Hacktron vs Snyk

Modelo de análise Revisor de segurança nativo de IA A Hacktron lê um pull request com contexto da base de código, grafos de chamadas e regras de projeto, e então decide se o caminho alterado é de fato explorável. Scanner de segurança para desenvolvedores O Snyk Code é um produto SAST dentro de uma plataforma mais ampla, usando análise semântica para produzir issues que as equipes revisam e priorizam.

Qualidade do sinal Explorabilidade antes de categoria A Hacktron prioriza caminhos de ataque reais e inclui contexto suficiente para os engenheiros reproduzirem, entenderem e corrigirem o problema. Resultado de scan antes de prova Os checks de PR da Snyk identificam problemas recém-introduzidos, mas as equipes ainda decidem quais achados de scan são alcançáveis, exploráveis ou merecem bloqueio.

Aprendizado da equipe Adapta-se à sua aplicação A Hacktron aprende com comentários de triagem, caminhos confiáveis, convenções ignoradas e o .hacktron/rules.md, para que o sinal acompanhe o modelo de ameaças da sua aplicação. Ajuste de políticas e issues A Snyk dá às equipes controles de política, severidade e gestão de issues em toda a plataforma, o que é útil mas mais amplo que o aprendizado específico por PR.

Remediação Contexto de correção no estilo de um revisor A Hacktron explica o caminho vulnerável no PR, fornece um prompt de correção e fecha automaticamente os achados corrigidos após o commit de remediação. Orientação de issues e correções A Snyk pode oferecer orientação de correção e checks de pull request, mas o achado muitas vezes ainda precisa ser traduzido para o comportamento exato do produto alterado pelo PR.