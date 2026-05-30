Hacktron vs Semgrep

Kunden finden und beheben regelmäßig innerhalb von 24 Stunden ausnutzbare Schwachstellen, die scanner-zentrierte Workflows übersehen.
Hacktron, die KI-native Alternative zu Semgrep
Angreifer rüsten mit KI auf – Ihr Team sollte das auch tun. Statt auf statisches, regelbasiertes SAST wie Semgrep zu setzen, reviewt Hacktron jeden PR KI-nativ mit Codebasis-Kontext und Exploitability-Reasoning – und bleibt Angreifern voraus.
Die meisten Hacktron-Kunden finden und beheben innerhalb von 24 Stunden nach dem Onboarding echte Schwachstellen, die andere Scanner übersehen haben.
So schneidet Hacktron im Vergleich zu Semgrep ab
Hacktron arbeitet in dem Tempo, in dem Ihre Entwickler liefern: kontinuierliche PR-Security-Reviews, automatisierte Whitebox-Workflows und weniger Regel-Backlogs.
Top-platzierte CTF-Hacker, auf der DEF CON publizierte Researcher und führende Bug-Bounty-Hunter verwandeln neue Angriffsmuster in echte Verbesserungen.
Dieselbe Methodik hat Zero-Day-Schwachstellen in Next.js, Grafana, OpenAM, GitHub, GitLab und BeyondTrust gefunden.
|Preise
|HacktronPro — Unbegrenzte Entwickler$40/Entwickler/Monat
|SemgrepCode$30/Entwickler/Monat
|SemgrepEnterpriseIndividuell
|Inkludierte Nutzung
|50 PRs pro Entwickler und unbegrenzte Scans pro PR, unbegrenzte Repos
|Bis zu 20 KI-Analyse-Findings pro Entwickler
|Bis zu 50 KI-Analyse-Findings pro Entwickler
|Mehrverbrauch / Add-ons
|$1 pro zusätzlichem PR nach der inkludierten Nutzung
|KI-Features stoppen, bis zusätzliche Lizenzen gekauft werden
|KI-Features stoppen, bis zusätzliche Lizenzen gekauft werden
|Pentest
|Guthaben-basiert — ab $2,000 für die meisten Anwendungen
|Kein eigenes Pentest-Produkt.
|Kein eigenes Pentest-Produkt
Wo Hacktron bewusst schärfer ist als Semgrep
PR-Reviewer vs. Regel-Engine
Hacktron
Hacktron macht jeden Pull Request zu einem fokussierten Security-Review und deckt ausnutzbares Risiko auf – mit dem Kontext, den Engineers brauchen, um es vor dem Merge zu beheben.
Semgrep
Semgrep ist stark, wenn sich eine Schwachstelle als Regel, Muster, Dataflow-Policy, Dependency-Check oder Secrets-Workflow abbilden lässt.
Entwickler-Dialog
Hacktron
Hacktron behandelt den PR-Thread als Remediation-Workflow und lernt aus Triage-Feedback.
Semgrep
Semgrep ist stärker plattformorientiert – mit Findings, Policies, Dashboards und optionalen PR-Kommentaren.
Weniger Regelpflege
Hacktron
Hacktron verlangt von Ihrem Team kein Regelprogramm, bevor es Risiken bewerten kann.
Semgrep
Semgrep glänzt, wenn AppSec die Zeit und Verantwortung hat, Regeln im großen Maßstab zu pflegen.
Wird mit jedem Review schärfer
Hacktron
Hacktron lernt aus Triage-Entscheidungen, Projektregeln und wiederholten Review-Zyklen – das Signal passt sich mit der Zeit immer besser an Ihre Angriffsfläche an.
Semgrep
Semgrep verbessert sich über Regel-, Policy- und Finding-Management auf Plattformebene – nützlich, aber breiter als PR-spezifisches Lernen.
Mehr als Pattern-Matching
Hacktron ist am stärksten, wenn die Schwachstelle von anwendungsspezifischem Kontext abhängt – nicht nur von Syntax.
Remediation im Review-Thread
Finding, Begründung und Fix-Prompt bleiben an der Pull-Request-Zeile, die das Risiko eingeführt hat.
Weniger Policy-Overhead
Projektregeln und Triage-Kommentare sind leichtgewichtiger als der Aufbau und die Pflege eines vollständigen Regelprogramms.
Hacktron und Semgrep in den wichtigsten Bereichen im Vergleich
|Bereich
|Hacktron
|Semgrep
|SAST
Reviewer-artiges Reasoning
Hacktron betrachtet geänderten Code mit Repository-Kontext und fragt, ob der PR etwas Ausnutzbares eingeführt hat.
Programmierbare statische Analyse
Semgrep ist eine ausgereifte SAST-Engine mit eigenen Regeln, Dataflow-Analyse und Plattform-Triage.
|Supply Chain
Nicht das Zentrum des Produkts
Hacktron kann Supply-Chain-Risiken im Kontext bewerten, wird aber nicht als Dependency-Inventar-Plattform verkauft.
Vollwertiges SCA-Produkt
Semgrep Supply Chain fokussiert sich auf Dependency-Reachability, transitives Risiko, Lockfile-/Paket-Scanning und Policies.
|Secrets
Security-Kontext, wenn Secrets die Ausnutzbarkeit beeinflussen
Hacktron fokussiert sich auf Schwachstellen im PR-Pfad – einschließlich exponierter Zugangsdaten, wenn sie das reale Risiko verändern.
Dediziertes Secrets-Produkt
Semgrep Secrets ist ein dedizierter Workflow zur Erkennung und Validierung von Secrets.
|Remediation
Fix-Kontext im PR
Hacktron liefert die verwundbare Zeile, die Begründung und den KI-Fix-Prompt dort, wo der Entwickler ohnehin reviewt.
Autofix- und Triage-Workflows
Semgrep Assistant und Autofix helfen, unterstützte Findings auf Plattformebene zu triagieren und zu beheben.
|Governance
Leichtgewichtige Projektregeln
Hacktron bevorzugt Repository-lokale Regeln und Feedback gegenüber zentralisiertem Policy-Management.
Policy- und Reporting-Ebene
Semgrep kann Teams zurück in Dashboard- und Policy-Arbeit ziehen, bevor kontextuelles PR-Risiko behoben ist.
Ergänzen Sie Security-Reviews dort, wo Regeln aufhören.
Nutzen Sie Hacktron, um kontextuelle Schwachstellen in Pull Requests abzufangen – mit oder ohne Semgrep im Stack.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Hacktron Review?
Hacktron Review ist ein KI-Security-Reviewer für Pull Requests. Er liest Code-Änderungen mit Repository-Kontext, bewertet die tatsächliche Ausnutzbarkeit und liefert Engineers umsetzbare Findings direkt in GitHub.
Wie unterscheidet sich Hacktron von Semgrep?
Semgrep ist am stärksten, wenn sich Risiko als Regeln, Muster, Dataflow-Policies, Secrets oder Dependency-Checks abbilden lässt. Hacktron fokussiert sich auf den PR-Review-Moment: Hat diese Änderung eine echte Schwachstelle eingeführt – und wie sollte der Engineer sie beheben?
Sollte Hacktron Semgrep ersetzen?
Nicht unbedingt. Viele Teams behalten Semgrep für wiederholbare statische Regeln und Governance-Abdeckung und ergänzen Hacktron dort, wo sie exploitability-first Reasoning für riskante Pull Requests brauchen.
Warum nicht einfach mehr Regeln schreiben?
Manche Schwachstellen hängen von produktspezifischer Auth, Vertrauensgrenzen und mehrstufigen Code-Pfaden ab. Hacktron ist für genau diese Reasoning-Ebene gebaut – ohne dass AppSec jeden Fall vorab kodieren muss.
Wie verbessert sich Hacktron mit der Zeit?
Hacktron lernt aus Triage-Kommentaren, Projektregeln, vertrauenswürdigen Pfaden und wiederholten Review-Zyklen – Findings passen sich mit der Zeit immer besser an Ihre Anwendung und Angriffsfläche an.
Wo erscheinen die Findings?
Findings erscheinen als Inline-Kommentare im Pull Request an den verwundbaren Zeilen – mit Proof-Kontext und Fix-Prompts. Wenn ein Folge-Commit das Problem behebt, kann Hacktron das Finding automatisch auflösen.
Welche Arten von Problemen findet es?
Hacktron ist für ausnutzbare Probleme auf Code-Ebene gebaut – etwa Auth- und Zugriffskontrollfehler, Business-Logik-Bugs, Injection, SSRF, Prompt Injection, exponierte Secrets, Supply-Chain-Risiken und IaC-Schwachstellen.
Wie schnell kann ein Team starten?
Installieren Sie die GitHub App, wählen Sie die Repositories, die Hacktron reviewen soll, und setzen Sie es auf den nächsten Pull Request an. Teams finden und beheben oft innerhalb von 24 Stunden nach dem Onboarding echte Schwachstellen.