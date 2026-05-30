Hacktron vs Semgrep

Hacktron, a alternativa nativa de IA à Semgrep

Os ataques estão ficando mais inteligentes com IA, então sua equipe também deveria. Em vez de usar SAST estático baseado em regras como a Semgrep, a abordagem nativa de IA da Hacktron revisa cada PR com contexto da base de código e raciocínio sobre explorabilidade, superando os atacantes.

A maioria dos clientes da Hacktron encontra e corrige vulnerabilidades reais que outros scanners deixaram passar em até 24 horas após o onboarding.