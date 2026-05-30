Detecta riesgos antes del merge
Revisa los cambios con el contexto de todo el código.
Tu equipo y sus agentes generan más código. Hacktron lo revisa en busca de vulnerabilidades explotables, muestra las pruebas y te ayuda a incorporar una corrección probada.
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acme-ai/platform #91 · Add project sharing endpointOpen
hacktronreviewed src/projects/share.ts
Authorization bypass: orgId from the request reaches getProject() without a membership check.
Exploit path
dana-k applied the suggested patch7be04d1
−const { orgId } = req.body
+const orgId = await requireMembership(req.user, req.body.orgId)
Hacktron es compatible con la plataforma Git que tu equipo ya usa.
Revisa los cambios con el contexto de todo el código.
Consulta la ruta de ataque y las pruebas de cada hallazgo.
Pide a un agente que escriba, pruebe y proponga un parche.
Los hallazgos se publican sobre las líneas vulnerables en tu plataforma Git, de modo que la revisión queda vinculada al código que introdujo el riesgo.
Conecta tu proveedor, selecciona los repositorios y elige qué cambios revisar.
Hacktron publica hallazgos inline con el contexto necesario para reproducir y corregir el problema.
Los comentarios de triaje y .hacktron/rules.md le enseñan a Hacktron lo que importa en tu aplicación.
Hacktron focuses on real, exploitable security issues with clear impact and remediation guidance.
It consistently uncovers high-value findings in PRs before they are published, helping us spend less time triaging and more time fixing the real risk.
Agrupa los repositorios de una aplicación y añade notas de arquitectura o documentos de seguridad. Hacktron crea modelos de amenazas a partir del código y tu contexto, y aprende de tus comentarios de triaje. Tus cambios manuales se conservan.
Cuando el siguiente commit parchea una vulnerabilidad, Hacktron reconoce la corrección y cierra el hallazgo sin esperar a una limpieza manual.
Usa .hacktron/rules.md para describir patrones de autenticación, fuentes confiables, rutas ignoradas y convenciones propias de tu aplicación.
Clasifica en Slack, sigue correcciones en Jira o Linear y usa tu asistente de IA con MCP. Conecta tus herramientas mediante la API.
Pide una corrección a Hacktron o automatiza los hallazgos que cumplan tus reglas. El agente verifica el problema y prueba el parche antes de abrir una PR o MR.Leer la guía
Las correcciones consumen créditos de automatización.
Filtra por rama, etiqueta, ruta, autor o título. Define reglas de equipo y ajústalas por repositorio.Leer la guía
Elige qué gravedad hace fallar la comprobación. El resultado se actualiza con el triaje del equipo.Leer la guía
Reduce alertas repetidas y mantén privados los hallazgos sensibles fuera del diff en repositorios públicos.Leer la guía
Clasifica en equipo y envía los hallazgos aprobados directamente al gestor de incidencias.Leer la guía
Consulta hallazgos y gestiona revisiones desde Slack, MCP o la API REST.Leer la guía
Asigna puestos automáticamente, fija un límite y consulta el uso compartido del equipo.Leer la guía
Hacktron Review está diseñado para código web, móvil, backend, API, CLI y nativo. Se centra en el comportamiento explotable, no en largas listas de alertas de bajo valor.
For teams currently relying on traditional automated security tools, trying Hacktron is an easy decision.
In our experience, it surfaces issues that other providers simply miss and does so with a level of speed and precision that is hard to match.
Un endpoint puede pasar sus pruebas y aun así permitir que un cliente lea los datos de otro. Hacktron añade una revisión dedicada a las rutas de ataque que introducen tus cambios.
Revisión de seguridad
¿Cómo podría abusar de esto un atacante? Sigue los permisos, flujos de datos y reglas de negocio para encontrar rutas explotables.
Revisión general de código
¿Funciona el cambio y encaja en el proyecto? Revisa el comportamiento, la legibilidad y la facilidad de mantenimiento.
Los revisores generales también pueden detectar fallos de seguridad. Hacktron centra cada revisión en la explotabilidad.
Un resumen rápido de cómo Hacktron Review encaja en los flujos de seguridad de pull requests y merge requests.
No. Hacktron Review utiliza el contexto del repositorio y grafos de llamadas para razonar sobre la explotabilidad, no solo sobre patrones sintácticos. Con razonamiento avanzado de IA, puede encontrar fallos de lógica de negocio y otros tipos de vulnerabilidades que los escáneres SAST tradicionales pasan por alto.
Los hallazgos aparecen como comentarios inline en el pull request o merge request, con el contexto suficiente para que los ingenieros reproduzcan y corrijan el problema. Cada hallazgo incluye un exploit de prueba de concepto y un prompt de IA que puede usarse para corregir el problema.
Los comentarios de triaje y las reglas del proyecto se convierten en feedback. Cuando los desarrolladores e ingenieros de seguridad comentan los hallazgos, Hacktron aprende qué es urgente, irrelevante, confiable o ignorado a propósito en cada base de código.
Hacktron revisa repositorios y ramas habilitados según tus filtros y puestos de desarrollador. Cada revisión de PR o MR admite hasta 500 archivos modificados; los cambios mayores se omiten.
Descubre los hallazgos, el triaje y las reglas del proyecto en una pull request real.
Empieza con una prueba gratuita o agenda una sesión para repasar tus repositorios y tu flujo de revisión.
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