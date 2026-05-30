Os achados se acumulam mais rápido do que são corrigidos
Reduza o intervalo entre o sinal e a ação. Agentes que disparam automaticamente, para que nada espere por triagem manual.
Defina as regras uma vez. A Hacktron executa cada correspondência.
Mantenha o controle de cada execução. Configure agentes que agem automaticamente com base nos seus gatilhos e regras.
A primeira ação da automação: correção verificada
Confie no que é entregue. Cada correção é testada, e cada descarte é explicado.Ler o guia de correção
A correção é a primeira ação. Mais estão chegando.
A Hacktron está construindo mais gatilhos, mais ações, mais formas de automatizar seu fluxo de segurança.
Perguntas frequentes.
O que as Automações da Hacktron podem fazer?
As Automações conectam gatilhos de segurança a ações e notificações da equipe. Remediate é a primeira ação disponível e pode verificar e corrigir automaticamente os achados correspondentes.
O Remediate sempre altera o código?
Não. O Remediate primeiro verifica se o achado é real. Quando o código deve permanecer inalterado, ele registra um resultado de falso positivo ou de nenhuma mudança.
Nossa equipe pode revisar as correções antes do merge?
Sim. Quando uma mudança de código é necessária, o Remediate prepara uma branch e um pull request para sua equipe revisar.
Crie sua primeira automação.
Pare de correr atrás de alertas. Coloque a segurança no piloto automático.
50 créditos grátis · Uma única vez por organização