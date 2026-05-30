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AUDITS WHITEBOX

Tests d'intrusion white-box en quelques heures, pas en plusieurs semaines.

Confiez à Hacktron le code source et, si vous le souhaitez, une application déployée à tester. Recevez des résultats revus par des chercheurs, des rapports techniques et de synthèse, puis un retest pour vérifier vos correctifs.

Lancez un audit WhiteboxConsultez un exemple de rapport

Choisir le code, le contexte et les cibles en ligne.

ils nous font confiance

Évaluation à périmètre complet

Lancez une évaluation de sécurité white-box sur l'ensemble de l'application, pas seulement une checklist étroite.

Résultats validés

Chaque problème signalé est vérifié pour son exploitabilité avant d'atteindre votre équipe.

Rapports prêts pour l'audit

Obtenez des preuves prêtes à intégrer dans vos rapports SOC 2, ISO 27001, revues clients et questionnaires de sécurité.

COMMENT ÇA MARCHE

Partez du code source. Obtenez des vulnérabilités validées.

Connectez votre base de code

Donnez à Hacktron l'accès au code source et définissez les dépôts, services et parcours utilisateurs du périmètre.

Lancez l'évaluation

Les agents cartographient l'architecture, tracent les flux de données, modélisent les menaces et recherchent des chemins exploitables.

Recevez le rapport

Les chercheurs en sécurité valident les résultats et livrent des problèmes reproductibles avec des recommandations de remédiation.

Contexte de l'application

Suivez le code dans toute votre application.

Réunissez vos dépôts, votre périmètre et le contexte de l’application dans une seule évaluation. Ajoutez une cible déployée pour tester aussi l’application en fonctionnement.

Preuves d'exploitation

Donnez aux ingénieurs de quoi corriger.

Examinez le code touché, le chemin d'attaque et les étapes de reproduction. Ajoutez des cibles déployées pour les tests dynamiques, avec vérification de l'accès avant le scan.

We were genuinely impressed by Hacktron's speed and the results.

This is how the future of security testing looks like.

Filip Denker

Filip Denker

Co-Founder & CTO

Yoto
VÉRIFICATION DES CORRECTIFS

Vérifiez que vos correctifs tiennent.

Chaque pentest hébergé éligible inclut un retest gratuit. Soumettez vos correctifs, recevez des notes de vérification par résultat et téléchargez les rapports techniques et de synthèse actualisés. Les rapports d'origine restent disponibles.

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ADAPTÉ À VOTRE FAÇON DE TRAVAILLER

Organisez l'évaluation à votre façon.

Connaissez le coût avant de démarrer

Calculez l'estimation en crédits pour le code et le périmètre sélectionnés. Vérifiez-la avant de lancer le pentest.

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Utilisez des dépôts ou des archives

Analysez du code connecté ou importez une archive source. Ajoutez les dépôts associés lorsque l'application comprend plusieurs services.

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Démarrez depuis Slack, MCP ou l'API

Préparez le périmètre dans Slack ou un assistant IA, ou intégrez le parcours à vos outils via l'API REST. Un administrateur approuve le lancement.

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Passez des résultats aux correctifs

Pour les dépôts connectés, demandez à un agent un correctif sous forme de PR ou MR. Envoyez les résultats approuvés vers Jira ou Linear.

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Exportez les preuves

Téléchargez les rapports PDF complets et de synthèse. Exportez les résultats sélectionnés ou filtrés en CSV, SARIF ou JSON.

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Déployez dans votre infrastructure

Déployez l'appliance sur site avec accès aux hôtes Git internes et certificats de confiance. Utilisez des dépôts GHES ou des archives source pour les scans Whitebox.

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COUVERTURE

Une profondeur d'évaluation pour les applications modernes.

Hacktron est conçu pour les bases de code web, mobiles, backend, API, CLI et natives. L'évaluation suit les comportements exploitables à travers le code et l'architecture au lieu de s'arrêter aux classes de vulnérabilités génériques.

Vulnérabilités de logique métier
Failles d'authentification et d'autorisation
SQLi, XSS, SSRF, XXE
Chemins d'abus de paiement et de facturation
Risques API et services backend
Risques liés à la supply chain et aux dépendances
Problèmes d'infrastructure et de configuration
Fuites de secrets et de données sensibles
Du résultat au correctif

Des preuves pour corriger. Un rapport pour l’audit.

Le code, les étapes de reproduction et les conseils de correction pour les ingénieurs. Une vision claire du risque pour la direction. Explorez les exemples de rapport technique et de synthèse.

Synthèse exécutive

Sévérité claire, impact métier et statut de remédiation pour les acheteurs, les auditeurs et la direction.

Preuves techniques

Fichiers affectés, chemins d'attaque, éléments de preuve et instructions de reproduction pour l'équipe d'ingénierie.

Recommandations de correction

Des étapes de remédiation priorisées qui aident les équipes à éliminer le risque réel sans débattre des résultats de scanner.

Exemple de lettre d’attestation

Lettre d’attestation disponible sur demande après votre pentest

FAQ

Questions fréquentes.

Un tour d'horizon rapide de la place de Hacktron Whitebox dans les workflows de sécurité, de conformité et de mise en production.

Est-ce un pentest black-box ?

Non. Hacktron Whitebox est une évaluation informée par le code. L'accès au code source permet à Hacktron de raisonner sur les détails d'implémentation, les flux de données et la logique métier au lieu de seulement sonder l'application en cours d'exécution depuis l'extérieur.

À quelle vitesse pouvons-nous obtenir un rapport ?

Le délai exact dépend de la taille de la base de code, du nombre de dépôts et de la complexité du périmètre, mais la plupart des équipes reçoivent leur rapport en moins de 5 jours.

Les résultats sont-ils validés par des humains ?

Oui. Hacktron utilise des agents IA pour mener l'analyse à grande échelle, puis des chercheurs en sécurité examinent les résultats, confirment l'exploitabilité, dédupliquent les problèmes et préparent le rapport final.

Cela peut-il servir pour SOC 2 ou ISO 27001 ?

Oui. Le livrable final est conçu pour servir de preuve de pentest de niveau conformité tout en donnant aux ingénieurs le détail technique nécessaire pour corriger les problèmes.

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Recrutez votre premier pentester IA.

Lancez un audit white-box aujourd'hui, recevez votre rapport dès la semaine prochaine. Trouvez les vraies vulnérabilités que les scanners et les pentests laissent passer.

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