Explorável ou não reportado
Cada achado é validado com um exploit de prova de conceito funcional antes de chegar à sua fila.
Análise estática que prova que uma vulnerabilidade é explorável antes de chegar ao seu time. A Hacktron lê seu código em contexto, valida cada achado com um exploit de prova de conceito real e entrega um fix de IA.
SAST tradicional marca padrões. Ele enche sua fila de talvez, e seu time aprende a ignorar. AI SAST muda a pergunta de “isso parece arriscado?” para “isso pode realmente ser explorado?”. A Hacktron indexa seu repositório e seus grafos de chamadas, raciocina sobre como os dados realmente fluem e só mostra achados que consegue provar.
Não precisa de cartão de crédito
Cada achado é validado com um exploit de prova de conceito funcional antes de chegar à sua fila.
Indexa repositórios e grafos de chamadas em vez de comparar linhas isoladas com bibliotecas de regras.
Um fix sugerido por IA chega no pull request, e o achado se resolve automaticamente quando ele é mergeado.
AI SAST é teste estático de segurança de aplicações que usa IA para entender código como um engenheiro de segurança entenderia, em vez de compará-lo a uma biblioteca fixa de padrões. SAST clássico analisa código-fonte e sinaliza construções que parecem padrões perigosos conhecidos. Ele roda sem executar o código, por isso escala, mas matching de padrões não entende contexto e produz grandes volumes de achados que podem ou não ser reais.
AI SAST adiciona raciocínio. Ele constrói um modelo da base de código: como funções chamam umas às outras, onde input não confiável entra, como dados fluem entre arquivos e serviços, e quais caminhos realmente chegam a um sink. Com esse contexto, ele diferencia uma string que apenas parece perigosa de uma que um atacante consegue controlar. O resultado é menos falso positivo e, principalmente, capacidade de encontrar falhas sem padrão óbvio, como autorização quebrada ou erros de lógica de negócio.
Em uma linha
AI SAST é análise estática que raciocina sobre seu código específico e prova explorabilidade, em vez de adivinhar por padrões.
A forma mais clara de entender AI SAST é compará-lo com as ferramentas baseadas em regras que a maioria dos times já usa.
|Dimensão
|SAST tradicional / baseado em regras
|AI SAST (Hacktron)
|Como encontra problemas
|Compara código com uma biblioteca fixa de padrões e regras
|Raciocina sobre o código em contexto usando grafos de chamadas e fluxo de dados
|Falsos positivos
|Altos; matches sem contexto inundam a fila
|Baixos; só achados validados como exploráveis são reportados
|Falhas de lógica de negócio
|Passam despercebidas; nenhuma regra fixa descreve autorização quebrada ou intenção
|Detectadas por raciocínio sobre intenção, autorização e comportamento do produto
|Saída por achado
|Uma localização e um ID de regra
|Um exploit de prova de conceito mais um fix sugerido por IA
|Esforço de triagem
|Manual; engenheiros confirmam ou descartam cada alerta
|Mínimo; a prova de conceito confirma por você
|Novas regras e cobertura
|Esperar uma atualização de regra do fornecedor
|Adapta-se por raciocínio e aprendizado específico do projeto
Uma observação justa: SAST baseado em regras é rápido, determinístico e fácil de auditar, e continua útil para classes bem definidas de bugs. AI SAST não substitui todos os linters; é a camada que adiciona contexto, validação e cobertura de lógica de negócio por cima. Para um tratamento mais completo, leia AI SAST vs SAST tradicional.
Três capacidades separam a Hacktron de scanners baseados em regras e de ferramentas de IA que só fazem triagem.
A Hacktron indexa o repositório e seus grafos de chamadas antes de raciocinar sobre qualquer mudança. Ela sabe onde input não confiável entra, como ele viaja e quais funções alcança. Esse contexto permite confirmar um caminho real de fluxo de dados e postar o achado nas linhas vulneráveis exatas, em vez de marcar uma linha isolada.
Para cada achado candidato, a Hacktron tenta gerar um exploit de prova de conceito funcional. Se não consegue provar que o achado é explorável, não reporta. Essa regra é o antídoto para fadiga de falsos positivos: o que chega ao seu time é algo que um atacante poderia realmente usar, com passos de reprodução anexados.
Cada achado validado vem com um fix sugerido para o seu código, pronto para aplicar no pull request. Quando o fix é mergeado, a Hacktron revalida e resolve o achado automaticamente, sem manutenção manual nem tickets antigos no backlog.
Onde isso roda: conecte um repositório GitHub, GitLab ou Bitbucket e os agentes da Hacktron trabalham dentro do seu CI/CD em cada pull request. O mesmo motor alimenta a revisão de código com IA para pull requests e também o pentest white-box com IA.
Compradores que procuram AI SAST geralmente avaliam uma lista curta. Aqui está uma comparação honesta da capacidade AI SAST especificamente, não da plataforma inteira.
|Capacidade
|Hacktron
|Snyk Code
|Semgrep
|Abordagem central
|Raciocínio de IA mais validação com prova de conceito
|Motor DeepCode AI (SAST), plataforma SCA-first
|Padrões mais uma camada de IA multimodal
|Postura sobre falsos positivos
|Reporta apenas achados validados e exploráveis
|97,18% de true positives, mas 34,55% de false positives no OWASP Benchmark
|Cerca de 50% menos ruído versus IA sozinha (dado do fornecedor)
|Falhas de lógica de negócio
|Sim, via raciocínio contextual
|Limitado
|Limitado (guiado por padrões)
|Exploit de prova de conceito
|Sim, gerado por achado
|Não
|Não
|Fix de IA no PR
|Sim, mais autoresolução
|Sugestões de fix
|Triagem Assistant AI e autofix
|Plano gratuito
|Grátis para open source; teste grátis
|Grátis (testes limitados)
|Community Edition (grátis, 3.000+ regras)
|Preço inicial
|US$ 40 / desenvolvedor / mês
|Team a partir de ~US$ 25 / dev / mês
|Team US$ 35 / contributor / mês (anual)
Lendo a tabela: Snyk e Semgrep são plataformas amplas e maduras; se você precisa de SCA, containers e IaC em uma suíte, elas cobrem mais superfície. A Hacktron compete na profundidade do resultado SAST em si: prova explorabilidade e escreve o fix, o que reduz tempo de triagem. Os números de precisão da Snyk vêm do OWASP Benchmark conforme reportado pela Xygeni (maio de 2026); números e preços da Semgrep vêm de semgrep.dev. Para uma comparação mais profunda, veja Hacktron vs Snyk e Hacktron vs Semgrep, ou consulte o ranking de melhores ferramentas AI SASTOs planos completos da Hacktron estão na seção de preços.
Promessas de AI SAST são fáceis de fazer. A Hacktron as sustenta com evidência pública: resultados de clientes, pesquisa original de vulnerabilidades e postura pública de compliance.
Pesquisa original
O time da Hacktron publicou advisories incluindo uma RCE pré-autenticação no BeyondTrust (CVE-2026-1731, CVSS 9.9) e um bypass de autenticação no PAN-OS GlobalProtect (CVE-2026-0265). O mesmo motor que encontra isso revisa seu código. Veja os CVEs e advisories publicados.
Confiada por times de segurança
Perplexity, Supabase, Yoto, Gumroad e WSO2 usam a Hacktron, com recomendações nominais de seus líderes de segurança e engenharia.
Compliance
A Hacktron é SOC 2 Type 1 com um Trust Centerpúblico cobrindo tratamento de dados e controles de segurança.
Na Zellify, segurança é uma prioridade central. Antes da Hacktron, dependíamos de uma combinação de revisões manuais de código e ferramentas automatizadas de segurança de fornecedores estabelecidos para auditar pull requests e nossa base de código existente. Embora isso desse um nível básico de confiança, ainda exigia muito esforço manual e, como descobrimos depois, deixava lacunas críticas.
Quando migramos para a Hacktron e rodamos uma auditoria completa da nossa base de código, os resultados foram imediatos e reveladores. A Hacktron encontrou várias vulnerabilidades críticas que tinham passado totalmente despercebidas por outras ferramentas amplamente usadas no mercado. Não eram problemas menores. Eram fraquezas sérias que poderiam ter consequências graves se fossem descobertas por agentes maliciosos.
Para times que hoje dependem de ferramentas tradicionais automatizadas de segurança, testar a Hacktron é uma decisão fácil. Na nossa experiência, ela revela problemas que outros fornecedores simplesmente deixam passar e faz isso com uma velocidade e precisão difíceis de igualar.
As perguntas que times fazem ao avaliar AI SAST, da definição ao preço.
AI SAST é teste estático de segurança de aplicações que usa IA para raciocinar sobre seu código em contexto, em vez de compará-lo a padrões fixos. Ele entende como dados fluem pela aplicação, encontra problemas reais e exploráveis, incluindo falhas de lógica de negócio, e produz muito menos falsos positivos que scanners baseados em regras.
SAST tradicional compara código com uma biblioteca de regras e marca tudo que parece arriscado, gerando muitos falsos positivos e deixando passar falhas lógicas sem padrão. AI SAST adiciona raciocínio contextual e, no caso da Hacktron, valida cada achado com um exploit de prova de conceito antes de reportar.
Sim, esse é o principal benefício. A Hacktron só reporta achados que consegue provar como exploráveis, então seu time trabalha em risco real em vez de triagear talvez. Como comparação, motores baseados em regras podem ter taxas de falsos positivos perto de um em três em benchmarks padrão.
Frequentemente, sim. Como a Hacktron raciocina sobre intenção e autorização em vez de apenas sintaxe, ela detecta controle de acesso quebrado e erros lógicos que ferramentas baseadas em padrões não conseguem ver, já que nenhuma regra fixa os descreve.
Não necessariamente. Linters e scanners baseados em regras são rápidos e determinísticos para classes bem definidas de bugs. A Hacktron adiciona a camada contextual e validante por cima, e muitos times a usam como gate em pull requests onde explorabilidade importa mais.
Ela tenta gerar um exploit de prova de conceito funcional para cada candidato. Se não consegue, não reporta o achado. Essa regra torna os resultados confiáveis o bastante para bloquear um merge.
Conecte um repositório GitHub, GitLab ou Bitbucket e os agentes da Hacktron rodam em cada pull request dentro do seu pipeline existente. Achados aparecem como comentários inline com um fix aplicável e se resolvem automaticamente quando o fix é mergeado.
O plano Pro custa US$ 40 por desenvolvedor por mês, incluindo 50 pull requests com scans ilimitados por PR e US$ 1 por PR adicional. Projetos open source são grátis, e preços Enterprise são personalizados.
A Hacktron compete em achados validados e exploráveis, não em volume bruto de alertas. Snyk Code mostra alta taxa de true positives, mas também alta taxa de false positives no OWASP Benchmark; Semgrep reduz ruído com uma camada de IA sobre padrões. Veja as páginas de comparação para detalhes.
A Hacktron é SOC 2 Type 1 e opera um Trust Center público. Revise o Trust Center para detalhes atuais de tratamento de dados antes de conectar um repositório privado.
Conecte um repositório e receba achados validados e exploráveis com fixes no seu próximo pull request. Grátis para open source.
Não precisa de cartão de crédito