息、回复、审批）。链路中有一步需要根据客户端传入的消息 ID，把收到的事件匹配回对应的对话活动：

1 private async resolveActivityByClientId ( 2 environmentId: string , 3 conversationId: string , 4 messageId: string 5 ): Promise < ConversationActivityEntity | null > { 6 for (let attempt = 0 ; attempt < ACTIVITY_RESOLVE_MAX_ATTEMPTS; attempt + = 1 ) { 7 const activity = await this . activityRepository .findOne ( 8 { _environmentId : environmentId , identifier : messageId } , 9 '*' 10 ); 11 if (activity) { 12 return activity; 13 } 14 if (attempt < ACTIVITY_RESOLVE_MAX_ATTEMPTS - 1 ) { 15 await delay ( ACTIVITY_RESOLVE_DELAY_MS ); 16 } 17 } 18 return this.activityRepository.findByPlatformMessageId(environmentId , conversationId , messageId); 19 }

这里有两个问题叠加。第一，查询条件只校验了环境，没有校验活动属于哪个对话。第二，传入的 messageId 直接用进了查询条件，事先没有校验它是不是普通字符串，因此可以被换成 MongoDB 查询操作符，而不是 ID。两者叠加，已认证的调用方就能解析出不属于自己的对话中的活动，进而编辑或删除。

Hacktron Review 追踪了横跨三个文件的调用链，发现了这个问题：接收原始事件载荷的接入控制器，不做深度校验就把载荷转成类型化事件的用例，以及把未校验的 ID 传进上述查询的 sink 服务。

400 多名外部贡献者参与的代码库，如今有了持续审查。没有让团队对安全工具视而不见的噪音疲劳，Novu 也更有信心，交付不降速，反而更快。