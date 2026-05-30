Repérez les risques avant le merge
Analysez les changements dans le contexte de toute l'application.
Votre équipe et ses agents produisent plus de code. Hacktron y cherche les vulnérabilités exploitables, apporte les preuves et vous aide à intégrer un correctif testé.
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acme-ai/platform #91 · Add project sharing endpointOpen
hacktronreviewed src/projects/share.ts
Authorization bypass: orgId from the request reaches getProject() without a membership check.
Exploit path
dana-k applied the suggested patch7be04d1
−const { orgId } = req.body
+const orgId = await requireMembership(req.user, req.body.orgId)
Hacktron prend en charge la plateforme Git que votre équipe utilise déjà.
Analysez les changements dans le contexte de toute l'application.
Consultez le chemin d’attaque et les preuves de chaque résultat.
Demandez à un agent d'écrire, de tester et de proposer un correctif.
Les résultats sont publiés sur les lignes vulnérables dans votre plateforme Git, pour que la revue reste rattachée au code qui a introduit le risque.
Connectez votre plateforme, sélectionnez les dépôts et choisissez les changements à analyser.
Hacktron publie ses résultats en ligne, avec le contexte nécessaire pour reproduire et corriger le problème.
Les commentaires de triage et .hacktron/rules.md apprennent à Hacktron ce qui compte dans votre application.
Hacktron focuses on real, exploitable security issues with clear impact and remediation guidance.
It consistently uncovers high-value findings in PRs before they are published, helping us spend less time triaging and more time fixing the real risk.
Regroupez les dépôts d'une application et ajoutez vos notes d'architecture ou documents de sécurité. Hacktron construit ses modèles de menaces à partir du code et de votre contexte, puis apprend de vos retours de triage. Vos modifications manuelles sont conservées.
Quand le commit suivant corrige une vulnérabilité, Hacktron reconnaît le correctif et clôt l'alerte sans attendre un nettoyage manuel.
Utilisez .hacktron/rules.md pour décrire vos schémas d'authentification, sources de confiance, chemins ignorés et conventions propres à votre application.
Triez dans Slack, suivez les corrections dans Jira ou Linear et utilisez votre assistant IA via MCP. Connectez vos propres outils par l'API.
Demandez un correctif à Hacktron ou automatisez les résultats qui répondent à vos critères. L'agent vérifie le problème et teste son correctif avant d'ouvrir une PR ou MR.Lire le guide
Les corrections consomment des crédits d'automatisation.
Filtrez par branche, label, chemin, auteur ou titre. Définissez les règles de l'équipe et adaptez-les par dépôt.Lire le guide
Choisissez la sévérité qui fait échouer le contrôle. Le résultat suit le triage de votre équipe.Lire le guide
Évitez les alertes répétées et gardez privés les détails sensibles hors du diff dans les dépôts publics.Lire le guide
Triez en équipe et envoyez les résultats approuvés directement dans votre outil de suivi.Lire le guide
Consultez les résultats et gérez les revues via Slack, MCP ou l'API REST.Lire le guide
Attribuez les sièges automatiquement, fixez une limite et suivez l'utilisation partagée de l'équipe.Lire le guide
Hacktron Review est conçu pour les bases de code web, mobiles, backend, API, CLI et natives. Il se concentre sur les comportements exploitables, pas sur de longues listes d'alertes sans valeur.
For teams currently relying on traditional automated security tools, trying Hacktron is an easy decision.
In our experience, it surfaces issues that other providers simply miss and does so with a level of speed and precision that is hard to match.
Un endpoint peut passer ses tests et laisser un client consulter les données d’un autre. Hacktron ajoute une revue dédiée aux chemins d’attaque introduits par vos changements.
Revue de sécurité
Comment un attaquant pourrait-il en abuser ? Suivez les permissions, les flux de données et les règles métier pour trouver les chemins exploitables.
Revue de code généraliste
Le changement fonctionne-t-il et s’intègre-t-il au projet ? Examinez le comportement, la lisibilité et la maintenabilité.
Les outils généralistes peuvent aussi repérer des failles. Hacktron place l’exploitabilité au cœur de chaque revue.
Un tour d'horizon rapide de la place de Hacktron Review dans les workflows de sécurité des pull requests et merge requests.
Non. Hacktron Review utilise le contexte du dépôt et les graphes d'appels pour raisonner sur l'exploitabilité, pas seulement sur des motifs syntaxiques. Grâce à un raisonnement IA avancé, il peut trouver des failles de logique métier et d'autres types de vulnérabilités que les scanners SAST traditionnels manquent.
Les résultats apparaissent sous forme de commentaires en ligne dans la pull request ou merge request, avec suffisamment de contexte pour que les ingénieurs puissent reproduire et corriger le problème. Chaque résultat est accompagné d'un exploit de preuve de concept et d'un prompt IA prêt à l'emploi pour appliquer le correctif.
Les commentaires de triage et les règles de projet deviennent du feedback. Quand les développeurs et les ingénieurs sécurité commentent les résultats, Hacktron apprend ce qui est urgent, non pertinent, de confiance ou volontairement ignoré pour chaque base de code.
Hacktron analyse les dépôts et branches activés, selon vos filtres et sièges développeur. Une revue de PR ou MR prend en charge jusqu’à 500 fichiers modifiés ; les changements plus volumineux sont ignorés.
Découvrez les résultats, le triage et les règles du projet dans une vraie pull request.
Commencez avec un essai gratuit ou réservez un créneau pour passer en revue vos dépôts et votre workflow de revue.
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