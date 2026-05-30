Soluções / AI SAST AI SAST

Análise estática que prova que uma vulnerabilidade é explorável antes de chegar ao seu time. A Hacktron lê seu código em contexto, valida cada achado com um exploit de prova de conceito real e entrega um fix de IA.

SAST tradicional marca padrões. Ele enche sua fila de talvez, e seu time aprende a ignorar. AI SAST muda a pergunta de “isso parece arriscado?” para “isso pode realmente ser explorado?”. A Hacktron indexa seu repositório e seus grafos de chamadas, raciocina sobre como os dados realmente fluem e só mostra achados que consegue provar.

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