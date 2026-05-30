Évaluation à périmètre complet
Lancez une évaluation de sécurité white-box sur l'ensemble de l'application, pas seulement une checklist étroite.
Confiez à Hacktron le code source et, si vous le souhaitez, une application déployée à tester. Recevez des résultats revus par des chercheurs, des rapports techniques et de synthèse, puis un retest pour vérifier vos correctifs.
Lancez une évaluation de sécurité white-box sur l'ensemble de l'application, pas seulement une checklist étroite.
Chaque problème signalé est vérifié pour son exploitabilité avant d'atteindre votre équipe.
Obtenez des preuves prêtes à intégrer dans vos rapports SOC 2, ISO 27001, revues clients et questionnaires de sécurité.
Donnez à Hacktron l'accès au code source et définissez les dépôts, services et parcours utilisateurs du périmètre.
Les agents cartographient l'architecture, tracent les flux de données, modélisent les menaces et recherchent des chemins exploitables.
Les chercheurs en sécurité valident les résultats et livrent des problèmes reproductibles avec des recommandations de remédiation.
Réunissez vos dépôts, votre périmètre et le contexte de l’application dans une seule évaluation. Ajoutez une cible déployée pour tester aussi l’application en fonctionnement.
Examinez le code touché, le chemin d'attaque et les étapes de reproduction. Ajoutez des cibles déployées pour les tests dynamiques, avec vérification de l'accès avant le scan.
We were genuinely impressed by Hacktron's speed and the results.
This is how the future of security testing looks like.
Chaque pentest hébergé éligible inclut un retest gratuit. Soumettez vos correctifs, recevez des notes de vérification par résultat et téléchargez les rapports techniques et de synthèse actualisés. Les rapports d'origine restent disponibles.Lire le guide
Calculez l'estimation en crédits pour le code et le périmètre sélectionnés. Vérifiez-la avant de lancer le pentest.Lire le guide
Analysez du code connecté ou importez une archive source. Ajoutez les dépôts associés lorsque l'application comprend plusieurs services.Lire le guide
Préparez le périmètre dans Slack ou un assistant IA, ou intégrez le parcours à vos outils via l'API REST. Un administrateur approuve le lancement.Lire le guide
Pour les dépôts connectés, demandez à un agent un correctif sous forme de PR ou MR. Envoyez les résultats approuvés vers Jira ou Linear.Lire le guide
Téléchargez les rapports PDF complets et de synthèse. Exportez les résultats sélectionnés ou filtrés en CSV, SARIF ou JSON.Lire le guide
Déployez l'appliance sur site avec accès aux hôtes Git internes et certificats de confiance. Utilisez des dépôts GHES ou des archives source pour les scans Whitebox.Lire le guide
Hacktron est conçu pour les bases de code web, mobiles, backend, API, CLI et natives. L'évaluation suit les comportements exploitables à travers le code et l'architecture au lieu de s'arrêter aux classes de vulnérabilités génériques.
Le code, les étapes de reproduction et les conseils de correction pour les ingénieurs. Une vision claire du risque pour la direction. Explorez les exemples de rapport technique et de synthèse.
Sévérité claire, impact métier et statut de remédiation pour les acheteurs, les auditeurs et la direction.
Fichiers affectés, chemins d'attaque, éléments de preuve et instructions de reproduction pour l'équipe d'ingénierie.
Des étapes de remédiation priorisées qui aident les équipes à éliminer le risque réel sans débattre des résultats de scanner.
Lettre d’attestation disponible sur demande après votre pentest
Un tour d'horizon rapide de la place de Hacktron Whitebox dans les workflows de sécurité, de conformité et de mise en production.
Non. Hacktron Whitebox est une évaluation informée par le code. L'accès au code source permet à Hacktron de raisonner sur les détails d'implémentation, les flux de données et la logique métier au lieu de seulement sonder l'application en cours d'exécution depuis l'extérieur.
Le délai exact dépend de la taille de la base de code, du nombre de dépôts et de la complexité du périmètre, mais la plupart des équipes reçoivent leur rapport en moins de 5 jours.
Oui. Hacktron utilise des agents IA pour mener l'analyse à grande échelle, puis des chercheurs en sécurité examinent les résultats, confirment l'exploitabilité, dédupliquent les problèmes et préparent le rapport final.
Oui. Le livrable final est conçu pour servir de preuve de pentest de niveau conformité tout en donnant aux ingénieurs le détail technique nécessaire pour corriger les problèmes.
Lancez un audit white-box aujourd'hui, recevez votre rapport dès la semaine prochaine. Trouvez les vraies vulnérabilités que les scanners et les pentests laissent passer.