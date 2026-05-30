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AUDITORIAS WHITEBOX

Pentests white-box em horas, não semanas.

Forneça ao Hacktron o código-fonte e, se quiser, uma aplicação implantada para testar. Receba achados revisados por pesquisadores, relatórios técnicos e executivos e um reteste para verificar as correções.

Iniciar auditoria whiteboxVer relatório de exemplo

Escolher código, contexto e alvos online opcionais.

com a confiança de

Avaliação de escopo completo

Inicie uma avaliação de segurança white-box em toda a aplicação, não apenas um checklist limitado.

Achados validados

Cada problema reportado é revisado quanto à explorabilidade antes de chegar à sua equipe.

Relatórios prontos para auditoria

Receba evidências prontas para SOC 2, ISO 27001, avaliações de clientes e questionários de segurança.

COMO FUNCIONA

Comece pelo código-fonte. Entregue risco validado.

Conecte a base de código

Dê à Hacktron acesso ao código-fonte e defina os repositórios, serviços e fluxos de usuário no escopo.

Execute a avaliação

Agentes mapeiam a arquitetura, rastreiam fluxos de dados, modelam ameaças e procuram caminhos exploráveis.

Receba o relatório

Pesquisadores de segurança validam os achados e entregam problemas reproduzíveis com orientações de remediação.

Contexto da aplicação

Siga o código por toda a aplicação.

Reúna repositórios, escopo e contexto da aplicação em uma avaliação. Adicione um alvo publicado para o Hacktron também testar a aplicação em execução.

Evidências do exploit

Dê aos engenheiros as evidências para corrigir.

Inspecione o código afetado, o caminho de ataque e os passos de reprodução. Adicione alvos implantados para testes dinâmicos, com o acesso verificado antes do scan.

We were genuinely impressed by Hacktron's speed and the results.

This is how the future of security testing looks like.

Filip Denker

Filip Denker

Co-Founder & CTO

Yoto
VERIFICAÇÃO DAS CORREÇÕES

Confirme que suas correções funcionam.

Cada pentest hospedado elegível inclui um reteste gratuito. Envie suas correções, receba notas de verificação por achado e baixe relatórios técnicos e executivos atualizados. Os relatórios originais continuam disponíveis.

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SE ADAPTA AO SEU TRABALHO

Organize a avaliação do seu jeito.

Veja o custo antes de começar

Calcule a estimativa de créditos para o código e escopo selecionados. Confira antes de iniciar o pentest.

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Use repositórios ou arquivos de código

Avalie código conectado ou envie um arquivo fonte. Inclua repositórios relacionados quando a aplicação envolver vários serviços.

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Comece no Slack, MCP ou pela API

Prepare o escopo no Slack ou em um assistente de IA, ou integre o fluxo às suas ferramentas pela API REST. Um administrador aprova o início.

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Passe dos achados às correções

Para repositórios conectados, peça uma correção escrita por agente como PR ou MR. Envie achados aprovados ao Jira ou Linear.

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Exporte as evidências

Baixe relatórios PDF completos e executivos. Exporte achados selecionados ou resultados filtrados em CSV, SARIF ou JSON.

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Execute na sua infraestrutura

Implante o appliance local com acesso a hosts Git internos e certificados confiáveis. Use repositórios GHES ou arquivos de código nos scans Whitebox.

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COBERTURA

Profundidade de avaliação para aplicações modernas.

A Hacktron foi criada para bases de código web, mobile, backend, API, CLI e nativas. A avaliação acompanha o comportamento explorável pelo código e pela arquitetura, em vez de parar em classes genéricas de vulnerabilidade.

Vulnerabilidades de lógica de negócio
Falhas de autenticação e autorização
SQLi, XSS, SSRF, XXE
Caminhos de abuso de pagamento e cobrança
Riscos em APIs e serviços de backend
Exposição de supply chain e dependências
Problemas de infraestrutura e configuração
Vazamentos de segredos e dados sensíveis
Do achado à correção

Evidências para corrigir. Provas para a auditoria.

Código, passos de reprodução e orientação de correção para engenharia. Uma visão clara do risco para a liderança. Explore os exemplos de relatório técnico e resumo executivo.

Resumo executivo

Severidade clara, impacto no negócio e status de remediação para compradores, auditores e lideranças.

Evidência técnica

Arquivos afetados, caminhos de ataque, detalhes de prova e orientações de reprodução para a equipe de engenharia.

Orientação de correção

Passos de remediação priorizados que ajudam as equipes a eliminar risco real sem debater a saída de um scanner.

Exemplo de carta de atestação

Carta de atestação disponível mediante solicitação após o pentest

FAQ

Perguntas frequentes.

Um resumo rápido de como o Hacktron Whitebox se encaixa nos fluxos de segurança, conformidade e lançamento de produto.

Isso é um pentest black-box?

Não. O Hacktron Whitebox é uma avaliação que parte do código-fonte. Esse acesso permite que a Hacktron raciocine sobre detalhes de implementação, fluxos de dados e lógica de negócio, em vez de apenas sondar a aplicação em execução por fora.

Em quanto tempo recebemos o relatório?

Embora o prazo exato de entrega dependa do tamanho da base de código, do número de repositórios e da complexidade do escopo, a maioria das equipes recebe o relatório em até 5 dias.

Os achados são validados por humanos?

Sim. A Hacktron usa agentes de IA para escalar a análise; em seguida, pesquisadores de segurança revisam os achados, confirmam a explorabilidade, removem duplicatas e preparam o relatório final.

Isso serve para SOC 2 ou ISO 27001?

Sim. O entregável final foi projetado para funcionar como evidência de pentest em nível de conformidade, sem deixar de dar aos engenheiros o detalhe técnico necessário para corrigir os problemas.

INICIE UM PENTEST WHITEBOX

Contrate seu primeiro pentester IA.

Inicie uma auditoria white-box hoje e receba o relatório na próxima semana. Encontre vulnerabilidades reais que scanners e pentests deixaram passar.

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