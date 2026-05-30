Explotable o no se reporta
Cada hallazgo se valida con un exploit de prueba de concepto funcional antes de llegar a tu cola.
Análisis estático que demuestra que una vulnerabilidad es explotable antes de que llegue a tu equipo. Hacktron lee tu código en contexto, valida cada hallazgo con un exploit de prueba de concepto real y devuelve un fix de IA.
El SAST tradicional marca patrones. Te inunda con posibles problemas, y tu equipo aprende a ignorarlos. AI SAST cambia la pregunta de “¿esto parece riesgoso?” a “¿esto se puede explotar de verdad?”. Hacktron indexa tu repositorio y sus grafos de llamadas, razona sobre cómo fluyen realmente los datos y solo muestra hallazgos que puede probar.
Sin tarjeta de crédito
Cada hallazgo se valida con un exploit de prueba de concepto funcional antes de llegar a tu cola.
Indexa repositorios y grafos de llamadas en lugar de comparar líneas aisladas contra bibliotecas de reglas.
Un fix sugerido por IA llega al pull request y el hallazgo se resuelve automáticamente cuando se mergea.
AI SAST es testing estático de seguridad de aplicaciones que usa IA para entender el código como lo haría un ingeniero de seguridad, en vez de compararlo con una biblioteca fija de patrones. El SAST clásico analiza código fuente y marca construcciones que se parecen a patrones peligrosos conocidos. Como no ejecuta el código, escala bien, pero el matching de patrones no entiende contexto y produce grandes volúmenes de hallazgos que pueden ser reales o no.
AI SAST añade razonamiento. Construye un modelo de la base de código: cómo se llaman las funciones, dónde entra input no confiable, cómo fluyen los datos entre archivos y servicios, y qué rutas llegan realmente a un sink. Con ese contexto puede distinguir entre una cadena que solo parece peligrosa y una que un atacante puede controlar de verdad. El resultado son menos falsos positivos y, sobre todo, la capacidad de encontrar fallos sin patrón obvio, como autorización rota o errores de lógica de negocio.
En una línea
AI SAST es análisis estático que razona sobre tu código específico y prueba la explotabilidad, en lugar de adivinar por patrones.
La forma más clara de entender AI SAST es compararlo con las herramientas basadas en reglas que muchos equipos ya usan.
|Dimensión
|SAST tradicional / basado en reglas
|AI SAST (Hacktron)
|Cómo encuentra problemas
|Compara código contra una biblioteca fija de patrones y reglas
|Razona sobre el código en contexto usando grafos de llamadas y flujo de datos
|Falsos positivos
|Altos; los matches sin contexto inundan la cola
|Bajos; solo se reportan hallazgos validados como explotables
|Fallos de lógica de negocio
|Se pierden; ninguna regla fija describe autorización rota o intención
|Se detectan razonando sobre intención, autorización y comportamiento del producto
|Salida por hallazgo
|Una ubicación y un ID de regla
|Un exploit de prueba de concepto más un fix sugerido por IA
|Esfuerzo de triaje
|Manual; los ingenieros confirman o descartan cada alerta
|Mínimo; la prueba de concepto lo confirma por ti
|Nuevas reglas y cobertura
|Esperar una actualización de reglas del proveedor
|Se adapta mediante razonamiento y aprendizaje específico del proyecto
Una nota de justicia: el SAST basado en reglas es rápido, determinista y fácil de auditar, y sigue siendo útil para clases de bugs bien definidas. AI SAST no reemplaza todos los linters; es la capa que añade contexto, validación y cobertura de lógica de negocio encima. Para un análisis más largo, lee AI SAST vs SAST tradicional.
Tres capacidades separan a Hacktron tanto de scanners basados en reglas como de herramientas de IA que solo hacen triaje.
Hacktron indexa el repositorio y sus grafos de llamadas antes de razonar sobre cualquier cambio. Sabe dónde entra input no confiable, cómo viaja y qué funciones alcanza. Ese contexto le permite confirmar una ruta real de flujo de datos y publicar el hallazgo en las líneas vulnerables exactas, en vez de marcar una línea aislada.
Para cada hallazgo candidato, Hacktron intenta generar un exploit de prueba de concepto funcional. Si no puede probar que es explotable, no lo reporta. Esta regla es el antídoto contra la fatiga de falsos positivos: lo que llega a tu equipo es algo que un atacante podría usar, con pasos de reproducción adjuntos.
Cada hallazgo validado incluye un fix sugerido para tu código, listo para aplicar en el pull request. Cuando el fix se mergea, Hacktron vuelve a comprobar y resuelve el hallazgo automáticamente, sin mantenimiento manual ni tickets obsoletos.
Dónde corre: conecta un repositorio de GitHub, GitLab o Bitbucket y los agentes de Hacktron trabajan dentro de tu CI/CD en cada pull request. El mismo motor impulsa la revisión de código con IA para pull requests y alimenta el pentesting white-box con IA.
Quienes buscan AI SAST suelen evaluar una lista corta. Esta es una comparación honesta de la capacidad AI SAST específicamente, no de toda la plataforma.
|Capacidad
|Hacktron
|Snyk Code
|Semgrep
|Enfoque central
|Razonamiento de IA más validación con prueba de concepto
|Motor DeepCode AI (SAST), plataforma SCA-first
|Patrones más una capa de IA multimodal
|Postura ante falsos positivos
|Reporta solo hallazgos validados y explotables
|97,18 % de true positives pero 34,55 % de false positives en OWASP Benchmark
|Alrededor de 50 % menos ruido frente a IA sola (cifra del proveedor)
|Fallos de lógica de negocio
|Sí, mediante razonamiento contextual
|Limitado
|Limitado (guiado por patrones)
|Exploit de prueba de concepto
|Sí, generado por hallazgo
|No
|No
|Fix de IA en el PR
|Sí, más autoresolución
|Sugerencias de fix
|Triaje y autofix con Assistant AI
|Plan gratuito
|Gratis para open source; prueba gratuita
|Gratis (tests limitados)
|Community Edition (gratis, 3.000+ reglas)
|Precio inicial
|40 USD / desarrollador / mes
|Team desde aprox. 25 USD / dev / mes
|Team 35 USD / contributor / mes (anual)
Lectura de la tabla: Snyk y Semgrep son plataformas amplias y maduras; si necesitas SCA, contenedores e IaC en una suite, cubren más superficie. Hacktron compite en la profundidad del resultado SAST: prueba la explotabilidad y escribe el fix, que es lo que reduce el tiempo de triaje. Las cifras de precisión de Snyk vienen del OWASP Benchmark según Xygeni (mayo de 2026); las cifras y precios de Semgrep vienen de semgrep.dev. Para una comparación más profunda, consulta Hacktron vs Snyk y Hacktron vs Semgrep, o revisa el resumen de mejores herramientas AI SASTLos planes completos de Hacktron están en la sección de precios.
Las afirmaciones sobre AI SAST son fáciles de hacer. Hacktron las respalda con evidencia pública: resultados de clientes, investigación original de vulnerabilidades y una postura de cumplimiento pública.
Investigación original
El equipo de Hacktron ha publicado advisories que incluyen una RCE preautenticación en BeyondTrust (CVE-2026-1731, CVSS 9.9) y un bypass de autenticación en PAN-OS GlobalProtect (CVE-2026-0265). El mismo motor que encuentra esto revisa tu código. Consulta los CVEs y advisories publicados.
Confiado por equipos de seguridad
Perplexity, Supabase, Yoto, Gumroad y WSO2 usan Hacktron, con recomendaciones nombradas de sus líderes de seguridad e ingeniería.
Cumplimiento
Hacktron es SOC 2 Type 1 y mantiene un Trust Centerpúblico que cubre manejo de datos y controles de seguridad.
En Zellify, la seguridad es una prioridad central. Antes de Hacktron, dependíamos de una combinación de revisiones manuales de código y herramientas automatizadas de seguridad de proveedores establecidos para auditar tanto pull requests como nuestra base de código existente. Aunque eso nos daba una confianza básica, seguía requiriendo mucho esfuerzo manual y, como descubrimos después, dejaba brechas críticas.
Cuando pasamos a Hacktron y ejecutamos una auditoría completa de nuestra base de código, los resultados fueron inmediatos y reveladores. Hacktron encontró múltiples vulnerabilidades críticas que otras herramientas ampliamente usadas en el mercado no habían detectado. No eran problemas menores. Eran debilidades serias que podrían haber tenido consecuencias graves si las hubieran descubierto actores maliciosos.
Para equipos que hoy dependen de herramientas automatizadas tradicionales, probar Hacktron es una decisión sencilla. En nuestra experiencia, descubre problemas que otros proveedores simplemente pasan por alto y lo hace con una velocidad y precisión difíciles de igualar.
Las preguntas que hacen los equipos cuando evalúan AI SAST, desde definición hasta precios.
AI SAST es testing estático de seguridad de aplicaciones que usa IA para razonar sobre tu código en contexto, en lugar de compararlo con patrones fijos. Entiende cómo fluyen los datos por tu aplicación, encuentra problemas reales y explotables, incluidos fallos de lógica de negocio, y produce muchos menos falsos positivos que los scanners basados en reglas.
El SAST tradicional compara código con una biblioteca de reglas y marca todo lo que parece riesgoso, lo que produce muchos falsos positivos y pierde fallos lógicos sin patrón. AI SAST añade razonamiento contextual y, en el caso de Hacktron, valida cada hallazgo con un exploit de prueba de concepto antes de reportarlo.
Sí, ese es su principal beneficio. Hacktron solo reporta hallazgos que puede probar como explotables, así que tu equipo dedica tiempo al riesgo real en lugar de triagear posibles problemas. En comparación, motores basados en reglas pueden tener tasas de falsos positivos cercanas a uno de cada tres en benchmarks estándar.
A menudo sí. Como Hacktron razona sobre intención y autorización en lugar de solo sintaxis, puede detectar control de acceso roto y errores de lógica que las herramientas basadas en patrones no ven, porque ninguna regla fija los describe.
No necesariamente. Los linters y scanners basados en reglas son rápidos y deterministas para clases de bugs bien definidas. Hacktron añade la capa contextual y validante encima, y muchos equipos lo usan como gate en pull requests donde importa la explotabilidad.
Intenta generar un exploit de prueba de concepto funcional para cada candidato. Si no puede, no reporta el hallazgo. Esta regla hace que los resultados sean lo bastante confiables como para bloquear un merge.
Conecta un repositorio de GitHub, GitLab o Bitbucket y los agentes de Hacktron se ejecutan en cada pull request dentro de tu pipeline. Los hallazgos aparecen como comentarios inline con un fix aplicable y se resuelven automáticamente cuando el fix se mergea.
El plan Pro cuesta 40 USD por desarrollador al mes, incluye 50 pull requests con scans ilimitados por PR y 1 USD por PR adicional. Los proyectos open source son gratis y Enterprise tiene precio personalizado.
Hacktron compite en hallazgos validados y explotables, no en volumen bruto de alertas. Snyk Code muestra una alta tasa de true positives pero también una alta tasa de false positives en OWASP Benchmark; Semgrep reduce ruido con una capa de IA sobre patrones. Consulta las páginas comparativas para más detalle.
Hacktron es SOC 2 Type 1 y opera un Trust Center público. Revisa el Trust Center para los detalles actuales de manejo de datos antes de conectar un repositorio privado.
Conecta un repositorio y recibe hallazgos validados y explotables con fixes en tu próximo pull request. Gratis para open source.
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