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Hacktron Review

Revisão de segurança para código humano e gerado por IA.

Sua equipe e seus agentes produzem mais código. O Hacktron busca vulnerabilidades exploráveis, apresenta as evidências e ajuda você a incorporar uma correção testada.

Teste grátis por 14 diasAgende uma demo

Não precisa de cartão de crédito

com a confiança de
Segurança unificada

A Hacktron é compatível com a plataforma Git que sua equipe já usa.

Encontre riscos antes do merge

Revise alterações com o contexto de todo o código.

Saiba o que corrigir

Veja o caminho de ataque e as evidências de cada achado.

Receba uma correção para revisar

Peça a um agente para escrever, testar e propor um patch.

COMO FUNCIONA

Feedback de segurança onde os desenvolvedores já trabalham.

Os achados são publicados nas linhas vulneráveis no GitHub ou no GitLab, mantendo a revisão anexada ao código que introduziu o risco.

Conecte seu provedor Git

Conecte seu provedor, selecione os repositórios e escolha quais alterações revisar.

Revise PRs e MRs

A Hacktron publica achados inline com o contexto necessário para reproduzir e corrigir o problema.

Ajuste o sinal

Comentários de triagem e o .hacktron/rules.md ensinam à Hacktron o que importa na sua aplicação.

Hacktron focuses on real, exploitable security issues with clear impact and remediation guidance.

It consistently uncovers high-value findings in PRs before they are published, helping us spend less time triaging and more time fixing the real risk.

Davit Karapetyan

Davit Karapetyan

Staff Product Security Engineer

Krisp
Ciclo de feedback

Seu modelo de ameaças acompanha o código.

Agrupe os repositórios de uma aplicação e adicione notas de arquitetura ou documentos de segurança. O Hacktron cria modelos de ameaças a partir do código e do seu contexto e aprende com o feedback de triagem. Suas edições manuais são preservadas.

Modelo de ameaças
  • Regras do projeto
  • Seus documentos
  • Feedback de triagem
Resolução automática

Problemas corrigidos não ficam parados no backlog.

Quando o próximo commit corrige uma vulnerabilidade, a Hacktron reconhece a correção e fecha o achado sem esperar por uma limpeza manual.

Falha de autorização

src/projects/share.ts:10
Correção enviada
Contexto do projeto

Regras para as partes que só sua equipe conhece.

Use o .hacktron/rules.md para descrever padrões de autenticação, fontes confiáveis, caminhos ignorados e convenções exclusivas da sua aplicação.

Fluxos conectados

Leve os achados direto ao seu fluxo de trabalho.

Faça a triagem no Slack, acompanhe correções no Jira ou Linear e use seu assistente de IA com MCP. Conecte suas ferramentas pela API.

Achado validado

Falha de autorização

src/projects/share.ts:10
SlackTriagem com a equipe

Falha de autorização

Evidências e orientação de correção
CORREÇÃO

Um patch que sua equipe pode revisar.

Peça uma correção ao Hacktron ou automatize os achados que correspondem às suas regras. O agente verifica o problema e testa o patch antes de abrir uma PR ou MR.

Ler o guia

As correções usam créditos de automação.

Correção direcionada
Verificar o achado

Falha de autorização

Evidências e orientação de correção

SEU FLUXO DE REVISÃO

Defina as regras. Deixe a equipe avançar.

Escolha o que será revisado

Filtre por branch, label, caminho, autor ou título. Defina regras de equipe e ajuste por repositório.

Ler o guia

Defina suas regras de merge

Escolha qual severidade reprova a verificação. O resultado acompanha a triagem da equipe.

Ler o guia

Reduza o ruído

Reduza alertas repetidos e mantenha privados os achados sensíveis fora do diff em repositórios públicos.

Ler o guia

Use Slack, Jira e Linear

Faça a triagem em equipe e envie achados aprovados direto ao rastreador de tarefas.

Ler o guia

Use seu assistente

Consulte achados e gerencie revisões pelo Slack, MCP ou pela API REST.

Ler o guia

Controle assentos e uso

Atribua assentos automaticamente, defina um limite e acompanhe o uso compartilhado da equipe.

Ler o guia
COBERTURA

Um único revisor para toda a segurança de aplicações

O Hacktron Review foi criado para bases de código web, mobile, backend, API, CLI e nativas. Ele foca em comportamento explorável, não em longas listas de alertas de baixo valor.

Falhas de lógica de negócio
SQLi, XSS, SSRF, XXE
Injeção de prompt
Bugs de segurança de memória
Autenticação e controle de acesso
Exposições em infraestrutura como código
Riscos de supply chain
Segredos e credenciais

For teams currently relying on traditional automated security tools, trying Hacktron is an easy decision.

In our experience, it surfaces issues that other providers simply miss and does so with a level of speed and precision that is hard to match.

Nils Nygren Liljenstrand

Nils Nygren Liljenstrand

Co-founder

Zellify
Segurança e qualidade do código

O código pode funcionar e ser explorável.

Um endpoint pode passar nos testes e ainda permitir que um cliente leia os dados de outro. O Hacktron adiciona uma revisão dedicada aos caminhos de ataque introduzidos pelas suas alterações.

Revisão de segurança

Como um invasor poderia abusar disso? Siga permissões, fluxos de dados e regras de negócio para encontrar caminhos exploráveis.

  • Caminhos de ataque entre componentes
  • Autorização e lógica de negócio
  • Evidências e passos de reprodução
  • Correções testadas para revisar

Revisão geral de código

A alteração funciona e se encaixa no projeto? Revise comportamento, legibilidade e manutenção.

  • Correção e casos extremos
  • Legibilidade e manutenção
  • Testes e cobertura
  • Convenções da equipe

Revisores gerais também podem encontrar falhas de segurança. O Hacktron concentra cada revisão na possibilidade de exploração.

Veja a comparação completa:Hacktron vs CodeRabbitHacktron vs Greptile
FAQ

Perguntas frequentes.

Um resumo rápido de como o Hacktron Review se encaixa nos fluxos de segurança de pull requests e merge requests.

Isso é apenas um scanner SAST?

Não. O Hacktron Review usa contexto do repositório e grafos de chamadas para raciocinar sobre explorabilidade, não apenas padrões de sintaxe. Com raciocínio avançado de IA, ele consegue encontrar falhas de lógica de negócio e outros tipos de vulnerabilidades que scanners SAST tradicionais não detectam.

Onde os achados aparecem?

Os achados aparecem como comentários inline no pull request ou merge request, com contexto suficiente para os engenheiros reproduzirem e corrigirem o problema. Cada achado vem com um exploit de prova de conceito e um prompt de IA que pode ser usado para corrigir o problema.

Como o revisor melhora com o tempo?

Comentários de triagem e regras de projeto viram feedback. Quando desenvolvedores e engenheiros de segurança comentam nos achados, a Hacktron aprende o que é urgente, irrelevante, confiável ou intencionalmente ignorado em cada base de código.

Quais alterações são revisadas?

O Hacktron revisa repositórios e branches habilitados conforme seus filtros e assentos de desenvolvedor. Cada revisão de PR ou MR aceita até 500 arquivos alterados; alterações maiores são ignoradas.

Demonstração do produto

Veja uma revisão completa com Fabian.

Veja os resultados, a triagem e as regras do projeto em um pull request real.

COMECE A REVISAR PRS E MRS

Coloque a Hacktron no próximo pull request ou merge request.

Comece com um teste grátis ou agende uma conversa para analisarmos seus repositórios e seu fluxo de revisão.

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