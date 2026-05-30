Un resumen rápido de cómo Hacktron Whitebox encaja en los flujos de seguridad, cumplimiento y lanzamiento de producto.

¿Es un pentest de caja negra? No. Hacktron Whitebox es una evaluación con conocimiento del código. El acceso al código fuente permite a Hacktron razonar sobre detalles de implementación, flujos de datos y lógica de negocio, en lugar de solo sondear la aplicación en ejecución desde fuera.

¿Qué tan rápido podemos obtener un informe? Aunque el plazo exacto de entrega depende del tamaño de la base de código, el número de repositorios y la complejidad del alcance, la mayoría de los equipos recibe su informe en menos de 5 días.

¿Los hallazgos son validados por humanos? Sí. Hacktron usa agentes de IA para escalar el análisis, y luego investigadores de seguridad revisan los hallazgos, confirman la explotabilidad, deduplican los problemas y preparan el informe final.