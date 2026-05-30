Hacktron vs Snyk

Modelo de análisis Revisor de seguridad nativo en IA Hacktron lee un pull request con contexto del código, grafos de llamadas y reglas del proyecto, y luego decide si la ruta modificada es realmente explotable. Escáner de seguridad para desarrolladores Snyk Code es un producto SAST dentro de una plataforma más amplia, que usa análisis semántico para producir issues que los equipos revisan y priorizan.

Calidad de la señal Explotabilidad antes que categoría Hacktron prioriza rutas de ataque reales e incluye el contexto suficiente para que los ingenieros reproduzcan, entiendan y corrijan el problema. Resultado de escaneo antes que prueba Las verificaciones de PR de Snyk identifican problemas recién introducidos, pero los equipos todavía deciden qué hallazgos son alcanzables, explotables o merecen bloquear.

Aprendizaje del equipo Se adapta a tu aplicación Hacktron aprende de los comentarios de triaje, las rutas confiables, las convenciones ignoradas y .hacktron/rules.md para que la señal siga el modelo de amenazas de tu aplicación. Ajuste de políticas e issues Snyk ofrece a los equipos controles de políticas, severidad y gestión de issues en toda la plataforma, lo cual es útil pero más amplio que el aprendizaje específico de PRs.

Remediación Contexto de corrección estilo revisor Hacktron explica la ruta vulnerable en el PR, entrega un prompt de corrección y cierra automáticamente los hallazgos corregidos tras el commit de remediación. Guía de issues y correcciones Snyk puede ofrecer guía de corrección y verificaciones de pull requests, pero el hallazgo a menudo todavía requiere traducirlo al comportamiento exacto del producto que el PR modificó.