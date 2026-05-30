Hacktron vs Semgrep

Los clientes habitualmente encuentran y corrigen vulnerabilidades explotables que los flujos basados en escáneres pasan por alto, en menos de 24 horas.
Hacktron, la alternativa nativa en IA a Semgrep
Los ataques se vuelven más inteligentes con la IA, y tu equipo también debería serlo. En lugar de usar un SAST estático basado en reglas como Semgrep, el enfoque nativo en IA de Hacktron revisa cada PR con contexto de la base de código y razonamiento de explotabilidad, para ir un paso por delante de los atacantes.
La mayoría de los clientes de Hacktron encuentran y corrigen vulnerabilidades reales que otros escáneres pasan por alto en las primeras 24 horas tras el onboarding.
Cómo se compara Hacktron con Semgrep
Hacktron opera a la velocidad a la que despliegan tus desarrolladores: revisión de seguridad de PRs continua, flujos whitebox automatizados y menos backlogs de reglas.
Competidores de CTF de primer nivel, investigadores publicados en DEF CON y destacados bug bounty hunters convierten nuevos patrones de ataque en mejoras reales.
La misma metodología ha encontrado vulnerabilidades zero-day en Next.js, Grafana, OpenAM, GitHub, GitLab y BeyondTrust.
|Precios
|HacktronPro — Desarrolladores ilimitados$40/desarrollador/mes
|SemgrepCode$30/desarrollador/mes
|SemgrepEnterprisePersonalizado
|Uso incluido
|50 PRs por desarrollador y escaneos ilimitados por PR, repos ilimitados
|Hasta 20 hallazgos de análisis con IA por desarrollador
|Hasta 50 hallazgos de análisis con IA por desarrollador
|Excedentes / complementos
|$1 por PR adicional tras el uso incluido
|Las funciones de IA dejan de funcionar salvo que se compren licencias adicionales
|Las funciones de IA dejan de funcionar salvo que se compren licencias adicionales
|Pentest
|Basado en créditos — desde $2,000 para la mayoría de las aplicaciones
|Sin producto de pentest propio.
|Sin producto de pentest propio
En qué Hacktron es deliberadamente más incisivo que Semgrep
Revisor de PRs vs motor de reglas
Hacktron
Hacktron convierte cada pull request en una revisión de seguridad enfocada y saca a la luz riesgos explotables con el contexto que los ingenieros necesitan para corregirlos antes del merge.
Semgrep
Semgrep es potente cuando una debilidad puede representarse como una regla, un patrón, una política de flujo de datos, una verificación de dependencias o un flujo de secretos.
Conversación con el desarrollador
Hacktron
Hacktron trata el hilo del PR como el flujo de remediación y aprende del feedback de triaje.
Semgrep
Semgrep está más orientado a plataforma, con hallazgos, políticas, dashboards y comentarios opcionales en PRs.
Menos mantenimiento de reglas
Hacktron
Hacktron no requiere que tu equipo cree un programa de reglas antes de poder razonar sobre el riesgo.
Semgrep
Semgrep brilla cuando AppSec tiene el tiempo y la responsabilidad de afinar reglas a escala.
Más certero con cada revisión
Hacktron
Hacktron aprende de las decisiones de triaje, las reglas del proyecto y los ciclos de revisión repetidos, de modo que la señal se ajusta cada vez más a tu superficie de ataque.
Semgrep
Semgrep mejora mediante la gestión de reglas, políticas y hallazgos en toda la plataforma, lo cual es útil pero más amplio que el aprendizaje específico de PRs.
Más allá del pattern matching
Hacktron es más fuerte cuando la vulnerabilidad depende del contexto específico de la aplicación, no solo de la sintaxis.
Remediación en el hilo de revisión
El hallazgo, la razón y el prompt de corrección permanecen vinculados a la línea del pull request que introdujo el riesgo.
Menor sobrecarga de políticas
Las reglas de proyecto y los comentarios de triaje son más ligeros que construir y mantener un programa de reglas completo.
Hacktron y Semgrep frente a frente en las áreas clave
|Área
|Hacktron
|Semgrep
|SAST
Razonamiento estilo revisor
Hacktron analiza el código modificado con contexto del repositorio y se pregunta si el PR introdujo algo explotable.
Análisis estático programable
Semgrep es un motor SAST maduro con reglas personalizadas, análisis de flujo de datos y triaje en plataforma.
|Cadena de suministro
No es el centro del producto
Hacktron puede razonar sobre riesgo de cadena de suministro en contexto, pero no se vende como una plataforma de inventario de dependencias.
Producto SCA de primer nivel
Semgrep Supply Chain se centra en alcanzabilidad de dependencias, riesgo transitivo, escaneo de lockfiles y paquetes, y políticas.
|Secretos
Contexto de seguridad cuando los secretos afectan la explotabilidad
Hacktron se centra en vulnerabilidades en el flujo de PRs, incluida la exposición de credenciales cuando cambia el riesgo real.
Producto dedicado de secretos
Semgrep Secrets es un flujo dedicado de detección y validación de secretos.
|Remediación
Contexto de corrección en el PR
Hacktron entrega la línea vulnerable, el razonamiento y el prompt de corrección con IA donde el desarrollador ya está revisando.
Flujos de Autofix y triaje
Semgrep Assistant y Autofix ayudan a clasificar y remediar hallazgos compatibles a escala de plataforma.
|Gobernanza
Reglas de proyecto ligeras
Hacktron favorece reglas locales del repositorio y feedback sobre la gestión centralizada de políticas.
Capa de políticas e informes
Semgrep puede arrastrar a los equipos de vuelta al trabajo de dashboards y políticas antes de corregir el riesgo contextual del PR.
Añade revisión de seguridad donde las reglas se quedan cortas.
Usa Hacktron para detectar vulnerabilidades contextuales en pull requests, con o sin Semgrep ya en tu stack.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Hacktron Review?
Hacktron Review es un revisor de seguridad con IA para pull requests. Lee los cambios de código con contexto del repositorio, razona sobre la explotabilidad y entrega a los ingenieros hallazgos accionables directamente dentro de GitHub.
¿En qué se diferencia Hacktron de Semgrep?
Semgrep es más fuerte cuando el riesgo puede representarse como reglas, patrones, políticas de flujo de datos, secretos o verificaciones de dependencias. Hacktron se centra en el momento de la revisión del PR: ¿este cambio introdujo una vulnerabilidad real y cómo debería corregirla el ingeniero?
¿Debería Hacktron reemplazar a Semgrep?
No necesariamente. Muchos equipos mantienen Semgrep para reglas estáticas repetibles y cobertura de gobernanza, y luego añaden Hacktron donde necesitan razonamiento centrado en explotabilidad en pull requests de riesgo.
¿Por qué no simplemente escribir más reglas?
Algunas vulnerabilidades dependen de la autenticación específica del producto, los límites de confianza y rutas de código de varios pasos. Hacktron está construido para esa capa de razonamiento sin requerir que AppSec codifique cada caso por adelantado.
¿Cómo mejora Hacktron con el tiempo?
Hacktron aprende de los comentarios de triaje, las reglas del proyecto, las rutas confiables y los ciclos de revisión repetidos, de modo que los hallazgos se ajustan cada vez más a tu aplicación y superficie de ataque.
¿Dónde aparecen los hallazgos?
Los hallazgos aparecen como comentarios inline en el pull request sobre las líneas vulnerables, con evidencia de la prueba y prompts de corrección. Cuando un commit posterior corrige el problema, Hacktron puede resolver el hallazgo automáticamente.
¿Qué tipos de problemas detecta?
Hacktron está construido para problemas explotables a nivel de código como fallos de autenticación y control de acceso, bugs de lógica de negocio, inyección, SSRF, inyección de prompts, exposición de secretos, riesgo de cadena de suministro y exposiciones de IaC.
¿Qué tan rápido puede empezar un equipo?
Instala la GitHub App, elige los repositorios que Hacktron debe revisar y ponlo en el próximo pull request. Los equipos suelen encontrar y corregir vulnerabilidades reales en las primeras 24 horas tras el onboarding.