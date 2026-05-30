Um resumo rápido de como o Hacktron Whitebox se encaixa nos fluxos de segurança, conformidade e lançamento de produto.

Isso é um pentest black-box? Não. O Hacktron Whitebox é uma avaliação que parte do código-fonte. Esse acesso permite que a Hacktron raciocine sobre detalhes de implementação, fluxos de dados e lógica de negócio, em vez de apenas sondar a aplicação em execução por fora.

Em quanto tempo recebemos o relatório? Embora o prazo exato de entrega dependa do tamanho da base de código, do número de repositórios e da complexidade do escopo, a maioria das equipes recebe o relatório em até 5 dias.

Os achados são validados por humanos? Sim. A Hacktron usa agentes de IA para escalar a análise; em seguida, pesquisadores de segurança revisam os achados, confirmam a explorabilidade, removem duplicatas e preparam o relatório final.