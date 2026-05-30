Hacktron vs Snyk

Les clients trouvent et corrigent régulièrement, en moins de 24 heures, des vulnérabilités exploitables manquées par les workflows centrés sur les scanners.
Hacktron, l'alternative AI-native à Snyk
Snyk a démarré comme un scanner SAST déterministe, puis a greffé de l'IA pour améliorer ses règles. Hacktron est AI-native dès l'origine : il détecte les vulnérabilités exploitables des PR et automatise une validation plus profonde au niveau du code là où les autres outils laissent des angles morts.
La plupart des clients de Hacktron trouvent et corrigent de vraies vulnérabilités manquées par les workflows centrés sur les scanners dans les 24 heures suivant l'onboarding.
Comment Hacktron se compare à Snyk
Hacktron est conçu pour le moment où le scan façon Snyk devient trop bruyant ou trop large : la pull request, où un changement vulnérable peut encore être corrigé à moindre coût.
Des compétiteurs CTF parmi les mieux classés, des chercheurs publiés au DEF CON et des chasseurs de bug bounty de premier plan transforment les nouveaux schémas d'attaque en améliorations concrètes.
La même méthodologie a permis de découvrir des vulnérabilités zero-day dans Next.js, Grafana, OpenAM, GitHub, GitLab et BeyondTrust.
|Tarifs
|HacktronPro — Développeurs illimités$40/développeur/mois
|SnykTeam — Jusqu'à 10 développeursÀ partir de $25/développeur/mois
|SnykEnterpriseContacter les ventes
|Usage inclus
|50 PR par développeur et scans illimités par PR, dépôts illimités
|1,000 tests de code
|Sur mesure
|Dépassement / options
|$1 par PR supplémentaire au-delà de l'usage inclus
|Cesse de fonctionner, passage à l'offre supérieure requis
|Sur mesure
|Pentest
|À base de crédits — à partir de $2,000 pour la plupart des applications
|Pas de produit de pentest natif
|Pas de produit de pentest natif
Là où Hacktron est délibérément plus affûté que Snyk
Précision et profondeur
Hacktron
Réduit le bruit des faux positifs tout en faisant remonter des vulnérabilités que les autres scanners manquent, excellant à la fois en précision et en rappel.
Snyk
Les équipes sont submergées de faux positifs, et la revue de sécurité devient une corvée plutôt qu'un signal utile.
Contexte du dépôt
Hacktron
Indexe les dépôts et les graphes d'appels pour que la revue puisse raisonner sur l'authentification, les frontières de confiance, les flux de données et les règles propres au produit.
Snyk
Utilise une analyse de code à base de règles et des workflows SAST, ce qui produit des faux positifs et des résultats syntaxiques privés d'un contexte crucial.
Cycle de vie des résultats
Hacktron
Les résultats peuvent être traités depuis GitHub, Slack, Linear et Jira, avec résolution automatique quand le correctif arrive.
Snyk
Peut commenter les pull requests et bloquer les merges, mais les équipes AppSec traitent manuellement les résultats en dehors de la conversation de PR.
S'affûte à chaque revue
Hacktron
Apprend des commentaires de triage et des règles de projet, si bien que le signal s'ajuste de plus en plus à votre surface d'attaque au fil du temps.
Snyk
Repose sur des équipes qui ajustent les politiques, écrivent des règles personnalisées, puis filtrent et priorisent manuellement les résultats.
Suit votre vélocité de développement
Les revues de Hacktron sont rapides mais approfondies, ne faisant remonter que les problèmes à fort signal pour que la sécurité ne ralentisse pas le développement.
Focus sur l'exploitabilité
Hacktron priorise la question de savoir si un chemin modifié peut être exploité dans votre application, pas seulement s'il correspond à une catégorie de faiblesse.
Profondeur whitebox
Hacktron peut réaliser des pentests white-box plus approfondis sur un projet complet quand un scan ponctuel de pull request ne suffit pas.
Voyez la différence entre des résultats de scanner et une revue de sécurité de PR
|Domaine
|Hacktron
|Snyk
|Modèle d'analyse
Relecteur de sécurité AI-native
Hacktron lit une pull request avec le contexte de la base de code, les graphes d'appels et les règles de projet, puis détermine si le chemin modifié est réellement exploitable.
Scanner de sécurité pour développeurs
Snyk Code est un produit SAST au sein d'une plateforme plus large, utilisant une analyse sémantique pour produire des problèmes que les équipes révisent et priorisent.
|Qualité du signal
L'exploitabilité avant la catégorie
Hacktron priorise les vrais chemins d'attaque et inclut assez de contexte pour que les ingénieurs reproduisent, comprennent et corrigent le problème.
Le résultat de scan avant la preuve
Les vérifications de PR de Snyk identifient les problèmes nouvellement introduits, mais les équipes doivent encore décider quels résultats de scan sont accessibles, exploitables ou méritent de bloquer le merge.
|Apprentissage d'équipe
S'adapte à votre application
Hacktron apprend des commentaires de triage, des chemins de confiance, des conventions ignorées et de .hacktron/rules.md afin que le signal suive le modèle de menace de votre application.
Réglage de politiques et de tickets
Snyk fournit des contrôles de politiques, de sévérité et de gestion des problèmes à travers la plateforme, ce qui est utile mais plus large qu'un apprentissage propre aux PR.
|Remédiation
Contexte de correction de type relecteur
Hacktron explique le chemin vulnérable dans la PR, fournit un prompt de correction et clôt automatiquement les résultats corrigés après le commit de remédiation.
Tickets et recommandations de correction
Snyk peut fournir des recommandations de correction et des vérifications de pull request, mais le résultat doit souvent encore être traduit dans le comportement produit exact modifié par la PR.
|Faux positifs
Conçu pour réduire le bruit
Hacktron est conçu pour réduire les commentaires de revue bruyants en vérifiant l'exploitabilité avant d'interrompre la pull request.
Pression sur le backlog
Les grands programmes de scan peuvent créer des files de tickets qui perdent en utilité quand les développeurs apprennent quelles alertes n'affectent généralement pas leur chemin de code.
Mettez une revue axée exploitabilité sur votre prochaine pull request.
Hacktron révise les changements comme un ingénieur sécurité : en ligne, en contexte et concentré sur les vulnérabilités qui peuvent réellement partir en production.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que Hacktron Review ?
Hacktron Review est un relecteur de sécurité IA pour les pull requests. Il lit les changements de code avec le contexte du dépôt, raisonne sur l'exploitabilité et donne aux ingénieurs des résultats actionnables directement dans GitHub.
En quoi Hacktron diffère-t-il de Snyk ?
Snyk offre une large couverture de plateforme sur le code, les dépendances, les conteneurs, l'IaC, le cloud et les secrets. Hacktron se concentre sur le moment de la revue de PR : ce changement a-t-il introduit une vraie vulnérabilité, et comment l'ingénieur doit-il la corriger ?
Hacktron doit-il remplacer Snyk ?
Pas nécessairement. Beaucoup d'équipes conservent Snyk pour la couverture de scan et ajoutent Hacktron là où elles ont besoin d'un raisonnement à plus fort signal sur les pull requests à risque, en particulier les changements liés à l'authentification, au contrôle d'accès, à la logique métier, à l'injection et à l'injection de prompt.
Comment Hacktron s'améliore-t-il au fil du temps ?
Hacktron apprend des commentaires de triage, des règles de projet, des chemins de confiance et des cycles de revue répétés. Plus votre équipe révise et répond, plus le signal s'ajuste à votre application et à votre surface d'attaque.
Où apparaissent les résultats ?
Les résultats apparaissent sous forme de commentaires en ligne dans la pull request, sur les lignes vulnérables, avec contexte de preuve et prompts de correction. Quand un commit ultérieur corrige le problème, Hacktron peut résoudre automatiquement le résultat.
Quels types de problèmes détecte-t-il ?
Hacktron est conçu pour les problèmes exploitables au niveau du code : failles d'authentification et de contrôle d'accès, bugs de logique métier, injection, SSRF, injection de prompt, exposition de secrets, risques liés à la supply chain et expositions IaC.
À quelle vitesse une équipe peut-elle démarrer ?
Installez la GitHub App, choisissez les dépôts que Hacktron doit réviser et mettez-le sur la prochaine pull request. Les équipes trouvent et corrigent souvent de vraies vulnérabilités dans les 24 heures suivant l'onboarding.
Hacktron fait-il aussi du pentest ?
Oui. Hacktron peut passer de la revue de PR en continu à une évaluation whitebox informée par le code plus approfondie, avec résultats validés et livrables prêts pour le rapport, pour les applications à plus haut risque et les besoins de conformité.