Definition Was ist AI SAST?

AI SAST ist statische Anwendungssicherheitsprüfung, die KI nutzt, um Code so zu verstehen wie ein Security Engineer, statt ihn nur mit einer festen Musterbibliothek abzugleichen. Klassisches SAST parst Quellcode und markiert Konstrukte, die bekannten riskanten Mustern ähneln. Es läuft ohne Codeausführung und skaliert deshalb gut, aber Pattern Matching hat keinen Kontext und erzeugt viele Findings, die real sein können oder auch nicht.

AI SAST ergänzt Reasoning. Es baut ein Modell der Codebasis: welche Funktionen einander aufrufen, wo untrusted Input eintritt, wie Daten über Dateien und Services fließen und welche Pfade tatsächlich einen Sink erreichen. Mit diesem Kontext kann es unterscheiden, ob ein String nur gefährlich aussieht oder wirklich von einem Angreifer kontrolliert werden kann. Das Ergebnis sind weniger False Positives und vor allem Abdeckung für Fehler ohne offensichtliches Muster, etwa kaputte Autorisierung oder Business-Logic-Fehler.