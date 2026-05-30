Hacktron vs Semgrep

Hacktron, la alternativa nativa en IA a Semgrep

Los ataques se vuelven más inteligentes con la IA, y tu equipo también debería serlo. En lugar de usar un SAST estático basado en reglas como Semgrep, el enfoque nativo en IA de Hacktron revisa cada PR con contexto de la base de código y razonamiento de explotabilidad, para ir un paso por delante de los atacantes.

La mayoría de los clientes de Hacktron encuentran y corrigen vulnerabilidades reales que otros escáneres pasan por alto en las primeras 24 horas tras el onboarding.