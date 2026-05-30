Definición ¿Qué es AI SAST?

AI SAST es testing estático de seguridad de aplicaciones que usa IA para entender el código como lo haría un ingeniero de seguridad, en vez de compararlo con una biblioteca fija de patrones. El SAST clásico analiza código fuente y marca construcciones que se parecen a patrones peligrosos conocidos. Como no ejecuta el código, escala bien, pero el matching de patrones no entiende contexto y produce grandes volúmenes de hallazgos que pueden ser reales o no.

AI SAST añade razonamiento. Construye un modelo de la base de código: cómo se llaman las funciones, dónde entra input no confiable, cómo fluyen los datos entre archivos y servicios, y qué rutas llegan realmente a un sink. Con ese contexto puede distinguir entre una cadena que solo parece peligrosa y una que un atacante puede controlar de verdad. El resultado son menos falsos positivos y, sobre todo, la capacidad de encontrar fallos sin patrón obvio, como autorización rota o errores de lógica de negocio.