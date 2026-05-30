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Agentes de seguridad siempre activos

El sol nunca se pone en Hacktron. Software que se protege solo, las 24 horas.

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POR QUÉ AUTOMATIZAR

Los hallazgos se acumulan más rápido de lo que se corrigen

Cierra la brecha entre la señal y la acción con agentes que se activan automáticamente, para que nada quede a la espera de una revisión manual.

Sin automatización
Con automatización
CÓMO FUNCIONA

Define las reglas una vez. Hacktron ejecuta cada coincidencia.

Mantén el control de cada ejecución. Configura agentes que actúan automáticamente según tus activadores y reglas.

01/Activador
Hallazgo críticoApps para clientes / main
02/Reglas
Coincide con tu políticaSeveridad, repositorio y rama
03/Acción
CorregirVerificar, corregir y probar
04/Notificar
Slack + emailEnviar el resultado a tu equipo
CORRECCIÓN

La primera acción de la automatización: corrección verificada

Confía en lo que se implementa. Cada corrección se prueba y cada descarte se explica.

Leer la guía de corrección
Cambio listoCrítico

Omisión de autorización

payments-api / main

  1. VerificarExploit reproducido
  2. CambiarComprobación de propiedad añadida
  3. Probar24 / 24 superadas

Un cambio de código específico y un pull request están listos para tu equipo.

No se requieren cambiosAlto

Deserialización insegura

worker-service / release

  1. VerificarRuta de llamadas inspeccionada
  2. AlcanceEl sink es inalcanzable
  3. DecisiónConservar el código seguro

Hacktron completó el análisis y dejó el código sin cambios.

Falso positivoAlto

Falsificación de solicitudes del servidor

integrations-api / main

  1. VerificarEntrada rastreada hasta el sink
  2. ContextoPolítica de salida cargada
  3. DecisiónNo explotable

El contexto del repositorio y del entorno descartó la explotabilidad.

LO QUE VIENE

La corrección es la primera acción. Vienen más.

Hacktron está desarrollando más activadores, más acciones y más formas de automatizar tu flujo de seguridad.

Escaneo programado completado
  1. Resumir los hallazgos nuevos
  2. Publicar en Slack
Nuevo aviso publicado
  1. Comprobar la exposición en los repos
Dependencia actualizada
  1. Revisar el diff del changelog
CI falla en main
  1. Corregir la causa raíz
CorrecciónDisponible
Hallazgo crítico detectado
  1. Verificar y corregir
  2. Abrir un pull request
Nuevo issue
  1. Implementar el cambio
Mensaje de Slack en #bug-reports
  1. Revisar registros de Datadog
  2. Corregir el error
  3. Publicar en el hilo de Slack
Issue de Linear creado en #project
  1. Implementar el cambio
Incidente de PagerDuty
  1. Investigar con Datadog
Más combinaciones próximamente
PREGUNTAS FRECUENTES

Preguntas frecuentes.

¿Qué pueden hacer las Automatizaciones de Hacktron?

Las Automatizaciones conectan activadores de seguridad con acciones y notificaciones al equipo. Remediate es la primera acción disponible y puede verificar y corregir automáticamente los hallazgos coincidentes.

¿Remediate siempre cambia el código?

No. Remediate comprueba primero si el hallazgo es real. Cuando el código debe permanecer igual, registra un resultado de falso positivo o sin cambios.

¿Puede nuestro equipo revisar los cambios antes del merge?

Sí. Cuando se necesita un cambio de código, Remediate prepara una rama y un pull request para que tu equipo los revise.

AUTOMATIZACIONES

Crea tu primera automatización.

Deja de perseguir alertas. Empieza a ejecutar la seguridad en piloto automático.

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