Hacktron vs Semgrep

Les clients trouvent et corrigent régulièrement, en moins de 24 heures, des vulnérabilités exploitables manquées par les workflows centrés sur les scanners.
Hacktron, l'alternative AI-native à Semgrep
Les attaques deviennent plus intelligentes grâce à l'IA, votre équipe devrait l'être aussi. Plutôt qu'un SAST statique à base de règles comme Semgrep, l'approche AI-native de Hacktron révise chaque PR avec le contexte de la base de code et un raisonnement sur l'exploitabilité, pour garder une longueur d'avance sur les attaquants.
La plupart des clients de Hacktron trouvent et corrigent de vraies vulnérabilités manquées par d'autres scanners dans les 24 heures suivant l'onboarding.
Comment Hacktron se compare à Semgrep
Hacktron opère à la vitesse à laquelle vos développeurs livrent : revue de sécurité de PR en continu, workflows whitebox automatisés et moins de backlogs de règles.
Des compétiteurs CTF parmi les mieux classés, des chercheurs publiés au DEF CON et des chasseurs de bug bounty de premier plan transforment les nouveaux schémas d'attaque en améliorations concrètes.
La même méthodologie a permis de découvrir des vulnérabilités zero-day dans Next.js, Grafana, OpenAM, GitHub, GitLab et BeyondTrust.
|Tarifs
|HacktronPro — Développeurs illimités$40/développeur/mois
|SemgrepCode$30/développeur/mois
|SemgrepEnterpriseSur mesure
|Usage inclus
|50 PR par développeur et scans illimités par PR, dépôts illimités
|Jusqu'à 20 résultats d'analyse IA par développeur
|Jusqu'à 50 résultats d'analyse IA par développeur
|Dépassement / options
|$1 par PR supplémentaire au-delà de l'usage inclus
|Les fonctionnalités IA cessent de fonctionner sans achat de licences supplémentaires
|Les fonctionnalités IA cessent de fonctionner sans achat de licences supplémentaires
|Pentest
|À base de crédits — à partir de $2,000 pour la plupart des applications
|Pas de produit de pentest natif.
|Pas de produit de pentest natif
Là où Hacktron est délibérément plus affûté que Semgrep
Relecteur de PR vs moteur de règles
Hacktron
Hacktron transforme chaque pull request en une revue de sécurité ciblée, faisant remonter le risque exploitable avec le contexte dont les ingénieurs ont besoin pour le corriger avant le merge.
Semgrep
Semgrep est puissant quand une faiblesse peut être représentée par une règle, un motif, une politique de flux de données, une vérification de dépendances ou un workflow de secrets.
Conversation avec les développeurs
Hacktron
Hacktron traite le fil de PR comme le workflow de remédiation et apprend du feedback de triage.
Semgrep
Semgrep est plus orienté plateforme, avec résultats, politiques, tableaux de bord et commentaires de PR optionnels.
Moins de maintenance de règles
Hacktron
Hacktron n'exige pas de votre équipe qu'elle rédige un programme de règles avant de pouvoir raisonner sur le risque.
Semgrep
Semgrep brille quand l'AppSec a le temps et la responsabilité d'affiner des règles à grande échelle.
S'affûte à chaque revue
Hacktron
Hacktron apprend des décisions de triage, des règles de projet et des cycles de revue répétés, si bien que le signal s'ajuste de plus en plus à votre surface d'attaque au fil du temps.
Semgrep
Semgrep s'améliore via la gestion des règles, des politiques et des résultats à travers la plateforme, ce qui est utile mais plus large qu'un apprentissage propre aux PR.
Au-delà du pattern matching
Hacktron est le plus fort quand la vulnérabilité dépend du contexte propre à l'application, pas seulement de la syntaxe.
Remédiation dans le fil de revue
Le résultat, son explication et le prompt de correction restent attachés à la ligne de la pull request qui a introduit le risque.
Moins de charge de gouvernance
Les règles de projet et les commentaires de triage sont plus légers que la construction et la maintenance d'un programme de règles complet.
Évaluez Hacktron et Semgrep sur les domaines clés
|Domaine
|Hacktron
|Semgrep
|SAST
Raisonnement de type relecteur
Hacktron examine le code modifié avec le contexte du dépôt et se demande si la PR a introduit quelque chose d'exploitable.
Analyse statique programmable
Semgrep est un moteur SAST mature avec règles personnalisées, analyse de flux de données et triage en plateforme.
|Supply chain
Pas le cœur du produit
Hacktron peut raisonner sur le risque supply chain en contexte, mais il n'est pas vendu comme une plateforme d'inventaire des dépendances.
Produit SCA de premier plan
Semgrep Supply Chain se concentre sur l'accessibilité des dépendances, le risque transitif, le scan des lockfiles et paquets, et les politiques.
|Secrets
Contexte de sécurité quand les secrets affectent l'exploitabilité
Hacktron se concentre sur les vulnérabilités sur le chemin de la PR, y compris l'exposition d'identifiants quand elle change le risque réel.
Produit dédié aux secrets
Semgrep Secrets est un workflow dédié de détection et de validation des secrets.
|Remédiation
Contexte de correction dans la PR
Hacktron fournit la ligne vulnérable, le raisonnement et le prompt de correction IA là où le développeur révise déjà.
Workflows Autofix et de triage
Semgrep Assistant et Autofix aident à trier et corriger les résultats pris en charge à l'échelle de la plateforme.
|Gouvernance
Règles de projet légères
Hacktron privilégie les règles locales au dépôt et le feedback plutôt que la gestion centralisée de politiques.
Couche de politiques et de reporting
Semgrep peut ramener les équipes vers le travail de tableaux de bord et de politiques avant que le risque contextuel des PR ne soit corrigé.
Ajoutez la revue de sécurité là où les règles s'arrêtent.
Utilisez Hacktron pour détecter les vulnérabilités contextuelles dans les pull requests, avec ou sans Semgrep déjà dans votre stack.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que Hacktron Review ?
Hacktron Review est un relecteur de sécurité IA pour les pull requests. Il lit les changements de code avec le contexte du dépôt, raisonne sur l'exploitabilité et donne aux ingénieurs des résultats actionnables directement dans GitHub.
En quoi Hacktron diffère-t-il de Semgrep ?
Semgrep est le plus fort quand le risque peut être représenté par des règles, des motifs, des politiques de flux de données, des secrets ou des vérifications de dépendances. Hacktron se concentre sur le moment de la revue de PR : ce changement a-t-il introduit une vraie vulnérabilité, et comment l'ingénieur doit-il la corriger ?
Hacktron doit-il remplacer Semgrep ?
Pas nécessairement. Beaucoup d'équipes conservent Semgrep pour les règles statiques répétables et la couverture de gouvernance, puis ajoutent Hacktron là où elles ont besoin d'un raisonnement axé exploitabilité sur les pull requests à risque.
Pourquoi ne pas simplement écrire plus de règles ?
Certaines vulnérabilités dépendent d'une authentification propre au produit, de frontières de confiance et de chemins de code en plusieurs étapes. Hacktron est conçu pour cette couche de raisonnement sans exiger de l'AppSec qu'elle encode chaque cas à l'avance.
Comment Hacktron s'améliore-t-il au fil du temps ?
Hacktron apprend des commentaires de triage, des règles de projet, des chemins de confiance et des cycles de revue répétés, si bien que les résultats s'ajustent de plus en plus à votre application et à votre surface d'attaque.
Où apparaissent les résultats ?
Les résultats apparaissent sous forme de commentaires en ligne dans la pull request, sur les lignes vulnérables, avec contexte de preuve et prompts de correction. Quand un commit ultérieur corrige le problème, Hacktron peut résoudre automatiquement le résultat.
Quels types de problèmes détecte-t-il ?
Hacktron est conçu pour les problèmes exploitables au niveau du code : failles d'authentification et de contrôle d'accès, bugs de logique métier, injection, SSRF, injection de prompt, exposition de secrets, risques liés à la supply chain et expositions IaC.
À quelle vitesse une équipe peut-elle démarrer ?
Installez la GitHub App, choisissez les dépôts que Hacktron doit réviser et mettez-le sur la prochaine pull request. Les équipes trouvent et corrigent souvent de vraies vulnérabilités dans les 24 heures suivant l'onboarding.