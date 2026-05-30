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解决方案 / AI SAST

AI SAST

在漏洞进入团队队列前，先证明它确实可被利用。Hacktron 会结合上下文读取代码，用真实的概念验证利用验证每个发现，并返回 AI 修复方案。

传统 SAST 标记模式，给你大量“可能有问题”的告警，团队最终会学会忽略它们。AI SAST 把问题从“这看起来有风险吗”变成“这真的能被利用吗”。Hacktron 会索引仓库和调用图，推理真实的数据流，只展示能够证明的发现。

开启 14 天免费试用预约演示

无需信用卡

客户信赖

可利用才报告

每个发现都会先用可工作的概念验证利用进行验证，然后才进入你的队列。

完整代码库上下文

索引仓库和调用图，而不是把孤立代码行与规则库匹配。

每个发现都附带修复

AI 建议修复会出现在 pull request 中，修复合并后发现会自动关闭。

定义

什么是 AI SAST？

AI SAST 是使用 AI 理解代码上下文的静态应用安全测试，而不是只把代码和固定模式库匹配。传统 SAST 会解析源代码并标记类似已知危险模式的结构。它不执行代码，因此容易扩展，但模式匹配没有上下文，会产生大量可能真实也可能不真实的发现。

AI SAST 加入了推理。它会建立代码库模型：函数如何互相调用、不可信输入在哪里进入、数据如何跨文件和服务流动，以及哪些路径真正到达 sink。有了这些上下文，它能区分“看起来危险”的字符串和攻击者真正可控的字符串。结果是更少误报，并且能发现没有明显模式的漏洞，例如权限校验错误或业务逻辑缺陷。

一句话

AI SAST 是针对你的具体代码进行推理并证明可利用性的静态分析，而不是根据模式猜测。

并排比较

AI SAST 与传统 SAST

理解 AI SAST 最清楚的方式，是把它和大多数团队已经在运行的规则型工具比较。

维度传统 / 规则型 SASTAI SAST (Hacktron)
发现问题的方式用固定模式和规则库匹配代码结合调用图和数据流，在上下文中推理代码
误报高；没有上下文的模式匹配会淹没队列低；只报告已验证可利用的发现
业务逻辑缺陷容易漏掉；固定规则无法描述错误授权或意图通过推理意图、授权和产品行为来发现
每个发现的输出位置和规则 ID概念验证利用，加上 AI 建议修复
处置成本手动；工程师需要确认或关闭每个告警很低；概念验证会替你确认
新规则和覆盖面等待供应商规则更新通过推理和项目专属学习进行适应

公平地说，规则型 SAST 快速、确定且易于审计，对明确的 bug 类型仍然有价值。AI SAST 不是要替代所有 linter；它是在其上增加上下文、验证和业务逻辑覆盖的层。更完整的讨论请阅读 AI SAST 与传统 SAST.

机制

Hacktron 的 AI SAST 如何工作

三项能力让 Hacktron 区别于规则型扫描器，以及只做分流的 AI 工具。

代码库上下文

读取整个仓库，而不只是 diff。

Hacktron 会先索引仓库及其调用图，再对单个变更进行推理。它知道不可信输入从哪里进入、如何流动、到达哪些函数。正是这些上下文让它能确认真实的数据流路径，并把发现发布在准确的脆弱代码行上，而不是孤立标记一行代码。

概念验证验证

无法证明，就不报告。

对于每个候选发现，Hacktron 会尝试生成可工作的概念验证利用。如果无法证明该发现可被利用，就不会报告。这条规则是对抗误报疲劳的关键：到达你团队的是攻击者真正可能使用的内容，并附带复现步骤。

AI 修复和自动关闭

PR 中给出修复，发现自动关闭。

每个已验证发现都会附带针对你代码的建议修复，可直接在 pull request 中应用。修复合并后，Hacktron 会重新检查并自动关闭发现，无需人工维护或遗留 backlog 工单。

运行方式：连接 GitHub、GitLab 或 Bitbucket 仓库后，Hacktron agents 会在现有 CI/CD 中对每个 pull request 运行。同一个引擎支持 面向 pull request 的 AI 代码审查 并为更深入的 AI 白盒渗透测试提供能力。

AI SAST 工具比较

Hacktron 与 Snyk Code、Semgrep 的比较

寻找 AI SAST 的买家通常会评估一小组工具。这里比较的是 AI SAST 能力本身，而不是整个平台。

能力HacktronSnyk CodeSemgrep
核心方法AI 推理加概念验证验证DeepCode AI 引擎 (SAST)，SCA-first 平台模式加多模态 AI 层
误报策略只报告已验证且可利用的发现OWASP Benchmark 上 97.18% true-positive，但 34.55% false-positive相比单独使用 AI 噪声约减少 50%（供应商数据）
业务逻辑缺陷可以，通过上下文推理有限有限（模式驱动）
概念验证利用有，每个发现生成
PR 中的 AI 修复有，并自动关闭修复建议Assistant AI 分流和 autofix
免费层开源免费；免费试用免费（测试有限）Community Edition（免费，3,000+ 规则）
入门价格40 美元 / 开发者 / 月Team 约 25 美元 / dev / 月起Team 35 美元 / contributor / 月（年付）

解读表格：Snyk 和 Semgrep 是成熟的广泛平台；如果你需要 SCA、容器和 IaC 扫描的一体化套件，它们覆盖面更大。Hacktron 竞争的是 SAST 结果本身的深度：证明可利用性并编写修复，从而减少处置时间。Snyk 准确性数据来自 OWASP Benchmark 由 Xygeni 报告（2026 年 5 月）；Semgrep 数据和价格来自 semgrep.dev。更深入的对比请看 Hacktron vs SnykHacktron vs Semgrep, 也可以浏览 最佳 AI SAST 工具完整 Hacktron 方案见 价格部分。

证据

不是承诺，是证明

AI SAST 的宣传很容易说出口。Hacktron 用公开证据支撑这些说法：客户结果、原创漏洞研究和公开合规姿态。

查看示例报告

原创研究

Hacktron 团队发布过多个 advisories，包括 BeyondTrust 预认证 RCE (CVE-2026-1731, CVSS 9.9) 和 PAN-OS GlobalProtect 认证绕过 (CVE-2026-0265)。发现这些问题的同一引擎也会审查你的代码。浏览 已发布的 CVE 和 advisories

受安全团队信任

Perplexity、Supabase、Yoto、Gumroad 和 WSO2 都在使用 Hacktron，并有其安全和工程负责人实名认可。

合规

Hacktron 通过 SOC 2 Type 1，并提供公开 Trust Center说明数据处理和安全控制。

客户故事
ZellifyVisit Zellify

在 Zellify，安全是核心优先级。在使用 Hacktron 之前，我们依赖人工代码审查和成熟供应商的自动化安全工具组合，审计 pull requests 和现有代码库。这个设置给了我们基础信心，但仍然需要大量人工工作，而且后来我们发现，它留下了关键空白。

当我们切换到 Hacktron 并对代码库进行完整审计时，结果立刻显现并令人震惊。Hacktron 发现了多个严重漏洞，而这些漏洞完全没有被市场上其他常用工具发现。这些不是小问题，而是严重弱点，如果被恶意攻击者发现，可能造成严重后果。

对于目前依赖传统自动化安全工具的团队，尝试 Hacktron 是一个很容易的决定。根据我们的经验，它能发现其他供应商直接漏掉的问题，并且速度和精度都很难匹敌。

Nils Nygren Liljenstrand，Zellify 联合创始人
FAQ

AI SAST 常见问题

团队评估 AI SAST 时常问的问题，从定义到价格。

什么是 AI SAST？

AI SAST 是使用 AI 在上下文中推理代码的静态应用安全测试，而不是把代码和固定模式匹配。它理解数据如何在应用中流动，因此能发现真实、可利用的问题，包括业务逻辑缺陷，并且比规则型扫描器产生更少误报。

AI SAST 和传统 SAST 有什么不同？

传统 SAST 会把代码与规则库匹配，并标记任何看起来有风险的内容，因此产生很多误报，也会漏掉没有模式的逻辑缺陷。AI SAST 增加上下文推理，而 Hacktron 会在报告前用概念验证利用验证每个发现。

AI SAST 会减少误报吗？

会，这是它的主要优势。Hacktron 只报告能够证明可利用的发现，因此你的团队处理的是真实风险，而不是一堆“可能”。相比之下，规则型引擎在标准 benchmark 上可能有接近三分之一的误报率。

AI SAST 能发现业务逻辑漏洞吗？

通常可以。Hacktron 推理的是意图和授权，而不仅是语法，因此可以发现 broken access control 和逻辑错误。这类问题没有固定规则描述，模式型工具往往看不到。

Hacktron 会替代我现有的扫描器吗？

不一定。规则型 linters 和扫描器对于明确的 bug 类型很快且确定。Hacktron 在其上增加上下文和验证层，很多团队把它作为 pull request gate，特别是可利用性最重要的变更。

Hacktron 如何证明发现是真的？

它会尝试为每个候选发现生成可工作的概念验证利用。如果做不到，就不报告。这个规则让结果足够可信，可以用于阻止 merge。

AI SAST 如何接入 CI/CD？

连接 GitHub、GitLab 或 Bitbucket 仓库后，Hacktron agents 会在现有 pipeline 中对每个 pull request 运行。发现会以行内评论出现，附带可应用的修复，并在修复合并后自动关闭。

Hacktron 多少钱？

Pro Plan 为每位开发者每月 40 美元，包含 50 个 pull requests，每个 PR 可无限扫描，额外 PR 每个 1 美元。开源项目免费，Enterprise 价格定制。

Hacktron 与 Snyk Code 或 Semgrep 相比准确度如何？

Hacktron 竞争的是已验证、可利用的发现，而不是告警数量。Snyk Code 在 OWASP Benchmark 上 true-positive 率高，但 false-positive 率也高；Semgrep 在模式之上用 AI 降低噪声。完整对比请看专门的比较页面。

AI SAST 适合私有代码吗？

Hacktron 是 SOC 2 Type 1，并运营公开 Trust Center。连接私有仓库前，请查看 Trust Center 获取当前的数据处理细节。

开始使用

看看以可利用性为核心的 AI SAST 能在你的代码中发现什么

连接一个仓库，在下一个 pull request 中获得已验证、可利用且附带修复的发现。开源免费。

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