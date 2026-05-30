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AI SAST

Análisis estático que demuestra que una vulnerabilidad es explotable antes de que llegue a tu equipo. Hacktron lee tu código en contexto, valida cada hallazgo con un exploit de prueba de concepto real y devuelve un fix de IA.

El SAST tradicional marca patrones. Te inunda con posibles problemas, y tu equipo aprende a ignorarlos. AI SAST cambia la pregunta de “¿esto parece riesgoso?” a “¿esto se puede explotar de verdad?”. Hacktron indexa tu repositorio y sus grafos de llamadas, razona sobre cómo fluyen realmente los datos y solo muestra hallazgos que puede probar.

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con la confianza de

Explotable o no se reporta

Cada hallazgo se valida con un exploit de prueba de concepto funcional antes de llegar a tu cola.

Contexto completo del código

Indexa repositorios y grafos de llamadas en lugar de comparar líneas aisladas contra bibliotecas de reglas.

Fix incluido en cada hallazgo

Un fix sugerido por IA llega al pull request y el hallazgo se resuelve automáticamente cuando se mergea.

Definición

¿Qué es AI SAST?

AI SAST es testing estático de seguridad de aplicaciones que usa IA para entender el código como lo haría un ingeniero de seguridad, en vez de compararlo con una biblioteca fija de patrones. El SAST clásico analiza código fuente y marca construcciones que se parecen a patrones peligrosos conocidos. Como no ejecuta el código, escala bien, pero el matching de patrones no entiende contexto y produce grandes volúmenes de hallazgos que pueden ser reales o no.

AI SAST añade razonamiento. Construye un modelo de la base de código: cómo se llaman las funciones, dónde entra input no confiable, cómo fluyen los datos entre archivos y servicios, y qué rutas llegan realmente a un sink. Con ese contexto puede distinguir entre una cadena que solo parece peligrosa y una que un atacante puede controlar de verdad. El resultado son menos falsos positivos y, sobre todo, la capacidad de encontrar fallos sin patrón obvio, como autorización rota o errores de lógica de negocio.

En una línea

AI SAST es análisis estático que razona sobre tu código específico y prueba la explotabilidad, en lugar de adivinar por patrones.

Comparación directa

AI SAST vs SAST tradicional

La forma más clara de entender AI SAST es compararlo con las herramientas basadas en reglas que muchos equipos ya usan.

DimensiónSAST tradicional / basado en reglasAI SAST (Hacktron)
Cómo encuentra problemasCompara código contra una biblioteca fija de patrones y reglasRazona sobre el código en contexto usando grafos de llamadas y flujo de datos
Falsos positivosAltos; los matches sin contexto inundan la colaBajos; solo se reportan hallazgos validados como explotables
Fallos de lógica de negocioSe pierden; ninguna regla fija describe autorización rota o intenciónSe detectan razonando sobre intención, autorización y comportamiento del producto
Salida por hallazgoUna ubicación y un ID de reglaUn exploit de prueba de concepto más un fix sugerido por IA
Esfuerzo de triajeManual; los ingenieros confirman o descartan cada alertaMínimo; la prueba de concepto lo confirma por ti
Nuevas reglas y coberturaEsperar una actualización de reglas del proveedorSe adapta mediante razonamiento y aprendizaje específico del proyecto

Una nota de justicia: el SAST basado en reglas es rápido, determinista y fácil de auditar, y sigue siendo útil para clases de bugs bien definidas. AI SAST no reemplaza todos los linters; es la capa que añade contexto, validación y cobertura de lógica de negocio encima. Para un análisis más largo, lee AI SAST vs SAST tradicional.

Mecanismo

Cómo funciona el AI SAST de Hacktron

Tres capacidades separan a Hacktron tanto de scanners basados en reglas como de herramientas de IA que solo hacen triaje.

Contexto de código

Lee todo tu repositorio, no solo el diff.

Hacktron indexa el repositorio y sus grafos de llamadas antes de razonar sobre cualquier cambio. Sabe dónde entra input no confiable, cómo viaja y qué funciones alcanza. Ese contexto le permite confirmar una ruta real de flujo de datos y publicar el hallazgo en las líneas vulnerables exactas, en vez de marcar una línea aislada.

Validación con prueba de concepto

Si no puede probarlo, no lo reporta.

Para cada hallazgo candidato, Hacktron intenta generar un exploit de prueba de concepto funcional. Si no puede probar que es explotable, no lo reporta. Esta regla es el antídoto contra la fatiga de falsos positivos: lo que llega a tu equipo es algo que un atacante podría usar, con pasos de reproducción adjuntos.

Fix de IA y autoresolución

Un fix en el PR, y el hallazgo se cierra solo.

Cada hallazgo validado incluye un fix sugerido para tu código, listo para aplicar en el pull request. Cuando el fix se mergea, Hacktron vuelve a comprobar y resuelve el hallazgo automáticamente, sin mantenimiento manual ni tickets obsoletos.

Dónde corre: conecta un repositorio de GitHub, GitLab o Bitbucket y los agentes de Hacktron trabajan dentro de tu CI/CD en cada pull request. El mismo motor impulsa la revisión de código con IA para pull requests y alimenta el pentesting white-box con IA.

Herramientas AI SAST comparadas

Cómo se compara Hacktron con Snyk Code y Semgrep

Quienes buscan AI SAST suelen evaluar una lista corta. Esta es una comparación honesta de la capacidad AI SAST específicamente, no de toda la plataforma.

CapacidadHacktronSnyk CodeSemgrep
Enfoque centralRazonamiento de IA más validación con prueba de conceptoMotor DeepCode AI (SAST), plataforma SCA-firstPatrones más una capa de IA multimodal
Postura ante falsos positivosReporta solo hallazgos validados y explotables97,18 % de true positives pero 34,55 % de false positives en OWASP BenchmarkAlrededor de 50 % menos ruido frente a IA sola (cifra del proveedor)
Fallos de lógica de negocioSí, mediante razonamiento contextualLimitadoLimitado (guiado por patrones)
Exploit de prueba de conceptoSí, generado por hallazgoNoNo
Fix de IA en el PRSí, más autoresoluciónSugerencias de fixTriaje y autofix con Assistant AI
Plan gratuitoGratis para open source; prueba gratuitaGratis (tests limitados)Community Edition (gratis, 3.000+ reglas)
Precio inicial40 USD / desarrollador / mesTeam desde aprox. 25 USD / dev / mesTeam 35 USD / contributor / mes (anual)

Lectura de la tabla: Snyk y Semgrep son plataformas amplias y maduras; si necesitas SCA, contenedores e IaC en una suite, cubren más superficie. Hacktron compite en la profundidad del resultado SAST: prueba la explotabilidad y escribe el fix, que es lo que reduce el tiempo de triaje. Las cifras de precisión de Snyk vienen del OWASP Benchmark según Xygeni (mayo de 2026); las cifras y precios de Semgrep vienen de semgrep.dev. Para una comparación más profunda, consulta Hacktron vs Snyk y Hacktron vs Semgrep, o revisa el resumen de mejores herramientas AI SASTLos planes completos de Hacktron están en la sección de precios.

Evidencia

Pruebas, no promesas

Las afirmaciones sobre AI SAST son fáciles de hacer. Hacktron las respalda con evidencia pública: resultados de clientes, investigación original de vulnerabilidades y una postura de cumplimiento pública.

Ver informe de ejemplo

Investigación original

El equipo de Hacktron ha publicado advisories que incluyen una RCE preautenticación en BeyondTrust (CVE-2026-1731, CVSS 9.9) y un bypass de autenticación en PAN-OS GlobalProtect (CVE-2026-0265). El mismo motor que encuentra esto revisa tu código. Consulta los CVEs y advisories publicados.

Confiado por equipos de seguridad

Perplexity, Supabase, Yoto, Gumroad y WSO2 usan Hacktron, con recomendaciones nombradas de sus líderes de seguridad e ingeniería.

Cumplimiento

Hacktron es SOC 2 Type 1 y mantiene un Trust Centerpúblico que cubre manejo de datos y controles de seguridad.

Historia de cliente
ZellifyVisit Zellify

En Zellify, la seguridad es una prioridad central. Antes de Hacktron, dependíamos de una combinación de revisiones manuales de código y herramientas automatizadas de seguridad de proveedores establecidos para auditar tanto pull requests como nuestra base de código existente. Aunque eso nos daba una confianza básica, seguía requiriendo mucho esfuerzo manual y, como descubrimos después, dejaba brechas críticas.

Cuando pasamos a Hacktron y ejecutamos una auditoría completa de nuestra base de código, los resultados fueron inmediatos y reveladores. Hacktron encontró múltiples vulnerabilidades críticas que otras herramientas ampliamente usadas en el mercado no habían detectado. No eran problemas menores. Eran debilidades serias que podrían haber tenido consecuencias graves si las hubieran descubierto actores maliciosos.

Para equipos que hoy dependen de herramientas automatizadas tradicionales, probar Hacktron es una decisión sencilla. En nuestra experiencia, descubre problemas que otros proveedores simplemente pasan por alto y lo hace con una velocidad y precisión difíciles de igualar.

Nils Nygren Liljenstrand, cofundador de Zellify
FAQ

Preguntas sobre AI SAST, respondidas

Las preguntas que hacen los equipos cuando evalúan AI SAST, desde definición hasta precios.

¿Qué es AI SAST?

AI SAST es testing estático de seguridad de aplicaciones que usa IA para razonar sobre tu código en contexto, en lugar de compararlo con patrones fijos. Entiende cómo fluyen los datos por tu aplicación, encuentra problemas reales y explotables, incluidos fallos de lógica de negocio, y produce muchos menos falsos positivos que los scanners basados en reglas.

¿En qué se diferencia AI SAST del SAST tradicional?

El SAST tradicional compara código con una biblioteca de reglas y marca todo lo que parece riesgoso, lo que produce muchos falsos positivos y pierde fallos lógicos sin patrón. AI SAST añade razonamiento contextual y, en el caso de Hacktron, valida cada hallazgo con un exploit de prueba de concepto antes de reportarlo.

¿AI SAST reduce falsos positivos?

Sí, ese es su principal beneficio. Hacktron solo reporta hallazgos que puede probar como explotables, así que tu equipo dedica tiempo al riesgo real en lugar de triagear posibles problemas. En comparación, motores basados en reglas pueden tener tasas de falsos positivos cercanas a uno de cada tres en benchmarks estándar.

¿AI SAST puede encontrar vulnerabilidades de lógica de negocio?

A menudo sí. Como Hacktron razona sobre intención y autorización en lugar de solo sintaxis, puede detectar control de acceso roto y errores de lógica que las herramientas basadas en patrones no ven, porque ninguna regla fija los describe.

¿Hacktron reemplaza mis scanners existentes?

No necesariamente. Los linters y scanners basados en reglas son rápidos y deterministas para clases de bugs bien definidas. Hacktron añade la capa contextual y validante encima, y muchos equipos lo usan como gate en pull requests donde importa la explotabilidad.

¿Cómo prueba Hacktron que un hallazgo es real?

Intenta generar un exploit de prueba de concepto funcional para cada candidato. Si no puede, no reporta el hallazgo. Esta regla hace que los resultados sean lo bastante confiables como para bloquear un merge.

¿Cómo encaja AI SAST en CI/CD?

Conecta un repositorio de GitHub, GitLab o Bitbucket y los agentes de Hacktron se ejecutan en cada pull request dentro de tu pipeline. Los hallazgos aparecen como comentarios inline con un fix aplicable y se resuelven automáticamente cuando el fix se mergea.

¿Cuánto cuesta Hacktron?

El plan Pro cuesta 40 USD por desarrollador al mes, incluye 50 pull requests con scans ilimitados por PR y 1 USD por PR adicional. Los proyectos open source son gratis y Enterprise tiene precio personalizado.

¿Qué tan preciso es Hacktron frente a Snyk Code o Semgrep?

Hacktron compite en hallazgos validados y explotables, no en volumen bruto de alertas. Snyk Code muestra una alta tasa de true positives pero también una alta tasa de false positives en OWASP Benchmark; Semgrep reduce ruido con una capa de IA sobre patrones. Consulta las páginas comparativas para más detalle.

¿AI SAST es seguro para código privado?

Hacktron es SOC 2 Type 1 y opera un Trust Center público. Revisa el Trust Center para los detalles actuales de manejo de datos antes de conectar un repositorio privado.

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