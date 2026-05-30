Hacktron vs Semgrep

Hacktron, l'alternative AI-native à Semgrep

Les attaques deviennent plus intelligentes grâce à l'IA, votre équipe devrait l'être aussi. Plutôt qu'un SAST statique à base de règles comme Semgrep, l'approche AI-native de Hacktron révise chaque PR avec le contexte de la base de code et un raisonnement sur l'exploitabilité, pour garder une longueur d'avance sur les attaquants.

La plupart des clients de Hacktron trouvent et corrigent de vraies vulnérabilités manquées par d'autres scanners dans les 24 heures suivant l'onboarding.