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Hacktron Review

La revue de sécurité du code de votre équipe et de ses agents IA.

Votre équipe et ses agents produisent plus de code. Hacktron y cherche les vulnérabilités exploitables, apporte les preuves et vous aide à intégrer un correctif testé.

Essayez gratuitement pendant 14 joursRéservez une démo

Sans carte bancaire

ils nous font confiance
Sécurité unifiée

Hacktron prend en charge la plateforme Git que votre équipe utilise déjà.

Repérez les risques avant le merge

Analysez les changements dans le contexte de toute l'application.

Sachez quoi corriger

Consultez le chemin d’attaque et les preuves de chaque résultat.

Obtenez un correctif à relire

Demandez à un agent d'écrire, de tester et de proposer un correctif.

COMMENT ÇA MARCHE

Le feedback sécurité là où vos développeurs travaillent déjà.

Les résultats sont publiés sur les lignes vulnérables dans votre plateforme Git, pour que la revue reste rattachée au code qui a introduit le risque.

Connectez votre plateforme Git

Connectez votre plateforme, sélectionnez les dépôts et choisissez les changements à analyser.

Révisez les PR et MR

Hacktron publie ses résultats en ligne, avec le contexte nécessaire pour reproduire et corriger le problème.

Affinez le signal

Les commentaires de triage et .hacktron/rules.md apprennent à Hacktron ce qui compte dans votre application.

Hacktron focuses on real, exploitable security issues with clear impact and remediation guidance.

It consistently uncovers high-value findings in PRs before they are published, helping us spend less time triaging and more time fixing the real risk.

Davit Karapetyan

Davit Karapetyan

Staff Product Security Engineer

Krisp
Boucle de feedback

Votre modèle de menaces suit votre code.

Regroupez les dépôts d'une application et ajoutez vos notes d'architecture ou documents de sécurité. Hacktron construit ses modèles de menaces à partir du code et de votre contexte, puis apprend de vos retours de triage. Vos modifications manuelles sont conservées.

Modèle de menaces
  • Règles du projet
  • Vos documents
  • Retours de triage
Résolution automatique

Les problèmes corrigés ne traînent pas dans le backlog.

Quand le commit suivant corrige une vulnérabilité, Hacktron reconnaît le correctif et clôt l'alerte sans attendre un nettoyage manuel.

Contournement d'autorisation

src/projects/share.ts:10
Correctif commité
Contexte projet

Des règles pour ce que seule votre équipe connaît.

Utilisez .hacktron/rules.md pour décrire vos schémas d'authentification, sources de confiance, chemins ignorés et conventions propres à votre application.

Outils connectés

Intégrez les résultats à votre travail.

Triez dans Slack, suivez les corrections dans Jira ou Linear et utilisez votre assistant IA via MCP. Connectez vos propres outils par l'API.

Résultat validé

Contournement d'autorisation

src/projects/share.ts:10
SlackTriez avec l'équipe

Contournement d'autorisation

Preuves et aide à la correction
CORRECTION

Un correctif que votre équipe peut relire.

Demandez un correctif à Hacktron ou automatisez les résultats qui répondent à vos critères. L'agent vérifie le problème et teste son correctif avant d'ouvrir une PR ou MR.

Lire le guide

Les corrections consomment des crédits d'automatisation.

Correctif ciblé
Vérifier le résultat

Contournement d'autorisation

Preuves et aide à la correction

VOTRE PROCESSUS DE REVUE

Fixez les règles. Laissez l'équipe avancer.

Choisissez les changements à analyser

Filtrez par branche, label, chemin, auteur ou titre. Définissez les règles de l'équipe et adaptez-les par dépôt.

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Définissez vos règles de merge

Choisissez la sévérité qui fait échouer le contrôle. Le résultat suit le triage de votre équipe.

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Réduisez le bruit

Évitez les alertes répétées et gardez privés les détails sensibles hors du diff dans les dépôts publics.

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Utilisez Slack, Jira et Linear

Triez en équipe et envoyez les résultats approuvés directement dans votre outil de suivi.

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Travaillez avec votre assistant

Consultez les résultats et gérez les revues via Slack, MCP ou l'API REST.

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Gérez les sièges et l’utilisation

Attribuez les sièges automatiquement, fixez une limite et suivez l'utilisation partagée de l'équipe.

Lire le guide
COUVERTURE

Un seul relecteur pour toute la sécurité applicative

Hacktron Review est conçu pour les bases de code web, mobiles, backend, API, CLI et natives. Il se concentre sur les comportements exploitables, pas sur de longues listes d'alertes sans valeur.

Failles de logique métier
SQLi, XSS, SSRF, XXE
Injection de prompt
Bugs de sécurité mémoire
Authentification et contrôle d'accès
Expositions Infrastructure-as-Code
Risques liés à la supply chain
Secrets et identifiants

For teams currently relying on traditional automated security tools, trying Hacktron is an easy decision.

In our experience, it surfaces issues that other providers simply miss and does so with a level of speed and precision that is hard to match.

Nils Nygren Liljenstrand

Nils Nygren Liljenstrand

Co-founder

Zellify
Sécurité et qualité du code

Un code fonctionnel peut rester exploitable.

Un endpoint peut passer ses tests et laisser un client consulter les données d’un autre. Hacktron ajoute une revue dédiée aux chemins d’attaque introduits par vos changements.

Revue de sécurité

Comment un attaquant pourrait-il en abuser ? Suivez les permissions, les flux de données et les règles métier pour trouver les chemins exploitables.

  • Chemins d’attaque entre composants
  • Autorisations et logique métier
  • Preuves et étapes de reproduction
  • Correctifs testés à relire

Revue de code généraliste

Le changement fonctionne-t-il et s’intègre-t-il au projet ? Examinez le comportement, la lisibilité et la maintenabilité.

  • Fonctionnement et cas limites
  • Lisibilité et maintenabilité
  • Tests et couverture
  • Conventions de l’équipe

Les outils généralistes peuvent aussi repérer des failles. Hacktron place l’exploitabilité au cœur de chaque revue.

Voir la comparaison complète :Hacktron vs CodeRabbitHacktron vs Greptile
FAQ

Questions fréquentes.

Un tour d'horizon rapide de la place de Hacktron Review dans les workflows de sécurité des pull requests et merge requests.

Est-ce juste un scanner SAST ?

Non. Hacktron Review utilise le contexte du dépôt et les graphes d'appels pour raisonner sur l'exploitabilité, pas seulement sur des motifs syntaxiques. Grâce à un raisonnement IA avancé, il peut trouver des failles de logique métier et d'autres types de vulnérabilités que les scanners SAST traditionnels manquent.

Où apparaissent les résultats ?

Les résultats apparaissent sous forme de commentaires en ligne dans la pull request ou merge request, avec suffisamment de contexte pour que les ingénieurs puissent reproduire et corriger le problème. Chaque résultat est accompagné d'un exploit de preuve de concept et d'un prompt IA prêt à l'emploi pour appliquer le correctif.

Comment le relecteur s'améliore-t-il au fil du temps ?

Les commentaires de triage et les règles de projet deviennent du feedback. Quand les développeurs et les ingénieurs sécurité commentent les résultats, Hacktron apprend ce qui est urgent, non pertinent, de confiance ou volontairement ignoré pour chaque base de code.

Quels changements sont analysés ?

Hacktron analyse les dépôts et branches activés, selon vos filtres et sièges développeur. Une revue de PR ou MR prend en charge jusqu’à 500 fichiers modifiés ; les changements plus volumineux sont ignorés.

Démonstration du produit

Suivez une revue complète avec Fabian.

Découvrez les résultats, le triage et les règles du projet dans une vraie pull request.

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Mettez Hacktron sur votre prochaine pull request ou merge request.

Commencez avec un essai gratuit ou réservez un créneau pour passer en revue vos dépôts et votre workflow de revue.

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