Hacktron vs Semgrep

Hacktron, die KI-native Alternative zu Semgrep

Angreifer rüsten mit KI auf – Ihr Team sollte das auch tun. Statt auf statisches, regelbasiertes SAST wie Semgrep zu setzen, reviewt Hacktron jeden PR KI-nativ mit Codebasis-Kontext und Exploitability-Reasoning – und bleibt Angreifern voraus.

Die meisten Hacktron-Kunden finden und beheben innerhalb von 24 Stunden nach dem Onboarding echte Schwachstellen, die andere Scanner übersehen haben.