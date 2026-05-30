Los hallazgos se acumulan más rápido de lo que se corrigen
Cierra la brecha entre la señal y la acción con agentes que se activan automáticamente, para que nada quede a la espera de una revisión manual.
Define las reglas una vez. Hacktron ejecuta cada coincidencia.
Mantén el control de cada ejecución. Configura agentes que actúan automáticamente según tus activadores y reglas.
La primera acción de la automatización: corrección verificada
Confía en lo que se implementa. Cada corrección se prueba y cada descarte se explica.Leer la guía de corrección
La corrección es la primera acción. Vienen más.
Hacktron está desarrollando más activadores, más acciones y más formas de automatizar tu flujo de seguridad.
Preguntas frecuentes.
¿Qué pueden hacer las Automatizaciones de Hacktron?
Las Automatizaciones conectan activadores de seguridad con acciones y notificaciones al equipo. Remediate es la primera acción disponible y puede verificar y corregir automáticamente los hallazgos coincidentes.
¿Remediate siempre cambia el código?
No. Remediate comprueba primero si el hallazgo es real. Cuando el código debe permanecer igual, registra un resultado de falso positivo o sin cambios.
¿Puede nuestro equipo revisar los cambios antes del merge?
Sí. Cuando se necesita un cambio de código, Remediate prepara una rama y un pull request para que tu equipo los revise.
Crea tu primera automatización.
Deja de perseguir alertas. Empieza a ejecutar la seguridad en piloto automático.
50 créditos gratis · Una sola vez por organización