Les résultats s'accumulent plus vite qu'ils ne sont corrigés
Réduisez l'écart entre le signal et l'action. Des agents qui se déclenchent automatiquement, pour qu'aucun résultat n'attende un tri manuel.
Définissez les règles une seule fois. Hacktron exécute chaque correspondance.
Gardez le contrôle de chaque exécution. Configurez des agents qui agissent automatiquement selon vos déclencheurs et règles.
La première action de l'automatisation : une correction vérifiée
Faites confiance à ce qui est livré. Chaque correction est testée, et chaque rejet est expliqué.Lire le guide de correction
La correction est la première action. D'autres suivront.
Hacktron développe plus de déclencheurs, plus d'actions, plus de façons d'automatiser votre workflow de sécurité.
Questions fréquentes.
Que peuvent faire les Automatisations Hacktron ?
Les Automatisations relient les déclencheurs de sécurité aux actions et notifications d'équipe. Remediate est la première action disponible et peut vérifier et corriger automatiquement les résultats correspondants.
Remediate modifie-t-il toujours le code ?
Non. Remediate vérifie d'abord si le résultat est réel. Lorsque le code doit rester inchangé, il consigne plutôt un faux positif ou un résultat sans modification.
Notre équipe peut-elle relire les corrections avant le merge ?
Oui. Lorsqu'une modification du code est nécessaire, Remediate prépare une branche et une pull request que votre équipe peut relire.
Créez votre première automatisation.
Ne courez plus après les alertes. Passez la sécurité en pilote automatique.
50 crédits offerts · Une seule fois par organisation