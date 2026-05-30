Hacktron vs Snyk

Modèle d'analyse Relecteur de sécurité AI-native Hacktron lit une pull request avec le contexte de la base de code, les graphes d'appels et les règles de projet, puis détermine si le chemin modifié est réellement exploitable. Scanner de sécurité pour développeurs Snyk Code est un produit SAST au sein d'une plateforme plus large, utilisant une analyse sémantique pour produire des problèmes que les équipes révisent et priorisent.

Qualité du signal L'exploitabilité avant la catégorie Hacktron priorise les vrais chemins d'attaque et inclut assez de contexte pour que les ingénieurs reproduisent, comprennent et corrigent le problème. Le résultat de scan avant la preuve Les vérifications de PR de Snyk identifient les problèmes nouvellement introduits, mais les équipes doivent encore décider quels résultats de scan sont accessibles, exploitables ou méritent de bloquer le merge.

Apprentissage d'équipe S'adapte à votre application Hacktron apprend des commentaires de triage, des chemins de confiance, des conventions ignorées et de .hacktron/rules.md afin que le signal suive le modèle de menace de votre application. Réglage de politiques et de tickets Snyk fournit des contrôles de politiques, de sévérité et de gestion des problèmes à travers la plateforme, ce qui est utile mais plus large qu'un apprentissage propre aux PR.

Remédiation Contexte de correction de type relecteur Hacktron explique le chemin vulnérable dans la PR, fournit un prompt de correction et clôt automatiquement les résultats corrigés après le commit de remédiation. Tickets et recommandations de correction Snyk peut fournir des recommandations de correction et des vérifications de pull request, mais le résultat doit souvent encore être traduit dans le comportement produit exact modifié par la PR.