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Hacktron Review

Revisión de seguridad para código humano y generado por IA.

Tu equipo y sus agentes generan más código. Hacktron lo revisa en busca de vulnerabilidades explotables, muestra las pruebas y te ayuda a incorporar una corrección probada.

Empieza tu prueba gratis de 14 díasReserva una demo

Sin tarjeta de crédito

con la confianza de
Seguridad unificada

Hacktron es compatible con la plataforma Git que tu equipo ya usa.

Detecta riesgos antes del merge

Revisa los cambios con el contexto de todo el código.

Sabe qué debes corregir

Consulta la ruta de ataque y las pruebas de cada hallazgo.

Recibe una corrección para revisar

Pide a un agente que escriba, pruebe y proponga un parche.

CÓMO FUNCIONA

Feedback de seguridad donde los desarrolladores ya trabajan.

Los hallazgos se publican sobre las líneas vulnerables en tu plataforma Git, de modo que la revisión queda vinculada al código que introdujo el riesgo.

Conecta tu proveedor Git

Conecta tu proveedor, selecciona los repositorios y elige qué cambios revisar.

Revisa PRs y MRs

Hacktron publica hallazgos inline con el contexto necesario para reproducir y corregir el problema.

Ajusta la señal

Los comentarios de triaje y .hacktron/rules.md le enseñan a Hacktron lo que importa en tu aplicación.

Hacktron focuses on real, exploitable security issues with clear impact and remediation guidance.

It consistently uncovers high-value findings in PRs before they are published, helping us spend less time triaging and more time fixing the real risk.

Davit Karapetyan

Davit Karapetyan

Staff Product Security Engineer

Krisp
Ciclo de feedback

Tu modelo de amenazas acompaña al código.

Agrupa los repositorios de una aplicación y añade notas de arquitectura o documentos de seguridad. Hacktron crea modelos de amenazas a partir del código y tu contexto, y aprende de tus comentarios de triaje. Tus cambios manuales se conservan.

Modelo de amenazas
  • Reglas del proyecto
  • Tus documentos
  • Comentarios de triaje
Resolución automática

Los problemas corregidos no se quedan en el backlog.

Cuando el siguiente commit parchea una vulnerabilidad, Hacktron reconoce la corrección y cierra el hallazgo sin esperar a una limpieza manual.

Fallo de autorización

src/projects/share.ts:10
Corrección enviada
Contexto del proyecto

Reglas para las partes que solo tu equipo conoce.

Usa .hacktron/rules.md para describir patrones de autenticación, fuentes confiables, rutas ignoradas y convenciones propias de tu aplicación.

Flujos conectados

Lleva los hallazgos directamente a tu flujo de trabajo.

Clasifica en Slack, sigue correcciones en Jira o Linear y usa tu asistente de IA con MCP. Conecta tus herramientas mediante la API.

Hallazgo validado

Fallo de autorización

src/projects/share.ts:10
SlackClasifica con tu equipo

Fallo de autorización

Pruebas y guía de corrección
CORRECCIÓN

Un parche que tu equipo puede revisar.

Pide una corrección a Hacktron o automatiza los hallazgos que cumplan tus reglas. El agente verifica el problema y prueba el parche antes de abrir una PR o MR.

Leer la guía

Las correcciones consumen créditos de automatización.

Parche específico
Verificar el hallazgo

Fallo de autorización

Pruebas y guía de corrección

TU FLUJO DE REVISIÓN

Define las reglas. Deja avanzar al equipo.

Elige qué se revisa

Filtra por rama, etiqueta, ruta, autor o título. Define reglas de equipo y ajústalas por repositorio.

Leer la guía

Define tus reglas de merge

Elige qué gravedad hace fallar la comprobación. El resultado se actualiza con el triaje del equipo.

Leer la guía

Reduce el ruido

Reduce alertas repetidas y mantén privados los hallazgos sensibles fuera del diff en repositorios públicos.

Leer la guía

Usa Slack, Jira y Linear

Clasifica en equipo y envía los hallazgos aprobados directamente al gestor de incidencias.

Leer la guía

Usa tu asistente

Consulta hallazgos y gestiona revisiones desde Slack, MCP o la API REST.

Leer la guía

Controla puestos y uso

Asigna puestos automáticamente, fija un límite y consulta el uso compartido del equipo.

Leer la guía
COBERTURA

Un solo revisor para toda la seguridad de aplicaciones

Hacktron Review está diseñado para código web, móvil, backend, API, CLI y nativo. Se centra en el comportamiento explotable, no en largas listas de alertas de bajo valor.

Fallos de lógica de negocio
SQLi, XSS, SSRF, XXE
Inyección de prompts
Bugs de seguridad de memoria
Autenticación y control de acceso
Exposiciones en infraestructura como código (IaC)
Riesgo en la cadena de suministro
Secretos y credenciales

For teams currently relying on traditional automated security tools, trying Hacktron is an easy decision.

In our experience, it surfaces issues that other providers simply miss and does so with a level of speed and precision that is hard to match.

Nils Nygren Liljenstrand

Nils Nygren Liljenstrand

Co-founder

Zellify
Seguridad y calidad del código

El código puede funcionar y ser explotable.

Un endpoint puede pasar sus pruebas y aun así permitir que un cliente lea los datos de otro. Hacktron añade una revisión dedicada a las rutas de ataque que introducen tus cambios.

Revisión de seguridad

¿Cómo podría abusar de esto un atacante? Sigue los permisos, flujos de datos y reglas de negocio para encontrar rutas explotables.

  • Rutas de ataque entre componentes
  • Autorización y lógica de negocio
  • Pruebas y pasos de reproducción
  • Correcciones probadas para revisar

Revisión general de código

¿Funciona el cambio y encaja en el proyecto? Revisa el comportamiento, la legibilidad y la facilidad de mantenimiento.

  • Corrección y casos límite
  • Legibilidad y mantenimiento
  • Pruebas y cobertura
  • Convenciones del equipo

Los revisores generales también pueden detectar fallos de seguridad. Hacktron centra cada revisión en la explotabilidad.

Mira la comparación completa:Hacktron vs CodeRabbitHacktron vs Greptile
FAQ

Preguntas frecuentes.

Un resumen rápido de cómo Hacktron Review encaja en los flujos de seguridad de pull requests y merge requests.

¿Es solo un escáner SAST?

No. Hacktron Review utiliza el contexto del repositorio y grafos de llamadas para razonar sobre la explotabilidad, no solo sobre patrones sintácticos. Con razonamiento avanzado de IA, puede encontrar fallos de lógica de negocio y otros tipos de vulnerabilidades que los escáneres SAST tradicionales pasan por alto.

¿Dónde aparecen los hallazgos?

Los hallazgos aparecen como comentarios inline en el pull request o merge request, con el contexto suficiente para que los ingenieros reproduzcan y corrijan el problema. Cada hallazgo incluye un exploit de prueba de concepto y un prompt de IA que puede usarse para corregir el problema.

¿Cómo mejora el revisor con el tiempo?

Los comentarios de triaje y las reglas del proyecto se convierten en feedback. Cuando los desarrolladores e ingenieros de seguridad comentan los hallazgos, Hacktron aprende qué es urgente, irrelevante, confiable o ignorado a propósito en cada base de código.

¿Qué cambios se revisan?

Hacktron revisa repositorios y ramas habilitados según tus filtros y puestos de desarrollador. Cada revisión de PR o MR admite hasta 500 archivos modificados; los cambios mayores se omiten.

Demostración del producto

Mira una revisión completa con Fabian.

Descubre los hallazgos, el triaje y las reglas del proyecto en una pull request real.

EMPIEZA A REVISAR PRS Y MRS

Pon a Hacktron en tu próximo pull request o merge request.

Empieza con una prueba gratuita o agenda una sesión para repasar tus repositorios y tu flujo de revisión.

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