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AUDITORÍAS WHITEBOX

Pentests de caja blanca en horas, no en semanas.

Proporciona a Hacktron el código fuente y, si quieres, una aplicación desplegada para probarla. Recibe hallazgos revisados por investigadores, informes técnicos y ejecutivos, y un retest para comprobar tus correcciones.

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Elegir código, contexto y objetivos en vivo opcionales.

con la confianza de

Evaluación de alcance completo

Lanza una evaluación de seguridad de caja blanca sobre toda la aplicación, no solo una checklist limitada.

Hallazgos validados

Cada problema reportado se revisa para confirmar su explotabilidad antes de llegar a tu equipo.

Informes listos para auditoría

Obtén evidencia lista para informes de SOC 2, ISO 27001, revisiones de clientes y cuestionarios de seguridad.

CÓMO FUNCIONA

Del código fuente al riesgo validado.

Conecta el código

Da a Hacktron acceso al código fuente y define los repos, servicios y flujos de usuario dentro del alcance.

Ejecuta la evaluación

Los agentes mapean la arquitectura, trazan flujos de datos, modelan amenazas y buscan rutas explotables.

Recibe el informe

Investigadores de seguridad validan los hallazgos y entregan problemas reproducibles con guía de remediación.

Contexto de la aplicación

Sigue el código por toda la aplicación.

Reúne tus repositorios, alcance y contexto de la aplicación en una evaluación. Añade un objetivo desplegado para que Hacktron también pruebe la aplicación en ejecución.

Pruebas del exploit

Da al equipo las pruebas para corregir.

Inspecciona el código afectado, la ruta de ataque y los pasos de reproducción. Añade objetivos desplegados para pruebas dinámicas, con el acceso verificado antes del análisis.

We were genuinely impressed by Hacktron's speed and the results.

This is how the future of security testing looks like.

Filip Denker

Filip Denker

Co-Founder & CTO

Yoto
VERIFICACIÓN DE CORRECCIONES

Comprueba que tus correcciones funcionan.

Cada pentest alojado que cumple los requisitos incluye un retest gratuito. Envía tus correcciones, recibe notas de verificación por hallazgo y descarga los informes técnicos y ejecutivos actualizados. Los informes originales siguen disponibles.

Leer la guía
SE ADAPTA A TU TRABAJO

Organiza la evaluación a tu manera.

Conoce el coste antes de empezar

Calcula los créditos estimados para el código y alcance elegidos. Revísalos antes de iniciar el pentest.

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Usa repositorios o archivos de código

Evalúa código conectado o sube un archivo fuente. Añade repositorios relacionados cuando la aplicación abarque varios servicios.

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Empieza en Slack, MCP o la API

Prepara el alcance en Slack o un asistente de IA, o integra el flujo en tus herramientas mediante la API REST. Un administrador aprueba el inicio.

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Pasa de hallazgos a correcciones

Para repositorios conectados, pide a un agente una corrección como PR o MR. Envía los hallazgos aprobados a Jira o Linear.

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Exporta las pruebas

Descarga informes PDF completos y ejecutivos. Exporta hallazgos seleccionados o resultados filtrados en CSV, SARIF o JSON.

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Ejecuta en tu propia infraestructura

Despliega el appliance local con acceso a hosts Git internos y certificados de confianza. Usa repositorios GHES o archivos de código para los análisis Whitebox.

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COBERTURA

Profundidad de evaluación para aplicaciones modernas.

Hacktron está diseñado para código web, móvil, backend, API, CLI y nativo. La evaluación sigue el comportamiento explotable a través del código y la arquitectura, en lugar de detenerse en clases genéricas de vulnerabilidades.

Vulnerabilidades de lógica de negocio
Fallos de autenticación y autorización
SQLi, XSS, SSRF, XXE
Rutas de abuso en pagos y facturación
Riesgos en APIs y servicios backend
Exposición en cadena de suministro y dependencias
Problemas de infraestructura y configuración
Fugas de secretos y datos sensibles
Del hallazgo a la corrección

Pruebas para corregir. Evidencias para la auditoría.

Código, pasos de reproducción y guía de corrección para ingeniería. Una visión clara del riesgo para dirección. Explora los ejemplos de informe técnico y resumen ejecutivo.

Resumen ejecutivo

Severidad clara, impacto en el negocio y estado de remediación para compradores, auditores y dirección.

Evidencia técnica

Archivos afectados, rutas de ataque, detalles de prueba y guía de reproducción para el equipo de ingeniería.

Guía de corrección

Pasos de remediación priorizados que ayudan a los equipos a cerrar riesgos reales sin debatir la salida de un escáner.

Ejemplo de carta de atestación

Carta de atestación disponible previa solicitud después del pentest

FAQ

Preguntas frecuentes.

Un resumen rápido de cómo Hacktron Whitebox encaja en los flujos de seguridad, cumplimiento y lanzamiento de producto.

¿Es un pentest de caja negra?

No. Hacktron Whitebox es una evaluación con conocimiento del código. El acceso al código fuente permite a Hacktron razonar sobre detalles de implementación, flujos de datos y lógica de negocio, en lugar de solo sondear la aplicación en ejecución desde fuera.

¿Qué tan rápido podemos obtener un informe?

Aunque el plazo exacto de entrega depende del tamaño de la base de código, el número de repositorios y la complejidad del alcance, la mayoría de los equipos recibe su informe en menos de 5 días.

¿Los hallazgos son validados por humanos?

Sí. Hacktron usa agentes de IA para escalar el análisis, y luego investigadores de seguridad revisan los hallazgos, confirman la explotabilidad, deduplican los problemas y preparan el informe final.

¿Sirve para SOC 2 o ISO 27001?

Sí. El entregable final está diseñado para servir como evidencia de pentest apta para auditorías de cumplimiento, sin dejar de darles a los ingenieros el detalle técnico necesario para corregir los problemas.

EMPIEZA TU PENTEST WHITEBOX

Contrata a tu primer pentester IA.

Inicia una auditoría de caja blanca hoy y recibe un informe la próxima semana. Encuentra vulnerabilidades reales que los escáneres y pentests pasan por alto.

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