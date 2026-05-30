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Agents de sécurité toujours actifs

Le soleil ne se couche jamais sur Hacktron. Des logiciels qui se sécurisent eux-mêmes, 24 h sur 24.

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POURQUOI AUTOMATISER

Les résultats s'accumulent plus vite qu'ils ne sont corrigés

Réduisez l'écart entre le signal et l'action. Des agents qui se déclenchent automatiquement, pour qu'aucun résultat n'attende un tri manuel.

Sans automatisation
Avec automatisation
COMMENT ÇA FONCTIONNE

Définissez les règles une seule fois. Hacktron exécute chaque correspondance.

Gardez le contrôle de chaque exécution. Configurez des agents qui agissent automatiquement selon vos déclencheurs et règles.

01/Déclencheur
Résultat critiqueApps côté client / main
02/Règles
Correspond à votre politiqueSévérité, dépôt et branche
03/Action
CorrigerVérifier, corriger et tester
04/Notifier
Slack + e-mailEnvoyer le résultat à l'équipe
CORRECTION

La première action de l'automatisation : une correction vérifiée

Faites confiance à ce qui est livré. Chaque correction est testée, et chaque rejet est expliqué.

Lire le guide de correction
Modification prêteCritique

Contournement de l'autorisation

payments-api / main

  1. VérifierExploit reproduit
  2. ModifierContrôle de propriété ajouté
  3. Tester24 / 24 réussis

Une modification ciblée du code et une pull request sont prêtes pour votre équipe.

Aucune modification requiseÉlevé

Désérialisation non sécurisée

worker-service / release

  1. VérifierChemin d'appel inspecté
  2. AccessibilitéLe sink n'est pas accessible
  3. DécisionConserver le code sain

Hacktron a terminé l'analyse et laissé le code inchangé.

Faux positifÉlevé

Falsification de requête côté serveur

integrations-api / main

  1. VérifierEntrée tracée jusqu'au sink
  2. ContextePolitique de sortie chargée
  3. DécisionNon exploitable

Le contexte du dépôt et de l'environnement a réfuté l'exploitabilité.

ET ENSUITE

La correction est la première action. D'autres suivront.

Hacktron développe plus de déclencheurs, plus d'actions, plus de façons d'automatiser votre workflow de sécurité.

Scan planifié terminé
  1. Résumer les nouveaux résultats
  2. Publier dans Slack
Nouvel avis publié
  1. Vérifier l'exposition des dépôts
Dépendance mise à jour
  1. Passer en revue le diff du changelog
CI échoue sur main
  1. Corriger la cause racine
CorrectionDisponible
Résultat critique détecté
  1. Vérifier et corriger
  2. Ouvrir une pull request
Nouvelle issue
  1. Implémenter la modification
Message Slack dans #bug-reports
  1. Vérifier les logs Datadog
  2. Corriger le bug
  3. Publier dans le fil Slack
Issue Linear créée dans #project
  1. Implémenter la modification
Incident PagerDuty
  1. Investiguer avec Datadog
Plus de combinaisons arrivent bientôt
FAQ

Questions fréquentes.

Que peuvent faire les Automatisations Hacktron ?

Les Automatisations relient les déclencheurs de sécurité aux actions et notifications d'équipe. Remediate est la première action disponible et peut vérifier et corriger automatiquement les résultats correspondants.

Remediate modifie-t-il toujours le code ?

Non. Remediate vérifie d'abord si le résultat est réel. Lorsque le code doit rester inchangé, il consigne plutôt un faux positif ou un résultat sans modification.

Notre équipe peut-elle relire les corrections avant le merge ?

Oui. Lorsqu'une modification du code est nécessaire, Remediate prépare une branche et une pull request que votre équipe peut relire.

AUTOMATISATIONS

Créez votre première automatisation.

Ne courez plus après les alertes. Passez la sécurité en pilote automatique.

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