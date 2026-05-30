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Agentes de segurança sempre ativos

O sol nunca se põe na Hacktron. Software que se protege sozinho, 24 horas por dia.

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POR QUE AUTOMATIZAR

Os achados se acumulam mais rápido do que são corrigidos

Reduza o intervalo entre o sinal e a ação. Agentes que disparam automaticamente, para que nada espere por triagem manual.

Sem automação
Com automação
COMO FUNCIONA

Defina as regras uma vez. A Hacktron executa cada correspondência.

Mantenha o controle de cada execução. Configure agentes que agem automaticamente com base nos seus gatilhos e regras.

01/Gatilho
Achado críticoApps para clientes / main
02/Regras
Corresponde à sua políticaSeveridade, repositório e branch
03/Ação
CorrigirVerificar, corrigir e testar
04/Notificador
Slack + e-mailEnviar o resultado para sua equipe
CORREÇÃO

A primeira ação da automação: correção verificada

Confie no que é entregue. Cada correção é testada, e cada descarte é explicado.

Ler o guia de correção
Mudança prontaCrítico

Bypass de autorização

payments-api / main

  1. VerificarExploit reproduzido
  2. AlterarVerificação de propriedade adicionada
  3. Testar24 / 24 aprovados

Uma mudança de código focada e um pull request estão prontos para sua equipe.

Nenhuma mudança necessáriaAlto

Desserialização insegura

worker-service / release

  1. VerificarCaminho de chamadas inspecionado
  2. AlcanceO sink está inacessível
  3. DecisãoPreservar o código seguro

A Hacktron concluiu a análise e deixou o código inalterado.

Falso positivoAlto

Falsificação de requisição no servidor

integrations-api / main

  1. VerificarEntrada rastreada até o sink
  2. ContextoPolítica de saída carregada
  3. DecisãoNão explorável

O contexto do repositório e do ambiente descartou a explorabilidade.

O QUE VEM A SEGUIR

A correção é a primeira ação. Mais estão chegando.

A Hacktron está construindo mais gatilhos, mais ações, mais formas de automatizar seu fluxo de segurança.

Scan agendado concluído
  1. Resumir os novos achados
  2. Publicar no Slack
Novo aviso publicado
  1. Verificar a exposição nos repositórios
Dependência atualizada
  1. Revisar o diff do changelog
CI falha no main
  1. Corrigir a causa raiz
CorreçãoDisponível
Achado crítico detectado
  1. Verificar e corrigir
  2. Abrir um pull request
Novo issue
  1. Implementar mudança
Mensagem no Slack em #bug-reports
  1. Verificar logs do Datadog
  2. Corrigir o bug
  3. Publicar na thread do Slack
Issue do Linear criado em #project
  1. Implementar a mudança
Incidente no PagerDuty
  1. Investigar com o Datadog
Mais combinações em breve
PERGUNTAS FREQUENTES

Perguntas frequentes.

O que as Automações da Hacktron podem fazer?

As Automações conectam gatilhos de segurança a ações e notificações da equipe. Remediate é a primeira ação disponível e pode verificar e corrigir automaticamente os achados correspondentes.

O Remediate sempre altera o código?

Não. O Remediate primeiro verifica se o achado é real. Quando o código deve permanecer inalterado, ele registra um resultado de falso positivo ou de nenhuma mudança.

Nossa equipe pode revisar as correções antes do merge?

Sim. Quando uma mudança de código é necessária, o Remediate prepara uma branch e um pull request para sua equipe revisar.

AUTOMAÇÕES

Crie sua primeira automação.

Pare de correr atrás de alertas. Coloque a segurança no piloto automático.

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