Hacktron vs Snyk

Clientes rotineiramente encontram e corrigem vulnerabilidades exploráveis que fluxos baseados em scanners deixaram passar, em até 24 horas.
Hacktron, a alternativa nativa de IA à Snyk
A Snyk começou como um scanner SAST determinístico e adicionou IA por cima para melhorar as regras. A Hacktron é nativa de IA desde o início, detecta vulnerabilidades exploráveis em PRs e automatiza validações mais profundas em nível de código onde outras ferramentas deixam lacunas.
A maioria dos clientes da Hacktron encontra e corrige vulnerabilidades reais que fluxos baseados em scanners deixaram passar em até 24 horas após o onboarding.
Como a Hacktron se compara à Snyk
A Hacktron foi criada para o momento em que a varredura no estilo Snyk fica ruidosa ou ampla demais: o pull request em que uma mudança vulnerável ainda pode ser corrigida a baixo custo.
Competidores de CTF de elite, pesquisadores que já apresentaram na DEF CON e bug bounty hunters de destaque transformam novos padrões de ataque em melhorias reais.
A mesma metodologia encontrou vulnerabilidades zero-day no Next.js, Grafana, OpenAM, GitHub, GitLab e BeyondTrust.
|Preços
|HacktronPro — Desenvolvedores ilimitados$40/desenvolvedor/mês
|SnykTeam — Até 10 desenvolvedoresA partir de $25/desenvolvedor/mês
|SnykEnterpriseFale com vendas
|Uso incluído
|50 PRs por desenvolvedor e scans ilimitados por PR, repositórios ilimitados
|1,000 testes de código
|Personalizado
|Excedente / complementos
|$1 por PR adicional após o uso incluído
|Para de funcionar, upgrade necessário
|Personalizado
|Pentest
|Baseado em créditos — a partir de $2,000 para a maioria das aplicações
|Sem produto próprio de pentest
|Sem produto próprio de pentest
Onde a Hacktron é deliberadamente mais afiada que a Snyk
Precisão e profundidade
Hacktron
Reduz o ruído de falsos positivos enquanto expõe vulnerabilidades que outros scanners não detectam, destacando-se tanto em precisão quanto em recall.
Snyk
As equipes são inundadas com falsos positivos, tornando a revisão de segurança uma tarefa tediosa em vez de um sinal valioso.
Contexto do repositório
Hacktron
Indexa repositórios e grafos de chamadas para que a revisão possa raciocinar sobre autenticação, fronteiras de confiança, fluxo de dados e regras específicas do produto.
Snyk
Usa análise de código baseada em regras e fluxos SAST, gerando falsos positivos e achados sintáticos que perdem contexto crucial.
Ciclo de vida dos achados
Hacktron
Os achados podem ser tratados a partir do GitHub, Slack, Linear e Jira, com resolução automática quando o patch chega.
Snyk
Pode comentar em pull requests e bloquear merges, mas as equipes de AppSec tratam os achados manualmente fora da conversa do PR.
Mais afiada a cada revisão
Hacktron
Aprende com comentários de triagem e regras de projeto, então o sinal fica mais ajustado à sua superfície de ataque com o tempo.
Snyk
Depende de equipes ajustando políticas, escrevendo regras personalizadas e filtrando e priorizando achados manualmente.
Acompanha sua velocidade de desenvolvimento
As revisões da Hacktron são rápidas e mesmo assim minuciosas, expondo apenas problemas de alto sinal para que a segurança não desacelere o desenvolvimento.
Foco em explorabilidade
A Hacktron prioriza se um caminho alterado pode ser explorado na sua aplicação, e não apenas se ele corresponde a uma categoria de fraqueza.
Profundidade whitebox
A Hacktron pode realizar pentests white-box mais profundos em um projeto completo quando um scan pontual de pull request não é suficiente.
Veja a diferença entre resultados de scanner e revisão de segurança de PR
|Área
|Hacktron
|Snyk
|Modelo de análise
Revisor de segurança nativo de IA
A Hacktron lê um pull request com contexto da base de código, grafos de chamadas e regras de projeto, e então decide se o caminho alterado é de fato explorável.
Scanner de segurança para desenvolvedores
O Snyk Code é um produto SAST dentro de uma plataforma mais ampla, usando análise semântica para produzir issues que as equipes revisam e priorizam.
|Qualidade do sinal
Explorabilidade antes de categoria
A Hacktron prioriza caminhos de ataque reais e inclui contexto suficiente para os engenheiros reproduzirem, entenderem e corrigirem o problema.
Resultado de scan antes de prova
Os checks de PR da Snyk identificam problemas recém-introduzidos, mas as equipes ainda decidem quais achados de scan são alcançáveis, exploráveis ou merecem bloqueio.
|Aprendizado da equipe
Adapta-se à sua aplicação
A Hacktron aprende com comentários de triagem, caminhos confiáveis, convenções ignoradas e o .hacktron/rules.md, para que o sinal acompanhe o modelo de ameaças da sua aplicação.
Ajuste de políticas e issues
A Snyk dá às equipes controles de política, severidade e gestão de issues em toda a plataforma, o que é útil mas mais amplo que o aprendizado específico por PR.
|Remediação
Contexto de correção no estilo de um revisor
A Hacktron explica o caminho vulnerável no PR, fornece um prompt de correção e fecha automaticamente os achados corrigidos após o commit de remediação.
Orientação de issues e correções
A Snyk pode oferecer orientação de correção e checks de pull request, mas o achado muitas vezes ainda precisa ser traduzido para o comportamento exato do produto alterado pelo PR.
|Falsos positivos
Projetada para reduzir ruído
A Hacktron foi projetada para reduzir comentários ruidosos de revisão, verificando a explorabilidade antes de interromper o pull request.
Pressão de backlog
Grandes programas de scanner podem criar filas de issues que se tornam menos úteis quando os desenvolvedores aprendem quais alertas geralmente não afetam seu caminho de código.
Coloque revisão com foco em explorabilidade no próximo pull request.
A Hacktron revisa mudanças como um engenheiro de segurança: inline, com contexto e focada em vulnerabilidades que podem realmente chegar à produção.
Perguntas frequentes
O que é o Hacktron Review?
O Hacktron Review é um revisor de segurança com IA para pull requests. Ele lê as mudanças de código com contexto do repositório, raciocina sobre explorabilidade e entrega aos engenheiros achados acionáveis diretamente no GitHub.
Qual a diferença entre a Hacktron e a Snyk?
A Snyk é uma plataforma ampla que cobre código, dependências, contêineres, IaC, nuvem e segredos. A Hacktron foca no momento da revisão de PR: essa mudança introduziu uma vulnerabilidade real, e como o engenheiro deve corrigi-la?
A Hacktron deve substituir a Snyk?
Não necessariamente. Muitas equipes mantêm a Snyk pela cobertura de scanner e adicionam a Hacktron onde precisam de raciocínio com sinal mais alto em pull requests arriscados, especialmente mudanças de autenticação, controle de acesso, lógica de negócio, injeção e prompt injection.
Como a Hacktron melhora com o tempo?
A Hacktron aprende com comentários de triagem, regras de projeto, caminhos confiáveis e ciclos de revisão repetidos. Quanto mais sua equipe revisa e responde, mais ajustado o sinal fica à sua aplicação e superfície de ataque.
Onde os achados aparecem?
Os achados aparecem como comentários inline no pull request, nas linhas vulneráveis, com contexto de prova e prompts de correção. Quando um commit posterior corrige o problema, a Hacktron pode resolver o achado automaticamente.
Que tipos de problemas ela detecta?
A Hacktron foi criada para problemas exploráveis em nível de código, como falhas de autenticação e controle de acesso, bugs de lógica de negócio, injeção, SSRF, prompt injection, exposição de segredos, riscos de supply chain e exposições de IaC.
Com que rapidez uma equipe pode começar?
Instale o GitHub App, escolha os repositórios que a Hacktron deve revisar e coloque-a no próximo pull request. As equipes frequentemente encontram e corrigem vulnerabilidades reais em até 24 horas após o onboarding.
A Hacktron também faz pentest?
Sim. A Hacktron pode escalar da revisão contínua de PRs para uma avaliação whitebox mais profunda, com contexto do código, achados validados e relatórios prontos para aplicações de maior risco e necessidades de conformidade.