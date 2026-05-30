Hacktron vs Semgrep

Clientes rotineiramente encontram e corrigem vulnerabilidades exploráveis que fluxos baseados em scanners deixaram passar, em até 24 horas.
Hacktron, a alternativa nativa de IA à Semgrep
Os ataques estão ficando mais inteligentes com IA, então sua equipe também deveria. Em vez de usar SAST estático baseado em regras como a Semgrep, a abordagem nativa de IA da Hacktron revisa cada PR com contexto da base de código e raciocínio sobre explorabilidade, superando os atacantes.
A maioria dos clientes da Hacktron encontra e corrige vulnerabilidades reais que outros scanners deixaram passar em até 24 horas após o onboarding.
Como a Hacktron se compara à Semgrep
A Hacktron opera na velocidade em que seus desenvolvedores entregam: revisão de segurança de PR contínua, fluxos whitebox automatizados e menos backlogs de regras.
Competidores de CTF de elite, pesquisadores que já apresentaram na DEF CON e bug bounty hunters de destaque transformam novos padrões de ataque em melhorias reais.
A mesma metodologia encontrou vulnerabilidades zero-day no Next.js, Grafana, OpenAM, GitHub, GitLab e BeyondTrust.
|Preços
|HacktronPro — Desenvolvedores ilimitados$40/desenvolvedor/mês
|SemgrepCode$30/desenvolvedor/mês
|SemgrepEnterprisePersonalizado
|Uso incluído
|50 PRs por desenvolvedor e scans ilimitados por PR, repositórios ilimitados
|Até 20 achados de análise por IA por desenvolvedor
|Até 50 achados de análise por IA por desenvolvedor
|Excedente / complementos
|$1 por PR adicional após o uso incluído
|Os recursos de IA param de funcionar a menos que licenças adicionais sejam compradas
|Os recursos de IA param de funcionar a menos que licenças adicionais sejam compradas
|Pentest
|Baseado em créditos — a partir de $2,000 para a maioria das aplicações
|Sem produto próprio de pentest.
|Sem produto próprio de pentest
Onde a Hacktron é deliberadamente mais afiada que a Semgrep
Revisor de PR vs motor de regras
Hacktron
A Hacktron transforma cada pull request em uma revisão de segurança focada, expondo risco explorável com o contexto que os engenheiros precisam para corrigir antes do merge.
Semgrep
A Semgrep é poderosa quando uma fraqueza pode ser representada como regra, padrão, política de fluxo de dados, verificação de dependências ou fluxo de segredos.
Conversa com o desenvolvedor
Hacktron
A Hacktron trata a thread do PR como o fluxo de remediação e aprende com o feedback de triagem.
Semgrep
A Semgrep é mais orientada a plataforma, com achados, políticas, dashboards e comentários opcionais em PRs.
Menos manutenção de regras
Hacktron
A Hacktron não exige que sua equipe crie um programa de regras antes de poder raciocinar sobre risco.
Semgrep
A Semgrep brilha quando o time de AppSec tem tempo e dedicação para ajustar regras em escala.
Mais afiada a cada revisão
Hacktron
A Hacktron aprende com decisões de triagem, regras de projeto e ciclos de revisão repetidos, então o sinal fica mais ajustado à sua superfície de ataque com o tempo.
Semgrep
A Semgrep melhora por meio da gestão de regras, políticas e achados na plataforma, o que é útil mas mais amplo que o aprendizado específico por PR.
Além da correspondência de padrões
A Hacktron é mais forte quando a vulnerabilidade depende de contexto específico da aplicação, não apenas de sintaxe.
Remediação na thread de revisão
O achado, a justificativa e o prompt de correção ficam anexados à linha do pull request que introduziu o risco.
Menos overhead de políticas
Regras de projeto e comentários de triagem são mais leves do que construir e manter um programa completo de regras.
Avaliando a Hacktron e a Semgrep em áreas-chave
|Área
|Hacktron
|Semgrep
|SAST
Raciocínio no estilo de um revisor
A Hacktron analisa o código alterado com contexto do repositório e pergunta se o PR introduziu algo explorável.
Análise estática programável
A Semgrep é um motor SAST maduro com regras personalizadas, análise de fluxo de dados e triagem na plataforma.
|Supply chain
Não é o centro do produto
A Hacktron pode raciocinar sobre riscos de supply chain em contexto, mas não é vendida como uma plataforma de inventário de dependências.
Produto de SCA de primeira classe
O Semgrep Supply Chain foca em alcançabilidade de dependências, risco transitivo, varredura de lockfiles/pacotes e políticas.
|Segredos
Contexto de segurança quando segredos afetam a explorabilidade
A Hacktron foca em vulnerabilidades no caminho do PR, incluindo exposição de credenciais quando isso muda o risco real.
Produto dedicado a segredos
O Semgrep Secrets é um fluxo dedicado de detecção e validação de segredos.
|Remediação
Contexto de correção no PR
A Hacktron entrega a linha vulnerável, o raciocínio e o prompt de correção com IA onde o desenvolvedor já está revisando.
Fluxos de autofix e triagem
O Semgrep Assistant e o Autofix ajudam a triar e remediar achados suportados em escala de plataforma.
|Governança
Regras de projeto leves
A Hacktron prioriza regras locais do repositório e feedback em vez de gestão centralizada de políticas.
Camada de políticas e relatórios
A Semgrep pode puxar as equipes de volta para o trabalho de dashboards e políticas antes que o risco contextual do PR seja corrigido.
Adicione revisão de segurança onde as regras param.
Use a Hacktron para detectar vulnerabilidades contextuais em pull requests, com ou sem a Semgrep já na stack.
Perguntas frequentes
O que é o Hacktron Review?
O Hacktron Review é um revisor de segurança com IA para pull requests. Ele lê as mudanças de código com contexto do repositório, raciocina sobre explorabilidade e entrega aos engenheiros achados acionáveis diretamente no GitHub.
Qual a diferença entre a Hacktron e a Semgrep?
A Semgrep é mais forte quando o risco pode ser representado como regras, padrões, políticas de fluxo de dados, segredos ou verificações de dependências. A Hacktron foca no momento da revisão de PR: essa mudança introduziu uma vulnerabilidade real, e como o engenheiro deve corrigi-la?
A Hacktron deve substituir a Semgrep?
Não necessariamente. Muitas equipes mantêm a Semgrep para regras estáticas repetíveis e cobertura de governança, e adicionam a Hacktron onde precisam de raciocínio com foco em explorabilidade em pull requests arriscados.
Por que não simplesmente escrever mais regras?
Algumas vulnerabilidades dependem de autenticação específica do produto, fronteiras de confiança e caminhos de código com múltiplas etapas. A Hacktron foi criada para essa camada de raciocínio sem exigir que o time de AppSec codifique cada caso antecipadamente.
Como a Hacktron melhora com o tempo?
A Hacktron aprende com comentários de triagem, regras de projeto, caminhos confiáveis e ciclos de revisão repetidos, então os achados ficam mais ajustados à sua aplicação e superfície de ataque com o tempo.
Onde os achados aparecem?
Os achados aparecem como comentários inline no pull request, nas linhas vulneráveis, com contexto de prova e prompts de correção. Quando um commit posterior corrige o problema, a Hacktron pode resolver o achado automaticamente.
Que tipos de problemas ela detecta?
A Hacktron foi criada para problemas exploráveis em nível de código, como falhas de autenticação e controle de acesso, bugs de lógica de negócio, injeção, SSRF, prompt injection, exposição de segredos, riscos de supply chain e exposições de IaC.
Com que rapidez uma equipe pode começar?
Instale o GitHub App, escolha os repositórios que a Hacktron deve revisar e coloque-a no próximo pull request. As equipes frequentemente encontram e corrigem vulnerabilidades reais em até 24 horas após o onboarding.