解决方案 / AI SAST AI SAST

在漏洞进入团队队列前，先证明它确实可被利用。Hacktron 会结合上下文读取代码，用真实的概念验证利用验证每个发现，并返回 AI 修复方案。

传统 SAST 标记模式，给你大量“可能有问题”的告警，团队最终会学会忽略它们。AI SAST 把问题从“这看起来有风险吗”变成“这真的能被利用吗”。Hacktron 会索引仓库和调用图，推理真实的数据流，只展示能够证明的发现。

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