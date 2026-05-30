Un tour d'horizon rapide de la place de Hacktron Review dans les workflows de sécurité des pull requests et merge requests.

Est-ce juste un scanner SAST ? Non. Hacktron Review utilise le contexte du dépôt et les graphes d'appels pour raisonner sur l'exploitabilité, pas seulement sur des motifs syntaxiques. Grâce à un raisonnement IA avancé, il peut trouver des failles de logique métier et d'autres types de vulnérabilités que les scanners SAST traditionnels manquent.

Où apparaissent les résultats ? Les résultats apparaissent sous forme de commentaires en ligne dans la pull request ou merge request, avec suffisamment de contexte pour que les ingénieurs puissent reproduire et corriger le problème. Chaque résultat est accompagné d'un exploit de preuve de concept et d'un prompt IA prêt à l'emploi pour appliquer le correctif.

Comment le relecteur s'améliore-t-il au fil du temps ? Les commentaires de triage et les règles de projet deviennent du feedback. Quand les développeurs et les ingénieurs sécurité commentent les résultats, Hacktron apprend ce qui est urgent, non pertinent, de confiance ou volontairement ignoré pour chaque base de code.