Un tour d'horizon rapide de la place de Hacktron Whitebox dans les workflows de sécurité, de conformité et de mise en production.

Est-ce un pentest black-box ? Non. Hacktron Whitebox est une évaluation informée par le code. L'accès au code source permet à Hacktron de raisonner sur les détails d'implémentation, les flux de données et la logique métier au lieu de seulement sonder l'application en cours d'exécution depuis l'extérieur.

À quelle vitesse pouvons-nous obtenir un rapport ? Le délai exact dépend de la taille de la base de code, du nombre de dépôts et de la complexité du périmètre, mais la plupart des équipes reçoivent leur rapport en moins de 5 jours.

Les résultats sont-ils validés par des humains ? Oui. Hacktron utilise des agents IA pour mener l'analyse à grande échelle, puis des chercheurs en sécurité examinent les résultats, confirment l'exploitabilité, dédupliquent les problèmes et préparent le rapport final.