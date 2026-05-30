Un resumen rápido de cómo Hacktron Review encaja en los flujos de seguridad de pull requests y merge requests.

¿Es solo un escáner SAST? No. Hacktron Review utiliza el contexto del repositorio y grafos de llamadas para razonar sobre la explotabilidad, no solo sobre patrones sintácticos. Con razonamiento avanzado de IA, puede encontrar fallos de lógica de negocio y otros tipos de vulnerabilidades que los escáneres SAST tradicionales pasan por alto.

¿Dónde aparecen los hallazgos? Los hallazgos aparecen como comentarios inline en el pull request o merge request, con el contexto suficiente para que los ingenieros reproduzcan y corrijan el problema. Cada hallazgo incluye un exploit de prueba de concepto y un prompt de IA que puede usarse para corregir el problema.

¿Cómo mejora el revisor con el tiempo? Los comentarios de triaje y las reglas del proyecto se convierten en feedback. Cuando los desarrolladores e ingenieros de seguridad comentan los hallazgos, Hacktron aprende qué es urgente, irrelevante, confiable o ignorado a propósito en cada base de código.