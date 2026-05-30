Définition Qu'est-ce que AI SAST ?

AI SAST est du test statique de sécurité applicative qui utilise l'IA pour comprendre le code comme le ferait un ingénieur sécurité, plutôt que de le comparer à une bibliothèque fixe de motifs. Le SAST classique analyse le code source et signale les constructions qui ressemblent à des motifs dangereux connus. Comme il n'exécute pas le code, il passe à l'échelle, mais le matching de motifs n'a pas de contexte et produit de gros volumes de résultats parfois réels, parfois non.

AI SAST ajoute du raisonnement. Il construit un modèle de la codebase : quelles fonctions s'appellent, où entre l'input non fiable, comment les données traversent fichiers et services, et quels chemins atteignent réellement un sink. Avec ce contexte, il distingue une chaîne qui paraît dangereuse d'une chaîne qu'un attaquant peut vraiment contrôler. Résultat : moins de faux positifs et, surtout, la capacité de trouver des failles sans motif évident, comme une autorisation cassée ou une erreur de logique métier.