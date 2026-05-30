Encontre riscos antes do merge
Revise alterações com o contexto de todo o código.
Sua equipe e seus agentes produzem mais código. O Hacktron busca vulnerabilidades exploráveis, apresenta as evidências e ajuda você a incorporar uma correção testada.
Não precisa de cartão de crédito
acme-ai/platform #91 · Add project sharing endpointOpen
hacktronreviewed src/projects/share.ts
Authorization bypass: orgId from the request reaches getProject() without a membership check.
Exploit path
dana-k applied the suggested patch7be04d1
−const { orgId } = req.body
+const orgId = await requireMembership(req.user, req.body.orgId)
A Hacktron é compatível com a plataforma Git que sua equipe já usa.
Revise alterações com o contexto de todo o código.
Veja o caminho de ataque e as evidências de cada achado.
Peça a um agente para escrever, testar e propor um patch.
Os achados são publicados nas linhas vulneráveis no GitHub ou no GitLab, mantendo a revisão anexada ao código que introduziu o risco.
Conecte seu provedor, selecione os repositórios e escolha quais alterações revisar.
A Hacktron publica achados inline com o contexto necessário para reproduzir e corrigir o problema.
Comentários de triagem e o .hacktron/rules.md ensinam à Hacktron o que importa na sua aplicação.
Hacktron focuses on real, exploitable security issues with clear impact and remediation guidance.
It consistently uncovers high-value findings in PRs before they are published, helping us spend less time triaging and more time fixing the real risk.
Agrupe os repositórios de uma aplicação e adicione notas de arquitetura ou documentos de segurança. O Hacktron cria modelos de ameaças a partir do código e do seu contexto e aprende com o feedback de triagem. Suas edições manuais são preservadas.
Quando o próximo commit corrige uma vulnerabilidade, a Hacktron reconhece a correção e fecha o achado sem esperar por uma limpeza manual.
Use o .hacktron/rules.md para descrever padrões de autenticação, fontes confiáveis, caminhos ignorados e convenções exclusivas da sua aplicação.
Faça a triagem no Slack, acompanhe correções no Jira ou Linear e use seu assistente de IA com MCP. Conecte suas ferramentas pela API.
Peça uma correção ao Hacktron ou automatize os achados que correspondem às suas regras. O agente verifica o problema e testa o patch antes de abrir uma PR ou MR.Ler o guia
As correções usam créditos de automação.
Filtre por branch, label, caminho, autor ou título. Defina regras de equipe e ajuste por repositório.Ler o guia
Escolha qual severidade reprova a verificação. O resultado acompanha a triagem da equipe.Ler o guia
Reduza alertas repetidos e mantenha privados os achados sensíveis fora do diff em repositórios públicos.Ler o guia
Faça a triagem em equipe e envie achados aprovados direto ao rastreador de tarefas.Ler o guia
Consulte achados e gerencie revisões pelo Slack, MCP ou pela API REST.Ler o guia
Atribua assentos automaticamente, defina um limite e acompanhe o uso compartilhado da equipe.Ler o guia
O Hacktron Review foi criado para bases de código web, mobile, backend, API, CLI e nativas. Ele foca em comportamento explorável, não em longas listas de alertas de baixo valor.
For teams currently relying on traditional automated security tools, trying Hacktron is an easy decision.
In our experience, it surfaces issues that other providers simply miss and does so with a level of speed and precision that is hard to match.
Um endpoint pode passar nos testes e ainda permitir que um cliente leia os dados de outro. O Hacktron adiciona uma revisão dedicada aos caminhos de ataque introduzidos pelas suas alterações.
Revisão de segurança
Como um invasor poderia abusar disso? Siga permissões, fluxos de dados e regras de negócio para encontrar caminhos exploráveis.
Revisão geral de código
A alteração funciona e se encaixa no projeto? Revise comportamento, legibilidade e manutenção.
Revisores gerais também podem encontrar falhas de segurança. O Hacktron concentra cada revisão na possibilidade de exploração.
Um resumo rápido de como o Hacktron Review se encaixa nos fluxos de segurança de pull requests e merge requests.
Não. O Hacktron Review usa contexto do repositório e grafos de chamadas para raciocinar sobre explorabilidade, não apenas padrões de sintaxe. Com raciocínio avançado de IA, ele consegue encontrar falhas de lógica de negócio e outros tipos de vulnerabilidades que scanners SAST tradicionais não detectam.
Os achados aparecem como comentários inline no pull request ou merge request, com contexto suficiente para os engenheiros reproduzirem e corrigirem o problema. Cada achado vem com um exploit de prova de conceito e um prompt de IA que pode ser usado para corrigir o problema.
Comentários de triagem e regras de projeto viram feedback. Quando desenvolvedores e engenheiros de segurança comentam nos achados, a Hacktron aprende o que é urgente, irrelevante, confiável ou intencionalmente ignorado em cada base de código.
O Hacktron revisa repositórios e branches habilitados conforme seus filtros e assentos de desenvolvedor. Cada revisão de PR ou MR aceita até 500 arquivos alterados; alterações maiores são ignoradas.
Veja os resultados, a triagem e as regras do projeto em um pull request real.
Comece com um teste grátis ou agende uma conversa para analisarmos seus repositórios e seu fluxo de revisão.
Não precisa de cartão de crédito