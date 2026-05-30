Avaliação de escopo completo
Inicie uma avaliação de segurança white-box em toda a aplicação, não apenas um checklist limitado.
Forneça ao Hacktron o código-fonte e, se quiser, uma aplicação implantada para testar. Receba achados revisados por pesquisadores, relatórios técnicos e executivos e um reteste para verificar as correções.
Inicie uma avaliação de segurança white-box em toda a aplicação, não apenas um checklist limitado.
Cada problema reportado é revisado quanto à explorabilidade antes de chegar à sua equipe.
Receba evidências prontas para SOC 2, ISO 27001, avaliações de clientes e questionários de segurança.
Dê à Hacktron acesso ao código-fonte e defina os repositórios, serviços e fluxos de usuário no escopo.
Agentes mapeiam a arquitetura, rastreiam fluxos de dados, modelam ameaças e procuram caminhos exploráveis.
Pesquisadores de segurança validam os achados e entregam problemas reproduzíveis com orientações de remediação.
Reúna repositórios, escopo e contexto da aplicação em uma avaliação. Adicione um alvo publicado para o Hacktron também testar a aplicação em execução.
Inspecione o código afetado, o caminho de ataque e os passos de reprodução. Adicione alvos implantados para testes dinâmicos, com o acesso verificado antes do scan.
We were genuinely impressed by Hacktron's speed and the results.
This is how the future of security testing looks like.
Cada pentest hospedado elegível inclui um reteste gratuito. Envie suas correções, receba notas de verificação por achado e baixe relatórios técnicos e executivos atualizados. Os relatórios originais continuam disponíveis.Ler o guia
Calcule a estimativa de créditos para o código e escopo selecionados. Confira antes de iniciar o pentest.Ler o guia
Avalie código conectado ou envie um arquivo fonte. Inclua repositórios relacionados quando a aplicação envolver vários serviços.Ler o guia
Prepare o escopo no Slack ou em um assistente de IA, ou integre o fluxo às suas ferramentas pela API REST. Um administrador aprova o início.Ler o guia
Para repositórios conectados, peça uma correção escrita por agente como PR ou MR. Envie achados aprovados ao Jira ou Linear.Ler o guia
Baixe relatórios PDF completos e executivos. Exporte achados selecionados ou resultados filtrados em CSV, SARIF ou JSON.Ler o guia
Implante o appliance local com acesso a hosts Git internos e certificados confiáveis. Use repositórios GHES ou arquivos de código nos scans Whitebox.Ler o guia
A Hacktron foi criada para bases de código web, mobile, backend, API, CLI e nativas. A avaliação acompanha o comportamento explorável pelo código e pela arquitetura, em vez de parar em classes genéricas de vulnerabilidade.
Código, passos de reprodução e orientação de correção para engenharia. Uma visão clara do risco para a liderança. Explore os exemplos de relatório técnico e resumo executivo.
Severidade clara, impacto no negócio e status de remediação para compradores, auditores e lideranças.
Arquivos afetados, caminhos de ataque, detalhes de prova e orientações de reprodução para a equipe de engenharia.
Passos de remediação priorizados que ajudam as equipes a eliminar risco real sem debater a saída de um scanner.
Carta de atestação disponível mediante solicitação após o pentest
Um resumo rápido de como o Hacktron Whitebox se encaixa nos fluxos de segurança, conformidade e lançamento de produto.
Não. O Hacktron Whitebox é uma avaliação que parte do código-fonte. Esse acesso permite que a Hacktron raciocine sobre detalhes de implementação, fluxos de dados e lógica de negócio, em vez de apenas sondar a aplicação em execução por fora.
Embora o prazo exato de entrega dependa do tamanho da base de código, do número de repositórios e da complexidade do escopo, a maioria das equipes recebe o relatório em até 5 dias.
Sim. A Hacktron usa agentes de IA para escalar a análise; em seguida, pesquisadores de segurança revisam os achados, confirmam a explorabilidade, removem duplicatas e preparam o relatório final.
Sim. O entregável final foi projetado para funcionar como evidência de pentest em nível de conformidade, sem deixar de dar aos engenheiros o detalhe técnico necessário para corrigir os problemas.
Inicie uma auditoria white-box hoje e receba o relatório na próxima semana. Encontre vulnerabilidades reais que scanners e pentests deixaram passar.