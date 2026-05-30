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Hacktron vs Semgrep

Hacktron, die KI-native Alternative zu Semgrep

Angreifer rüsten mit KI auf – Ihr Team sollte das auch tun. Statt auf statisches, regelbasiertes SAST wie Semgrep zu setzen, reviewt Hacktron jeden PR KI-nativ mit Codebasis-Kontext und Exploitability-Reasoning – und bleibt Angreifern voraus.

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Die meisten Hacktron-Kunden finden und beheben innerhalb von 24 Stunden nach dem Onboarding echte Schwachstellen, die andere Scanner übersehen haben.

So schneidet Hacktron im Vergleich zu Semgrep ab

Hacktron arbeitet in dem Tempo, in dem Ihre Entwickler liefern: kontinuierliche PR-Security-Reviews, automatisierte Whitebox-Workflows und weniger Regel-Backlogs.

Sofortiger Mehrwert

Kunden finden und beheben regelmäßig innerhalb von 24 Stunden ausnutzbare Schwachstellen, die scanner-zentrierte Workflows übersehen.

Research-getrieben

Top-platzierte CTF-Hacker, auf der DEF CON publizierte Researcher und führende Bug-Bounty-Hunter verwandeln neue Angriffsmuster in echte Verbesserungen.

Ergebnisse aus der Praxis

Dieselbe Methodik hat Zero-Day-Schwachstellen in Next.js, Grafana, OpenAM, GitHub, GitLab und BeyondTrust gefunden.

PreiseHacktronPro — Unbegrenzte Entwickler$40/Entwickler/MonatSemgrepCode$30/Entwickler/MonatSemgrepEnterpriseIndividuell
Inkludierte Nutzung50 PRs pro Entwickler und unbegrenzte Scans pro PR, unbegrenzte ReposBis zu 20 KI-Analyse-Findings pro EntwicklerBis zu 50 KI-Analyse-Findings pro Entwickler
Mehrverbrauch / Add-ons$1 pro zusätzlichem PR nach der inkludierten NutzungKI-Features stoppen, bis zusätzliche Lizenzen gekauft werdenKI-Features stoppen, bis zusätzliche Lizenzen gekauft werden
PentestGuthaben-basiert — ab $2,000 für die meisten AnwendungenKein eigenes Pentest-Produkt.Kein eigenes Pentest-Produkt
SEMGREP-LÜCKEN

Wo Hacktron bewusst schärfer ist als Semgrep

PR-Reviewer vs. Regel-Engine

Hacktron

Hacktron macht jeden Pull Request zu einem fokussierten Security-Review und deckt ausnutzbares Risiko auf – mit dem Kontext, den Engineers brauchen, um es vor dem Merge zu beheben.

Semgrep

Semgrep ist stark, wenn sich eine Schwachstelle als Regel, Muster, Dataflow-Policy, Dependency-Check oder Secrets-Workflow abbilden lässt.

Entwickler-Dialog

Hacktron

Hacktron behandelt den PR-Thread als Remediation-Workflow und lernt aus Triage-Feedback.

Semgrep

Semgrep ist stärker plattformorientiert – mit Findings, Policies, Dashboards und optionalen PR-Kommentaren.

Weniger Regelpflege

Hacktron

Hacktron verlangt von Ihrem Team kein Regelprogramm, bevor es Risiken bewerten kann.

Semgrep

Semgrep glänzt, wenn AppSec die Zeit und Verantwortung hat, Regeln im großen Maßstab zu pflegen.

Wird mit jedem Review schärfer

Hacktron

Hacktron lernt aus Triage-Entscheidungen, Projektregeln und wiederholten Review-Zyklen – das Signal passt sich mit der Zeit immer besser an Ihre Angriffsfläche an.

Semgrep

Semgrep verbessert sich über Regel-, Policy- und Finding-Management auf Plattformebene – nützlich, aber breiter als PR-spezifisches Lernen.

Mehr als Pattern-Matching

Hacktron ist am stärksten, wenn die Schwachstelle von anwendungsspezifischem Kontext abhängt – nicht nur von Syntax.

Remediation im Review-Thread

Finding, Begründung und Fix-Prompt bleiben an der Pull-Request-Zeile, die das Risiko eingeführt hat.

Weniger Policy-Overhead

Projektregeln und Triage-Kommentare sind leichtgewichtiger als der Aufbau und die Pflege eines vollständigen Regelprogramms.

DETAILLIERTER VERGLEICH

Hacktron und Semgrep in den wichtigsten Bereichen im Vergleich

BereichHacktronSemgrep
SAST

Reviewer-artiges Reasoning

Hacktron betrachtet geänderten Code mit Repository-Kontext und fragt, ob der PR etwas Ausnutzbares eingeführt hat.

Programmierbare statische Analyse

Semgrep ist eine ausgereifte SAST-Engine mit eigenen Regeln, Dataflow-Analyse und Plattform-Triage.

Supply Chain

Nicht das Zentrum des Produkts

Hacktron kann Supply-Chain-Risiken im Kontext bewerten, wird aber nicht als Dependency-Inventar-Plattform verkauft.

Vollwertiges SCA-Produkt

Semgrep Supply Chain fokussiert sich auf Dependency-Reachability, transitives Risiko, Lockfile-/Paket-Scanning und Policies.

Secrets

Security-Kontext, wenn Secrets die Ausnutzbarkeit beeinflussen

Hacktron fokussiert sich auf Schwachstellen im PR-Pfad – einschließlich exponierter Zugangsdaten, wenn sie das reale Risiko verändern.

Dediziertes Secrets-Produkt

Semgrep Secrets ist ein dedizierter Workflow zur Erkennung und Validierung von Secrets.

Remediation

Fix-Kontext im PR

Hacktron liefert die verwundbare Zeile, die Begründung und den KI-Fix-Prompt dort, wo der Entwickler ohnehin reviewt.

Autofix- und Triage-Workflows

Semgrep Assistant und Autofix helfen, unterstützte Findings auf Plattformebene zu triagieren und zu beheben.

Governance

Leichtgewichtige Projektregeln

Hacktron bevorzugt Repository-lokale Regeln und Feedback gegenüber zentralisiertem Policy-Management.

Policy- und Reporting-Ebene

Semgrep kann Teams zurück in Dashboard- und Policy-Arbeit ziehen, bevor kontextuelles PR-Risiko behoben ist.

Ergänzen Sie Security-Reviews dort, wo Regeln aufhören.

Nutzen Sie Hacktron, um kontextuelle Schwachstellen in Pull Requests abzufangen – mit oder ohne Semgrep im Stack.

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FAQ

Häufig gestellte Fragen

Was ist Hacktron Review?

Hacktron Review ist ein KI-Security-Reviewer für Pull Requests. Er liest Code-Änderungen mit Repository-Kontext, bewertet die tatsächliche Ausnutzbarkeit und liefert Engineers umsetzbare Findings direkt in GitHub.

Wie unterscheidet sich Hacktron von Semgrep?

Semgrep ist am stärksten, wenn sich Risiko als Regeln, Muster, Dataflow-Policies, Secrets oder Dependency-Checks abbilden lässt. Hacktron fokussiert sich auf den PR-Review-Moment: Hat diese Änderung eine echte Schwachstelle eingeführt – und wie sollte der Engineer sie beheben?

Sollte Hacktron Semgrep ersetzen?

Nicht unbedingt. Viele Teams behalten Semgrep für wiederholbare statische Regeln und Governance-Abdeckung und ergänzen Hacktron dort, wo sie exploitability-first Reasoning für riskante Pull Requests brauchen.

Warum nicht einfach mehr Regeln schreiben?

Manche Schwachstellen hängen von produktspezifischer Auth, Vertrauensgrenzen und mehrstufigen Code-Pfaden ab. Hacktron ist für genau diese Reasoning-Ebene gebaut – ohne dass AppSec jeden Fall vorab kodieren muss.

Wie verbessert sich Hacktron mit der Zeit?

Hacktron lernt aus Triage-Kommentaren, Projektregeln, vertrauenswürdigen Pfaden und wiederholten Review-Zyklen – Findings passen sich mit der Zeit immer besser an Ihre Anwendung und Angriffsfläche an.

Wo erscheinen die Findings?

Findings erscheinen als Inline-Kommentare im Pull Request an den verwundbaren Zeilen – mit Proof-Kontext und Fix-Prompts. Wenn ein Folge-Commit das Problem behebt, kann Hacktron das Finding automatisch auflösen.

Welche Arten von Problemen findet es?

Hacktron ist für ausnutzbare Probleme auf Code-Ebene gebaut – etwa Auth- und Zugriffskontrollfehler, Business-Logik-Bugs, Injection, SSRF, Prompt Injection, exponierte Secrets, Supply-Chain-Risiken und IaC-Schwachstellen.

Wie schnell kann ein Team starten?

Installieren Sie die GitHub App, wählen Sie die Repositories, die Hacktron reviewen soll, und setzen Sie es auf den nächsten Pull Request an. Teams finden und beheben oft innerhalb von 24 Stunden nach dem Onboarding echte Schwachstellen.