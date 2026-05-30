Hacktron vs Snyk

Los clientes habitualmente encuentran y corrigen vulnerabilidades explotables que los flujos basados en escáneres pasan por alto, en menos de 24 horas.
Hacktron, la alternativa nativa en IA a Snyk
Snyk nació como un escáner SAST determinista y luego le añadió IA para mejorar sus reglas. Hacktron es nativo en IA desde el primer día: detecta vulnerabilidades explotables en PRs y automatiza una validación más profunda a nivel de código allí donde otras herramientas se quedan cortas.
La mayoría de los clientes de Hacktron encuentran y corrigen vulnerabilidades reales que los flujos basados en escáneres pasan por alto en las primeras 24 horas tras el onboarding.
Cómo se compara Hacktron con Snyk
Hacktron está construido para el momento en que el escaneo estilo Snyk se vuelve demasiado ruidoso o demasiado amplio: el pull request, donde corregir un cambio vulnerable todavía cuesta poco.
Competidores de CTF de primer nivel, investigadores publicados en DEF CON y destacados bug bounty hunters convierten nuevos patrones de ataque en mejoras reales.
La misma metodología ha encontrado vulnerabilidades zero-day en Next.js, Grafana, OpenAM, GitHub, GitLab y BeyondTrust.
|Precios
|HacktronPro — Desarrolladores ilimitados$40/desarrollador/mes
|SnykTeam — Hasta 10 desarrolladoresDesde $25/desarrollador/mes
|SnykEnterpriseHabla con ventas
|Uso incluido
|50 PRs por desarrollador y escaneos ilimitados por PR, repos ilimitados
|1,000 tests de código
|Personalizado
|Excedentes / complementos
|$1 por PR adicional tras el uso incluido
|Deja de funcionar, requiere upgrade
|Personalizado
|Pentest
|Basado en créditos — desde $2,000 para la mayoría de las aplicaciones
|Sin producto de pentest propio
|Sin producto de pentest propio
En qué Hacktron es deliberadamente más incisivo que Snyk
Precisión y profundidad
Hacktron
Reduce el ruido de falsos positivos y descubre vulnerabilidades que otros escáneres pasan por alto. Destaca tanto en precisión como en exhaustividad.
Snyk
Los equipos acaban inundados de falsos positivos, y la revisión de seguridad se convierte en una tarea tediosa en lugar de una señal valiosa.
Contexto del repositorio
Hacktron
Indexa repositorios y grafos de llamadas para que la revisión pueda razonar sobre autenticación, límites de confianza, flujo de datos y reglas específicas del producto.
Snyk
Usa análisis de código basado en reglas y flujos SAST, lo que genera falsos positivos y hallazgos sintácticos sin el contexto crucial.
Ciclo de vida del hallazgo
Hacktron
Los hallazgos pueden gestionarse desde GitHub, Slack, Linear y Jira, con resolución automática cuando llega el parche.
Snyk
Puede comentar en pull requests y bloquear merges, pero los equipos de AppSec gestionan manualmente los hallazgos fuera de la conversación del PR.
Más certero con cada revisión
Hacktron
Aprende de los comentarios de triaje y las reglas del proyecto, de modo que la señal se ajusta cada vez más a tu superficie de ataque.
Snyk
Depende de que los equipos afinen políticas, escriban reglas personalizadas y filtren y prioricen los hallazgos manualmente.
A la altura de tu velocidad de desarrollo
Las revisiones de Hacktron son rápidas pero exhaustivas, y solo muestran problemas de alta señal para que la seguridad no frene el desarrollo.
Enfoque en explotabilidad
Hacktron prioriza si una ruta modificada puede explotarse en tu aplicación, no solo si coincide con una categoría de debilidad.
Profundidad Whitebox
Hacktron puede realizar pentests de caja blanca más profundos sobre un proyecto completo cuando un escaneo puntual de pull requests no es suficiente.
Descubre la diferencia entre los resultados de un escáner y una revisión de seguridad de PRs
|Área
|Hacktron
|Snyk
|Modelo de análisis
Revisor de seguridad nativo en IA
Hacktron lee un pull request con contexto del código, grafos de llamadas y reglas del proyecto, y luego decide si la ruta modificada es realmente explotable.
Escáner de seguridad para desarrolladores
Snyk Code es un producto SAST dentro de una plataforma más amplia, que usa análisis semántico para producir issues que los equipos revisan y priorizan.
|Calidad de la señal
Explotabilidad antes que categoría
Hacktron prioriza rutas de ataque reales e incluye el contexto suficiente para que los ingenieros reproduzcan, entiendan y corrijan el problema.
Resultado de escaneo antes que prueba
Las verificaciones de PR de Snyk identifican problemas recién introducidos, pero los equipos todavía deciden qué hallazgos son alcanzables, explotables o merecen bloquear.
|Aprendizaje del equipo
Se adapta a tu aplicación
Hacktron aprende de los comentarios de triaje, las rutas confiables, las convenciones ignoradas y .hacktron/rules.md para que la señal siga el modelo de amenazas de tu aplicación.
Ajuste de políticas e issues
Snyk ofrece a los equipos controles de políticas, severidad y gestión de issues en toda la plataforma, lo cual es útil pero más amplio que el aprendizaje específico de PRs.
|Remediación
Contexto de corrección estilo revisor
Hacktron explica la ruta vulnerable en el PR, entrega un prompt de corrección y cierra automáticamente los hallazgos corregidos tras el commit de remediación.
Guía de issues y correcciones
Snyk puede ofrecer guía de corrección y verificaciones de pull requests, pero el hallazgo a menudo todavía requiere traducirlo al comportamiento exacto del producto que el PR modificó.
|Falsos positivos
Diseñado para reducir el ruido
Hacktron está diseñado para reducir los comentarios de revisión ruidosos verificando la explotabilidad antes de interrumpir el pull request.
Presión de backlog
Los grandes programas de escaneo pueden crear colas de issues que pierden utilidad cuando los desarrolladores aprenden qué alertas no suelen afectar a su ruta de código.
Lleva la revisión centrada en explotabilidad a tu próximo pull request.
Hacktron revisa los cambios como un ingeniero de seguridad: inline, contextual y centrado en vulnerabilidades que realmente pueden llegar a producción.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Hacktron Review?
Hacktron Review es un revisor de seguridad con IA para pull requests. Lee los cambios de código con contexto del repositorio, razona sobre la explotabilidad y entrega a los ingenieros hallazgos accionables directamente dentro de GitHub.
¿En qué se diferencia Hacktron de Snyk?
Snyk ofrece cobertura amplia de plataforma en código, dependencias, contenedores, IaC, nube y secretos. Hacktron se centra en el momento de la revisión del PR: ¿este cambio introdujo una vulnerabilidad real y cómo debería corregirla el ingeniero?
¿Debería Hacktron reemplazar a Snyk?
No necesariamente. Muchos equipos mantienen Snyk para la cobertura de escaneo y añaden Hacktron donde necesitan razonamiento de mayor señal en pull requests de riesgo, especialmente cambios de autenticación, control de acceso, lógica de negocio, inyección e inyección de prompts.
¿Cómo mejora Hacktron con el tiempo?
Hacktron aprende de los comentarios de triaje, las reglas del proyecto, las rutas confiables y los ciclos de revisión repetidos. Cuanto más revisa y responde tu equipo, más se ajusta la señal a tu aplicación y superficie de ataque.
¿Dónde aparecen los hallazgos?
Los hallazgos aparecen como comentarios inline en el pull request sobre las líneas vulnerables, con evidencia de la prueba y prompts de corrección. Cuando un commit posterior corrige el problema, Hacktron puede resolver el hallazgo automáticamente.
¿Qué tipos de problemas detecta?
Hacktron está construido para problemas explotables a nivel de código como fallos de autenticación y control de acceso, bugs de lógica de negocio, inyección, SSRF, inyección de prompts, exposición de secretos, riesgo de cadena de suministro y exposiciones de IaC.
¿Qué tan rápido puede empezar un equipo?
Instala la GitHub App, elige los repositorios que Hacktron debe revisar y ponlo en el próximo pull request. Los equipos suelen encontrar y corregir vulnerabilidades reales en las primeras 24 horas tras el onboarding.
¿Hacktron también hace pentesting?
Sí. Hacktron puede escalar de la revisión continua de PRs a una evaluación whitebox más profunda con conocimiento del código, con hallazgos validados y resultados listos para el informe, pensada para aplicaciones de mayor riesgo y requisitos de cumplimiento.