可利用才报告
每个发现都会先用可工作的概念验证利用进行验证，然后才进入你的队列。
在漏洞进入团队队列前，先证明它确实可被利用。Hacktron 会结合上下文读取代码，用真实的概念验证利用验证每个发现，并返回 AI 修复方案。
传统 SAST 标记模式，给你大量“可能有问题”的告警，团队最终会学会忽略它们。AI SAST 把问题从“这看起来有风险吗”变成“这真的能被利用吗”。Hacktron 会索引仓库和调用图，推理真实的数据流，只展示能够证明的发现。
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每个发现都会先用可工作的概念验证利用进行验证，然后才进入你的队列。
索引仓库和调用图，而不是把孤立代码行与规则库匹配。
AI 建议修复会出现在 pull request 中，修复合并后发现会自动关闭。
AI SAST 是使用 AI 理解代码上下文的静态应用安全测试，而不是只把代码和固定模式库匹配。传统 SAST 会解析源代码并标记类似已知危险模式的结构。它不执行代码，因此容易扩展，但模式匹配没有上下文，会产生大量可能真实也可能不真实的发现。
AI SAST 加入了推理。它会建立代码库模型：函数如何互相调用、不可信输入在哪里进入、数据如何跨文件和服务流动，以及哪些路径真正到达 sink。有了这些上下文，它能区分“看起来危险”的字符串和攻击者真正可控的字符串。结果是更少误报，并且能发现没有明显模式的漏洞，例如权限校验错误或业务逻辑缺陷。
一句话
AI SAST 是针对你的具体代码进行推理并证明可利用性的静态分析，而不是根据模式猜测。
理解 AI SAST 最清楚的方式，是把它和大多数团队已经在运行的规则型工具比较。
|维度
|传统 / 规则型 SAST
|AI SAST (Hacktron)
|发现问题的方式
|用固定模式和规则库匹配代码
|结合调用图和数据流，在上下文中推理代码
|误报
|高；没有上下文的模式匹配会淹没队列
|低；只报告已验证可利用的发现
|业务逻辑缺陷
|容易漏掉；固定规则无法描述错误授权或意图
|通过推理意图、授权和产品行为来发现
|每个发现的输出
|位置和规则 ID
|概念验证利用，加上 AI 建议修复
|处置成本
|手动；工程师需要确认或关闭每个告警
|很低；概念验证会替你确认
|新规则和覆盖面
|等待供应商规则更新
|通过推理和项目专属学习进行适应
公平地说，规则型 SAST 快速、确定且易于审计，对明确的 bug 类型仍然有价值。AI SAST 不是要替代所有 linter；它是在其上增加上下文、验证和业务逻辑覆盖的层。更完整的讨论请阅读 AI SAST 与传统 SAST.
三项能力让 Hacktron 区别于规则型扫描器，以及只做分流的 AI 工具。
Hacktron 会先索引仓库及其调用图，再对单个变更进行推理。它知道不可信输入从哪里进入、如何流动、到达哪些函数。正是这些上下文让它能确认真实的数据流路径，并把发现发布在准确的脆弱代码行上，而不是孤立标记一行代码。
对于每个候选发现，Hacktron 会尝试生成可工作的概念验证利用。如果无法证明该发现可被利用，就不会报告。这条规则是对抗误报疲劳的关键：到达你团队的是攻击者真正可能使用的内容，并附带复现步骤。
每个已验证发现都会附带针对你代码的建议修复，可直接在 pull request 中应用。修复合并后，Hacktron 会重新检查并自动关闭发现，无需人工维护或遗留 backlog 工单。
运行方式：连接 GitHub、GitLab 或 Bitbucket 仓库后，Hacktron agents 会在现有 CI/CD 中对每个 pull request 运行。同一个引擎支持 面向 pull request 的 AI 代码审查 并为更深入的 AI 白盒渗透测试提供能力。
寻找 AI SAST 的买家通常会评估一小组工具。这里比较的是 AI SAST 能力本身，而不是整个平台。
|能力
|Hacktron
|Snyk Code
|Semgrep
|核心方法
|AI 推理加概念验证验证
|DeepCode AI 引擎 (SAST)，SCA-first 平台
|模式加多模态 AI 层
|误报策略
|只报告已验证且可利用的发现
|OWASP Benchmark 上 97.18% true-positive，但 34.55% false-positive
|相比单独使用 AI 噪声约减少 50%（供应商数据）
|业务逻辑缺陷
|可以，通过上下文推理
|有限
|有限（模式驱动）
|概念验证利用
|有，每个发现生成
|无
|无
|PR 中的 AI 修复
|有，并自动关闭
|修复建议
|Assistant AI 分流和 autofix
|免费层
|开源免费；免费试用
|免费（测试有限）
|Community Edition（免费，3,000+ 规则）
|入门价格
|40 美元 / 开发者 / 月
|Team 约 25 美元 / dev / 月起
|Team 35 美元 / contributor / 月（年付）
解读表格：Snyk 和 Semgrep 是成熟的广泛平台；如果你需要 SCA、容器和 IaC 扫描的一体化套件，它们覆盖面更大。Hacktron 竞争的是 SAST 结果本身的深度：证明可利用性并编写修复，从而减少处置时间。Snyk 准确性数据来自 OWASP Benchmark 由 Xygeni 报告（2026 年 5 月）；Semgrep 数据和价格来自 semgrep.dev。更深入的对比请看 Hacktron vs Snyk 和 Hacktron vs Semgrep, 也可以浏览 最佳 AI SAST 工具完整 Hacktron 方案见 价格部分。
AI SAST 的宣传很容易说出口。Hacktron 用公开证据支撑这些说法：客户结果、原创漏洞研究和公开合规姿态。
原创研究
Hacktron 团队发布过多个 advisories，包括 BeyondTrust 预认证 RCE (CVE-2026-1731, CVSS 9.9) 和 PAN-OS GlobalProtect 认证绕过 (CVE-2026-0265)。发现这些问题的同一引擎也会审查你的代码。浏览 已发布的 CVE 和 advisories。
受安全团队信任
Perplexity、Supabase、Yoto、Gumroad 和 WSO2 都在使用 Hacktron，并有其安全和工程负责人实名认可。
合规
Hacktron 通过 SOC 2 Type 1，并提供公开 Trust Center说明数据处理和安全控制。
在 Zellify，安全是核心优先级。在使用 Hacktron 之前，我们依赖人工代码审查和成熟供应商的自动化安全工具组合，审计 pull requests 和现有代码库。这个设置给了我们基础信心，但仍然需要大量人工工作，而且后来我们发现，它留下了关键空白。
当我们切换到 Hacktron 并对代码库进行完整审计时，结果立刻显现并令人震惊。Hacktron 发现了多个严重漏洞，而这些漏洞完全没有被市场上其他常用工具发现。这些不是小问题，而是严重弱点，如果被恶意攻击者发现，可能造成严重后果。
对于目前依赖传统自动化安全工具的团队，尝试 Hacktron 是一个很容易的决定。根据我们的经验，它能发现其他供应商直接漏掉的问题，并且速度和精度都很难匹敌。
团队评估 AI SAST 时常问的问题，从定义到价格。
AI SAST 是使用 AI 在上下文中推理代码的静态应用安全测试，而不是把代码和固定模式匹配。它理解数据如何在应用中流动，因此能发现真实、可利用的问题，包括业务逻辑缺陷，并且比规则型扫描器产生更少误报。
传统 SAST 会把代码与规则库匹配，并标记任何看起来有风险的内容，因此产生很多误报，也会漏掉没有模式的逻辑缺陷。AI SAST 增加上下文推理，而 Hacktron 会在报告前用概念验证利用验证每个发现。
会，这是它的主要优势。Hacktron 只报告能够证明可利用的发现，因此你的团队处理的是真实风险，而不是一堆“可能”。相比之下，规则型引擎在标准 benchmark 上可能有接近三分之一的误报率。
通常可以。Hacktron 推理的是意图和授权，而不仅是语法，因此可以发现 broken access control 和逻辑错误。这类问题没有固定规则描述，模式型工具往往看不到。
不一定。规则型 linters 和扫描器对于明确的 bug 类型很快且确定。Hacktron 在其上增加上下文和验证层，很多团队把它作为 pull request gate，特别是可利用性最重要的变更。
它会尝试为每个候选发现生成可工作的概念验证利用。如果做不到，就不报告。这个规则让结果足够可信，可以用于阻止 merge。
连接 GitHub、GitLab 或 Bitbucket 仓库后，Hacktron agents 会在现有 pipeline 中对每个 pull request 运行。发现会以行内评论出现，附带可应用的修复，并在修复合并后自动关闭。
Pro Plan 为每位开发者每月 40 美元，包含 50 个 pull requests，每个 PR 可无限扫描，额外 PR 每个 1 美元。开源项目免费，Enterprise 价格定制。
Hacktron 竞争的是已验证、可利用的发现，而不是告警数量。Snyk Code 在 OWASP Benchmark 上 true-positive 率高，但 false-positive 率也高；Semgrep 在模式之上用 AI 降低噪声。完整对比请看专门的比较页面。
Hacktron 是 SOC 2 Type 1，并运营公开 Trust Center。连接私有仓库前，请查看 Trust Center 获取当前的数据处理细节。
连接一个仓库，在下一个 pull request 中获得已验证、可利用且附带修复的发现。开源免费。
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