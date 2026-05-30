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Hacktron Review

Security-Reviews für Code von Menschen und KI.

Ihr Team und seine Coding-Agenten liefern mehr Code. Hacktron prüft ihn auf ausnutzbare Schwachstellen, zeigt die Belege und hilft mit einem getesteten Fix.

14 Tage kostenlos testenDemo buchen

Keine Kreditkarte erforderlich

im Einsatz bei
Einheitliche Sicherheit

Hacktron unterstützt die Git-Plattform, die Ihr Team bereits nutzt.

Risiken vor dem Merge finden

Änderungen im Kontext der gesamten Codebasis prüfen.

Wissen, was behoben werden muss

Angriffspfad und Belege zu jedem Befund sehen.

Einen prüfbaren Fix erhalten

Einen Agenten einen Patch schreiben, testen und vorschlagen lassen.

SO FUNKTIONIERT'S

Security-Feedback dort, wo Entwickler ohnehin arbeiten.

Findings werden direkt an den verwundbaren Zeilen in Ihrem Git-Anbieter gepostet – das Review bleibt am Code, der das Risiko eingeführt hat.

Git-Anbieter verbinden

Verbinden Sie Ihren Anbieter, wählen Sie Repositories und legen Sie fest, welche Änderungen geprüft werden.

PRs und MRs reviewen

Hacktron postet Inline-Findings mit dem Kontext, der zum Reproduzieren und Beheben des Problems nötig ist.

Signal schärfen

Triage-Kommentare und .hacktron/rules.md bringen Hacktron bei, worauf es in Ihrer Anwendung ankommt.

Hacktron focuses on real, exploitable security issues with clear impact and remediation guidance.

It consistently uncovers high-value findings in PRs before they are published, helping us spend less time triaging and more time fixing the real risk.

Davit Karapetyan

Davit Karapetyan

Staff Product Security Engineer

Krisp
Feedback-Loop

Ihr Bedrohungsmodell bleibt bei der Codebasis.

Fassen Sie zusammengehörige Repositories zu einer Anwendung zusammen und ergänzen Sie Architektur- oder Sicherheitsdokumente. Hacktron erstellt Bedrohungsmodelle aus Code und Kontext und lernt aus Triage-Feedback. Ihre manuellen Änderungen bleiben erhalten.

Bedrohungsmodell
  • Projektregeln
  • Ihre Dokumente
  • Triage-Feedback
Auto-Auflösung

Behobene Probleme bleiben nicht im Backlog liegen.

Wenn der nächste Commit eine Schwachstelle patcht, erkennt Hacktron den Fix und schließt das Finding, ohne auf manuelles Aufräumen zu warten.

Autorisierung umgangen

src/projects/share.ts:10
Fix committet
Projektkontext

Regeln für die Teile, die nur Ihr Team kennt.

Beschreiben Sie mit .hacktron/rules.md Auth-Patterns, vertrauenswürdige Quellen, ignorierte Pfade und Konventionen, die nur für Ihre Anwendung gelten.

Verbundene Abläufe

Bringen Sie Befunde direkt in Ihren Arbeitsablauf.

Triagieren Sie in Slack, verfolgen Sie Fixes in Jira oder Linear und nutzen Sie Ihren KI-Assistenten per MCP. Eigene Werkzeuge verbinden Sie über die API.

Validierter Befund

Autorisierung umgangen

src/projects/share.ts:10
SlackIm Team triagieren

Autorisierung umgangen

Belege und Fix-Hinweise
BEHEBUNG

Ein Patch, den Ihr Team prüfen kann.

Fordern Sie einen Fix an oder automatisieren Sie Befunde nach Ihren Regeln. Der Agent verifiziert das Problem und testet seinen Patch, bevor er einen PR oder MR öffnet.

Anleitung lesen

Behebungen verbrauchen Automatisierungs-Credits.

Gezielter Patch
Befund prüfen

Autorisierung umgangen

Belege und Fix-Hinweise

IHR REVIEW-ABLAUF

Sie bestimmen die Regeln. Das Team arbeitet weiter.

Wählen Sie, was geprüft wird

Filtern Sie nach Branch, Label, Pfad, Autor oder Titel. Setzen Sie Teamstandards und passen Sie sie je Repository an.

Anleitung lesen

Definieren Sie Ihre Merge-Regeln

Legen Sie die Schweregradschwelle für den Check fest. Die Triage Ihres Teams aktualisiert das Ergebnis.

Anleitung lesen

Reduzieren Sie unnötige Meldungen

Vermeiden Sie wiederholte Alarme und halten Sie sensible Befunde außerhalb des Diffs in öffentlichen Repositories privat.

Anleitung lesen

Nutzen Sie Slack, Jira und Linear

Triagieren Sie gemeinsam und senden Sie bestätigte Befunde direkt an Ihren Issue-Tracker.

Anleitung lesen

Nutzen Sie Ihren Assistenten

Prüfen Sie Befunde und verwalten Sie Reviews per Slack, MCP oder REST-API.

Anleitung lesen

Steuern Sie Sitze und Nutzung

Weisen Sie Sitze automatisch zu, setzen Sie ein Limit und verfolgen Sie die gemeinsame Nutzung.

Anleitung lesen
ABDECKUNG

Ein Reviewer für die gesamte Anwendungssicherheit

Hacktron Review ist für Web-, Mobile-, Backend-, API-, CLI- und native Codebasisn gebaut. Es konzentriert sich auf ausnutzbares Verhalten statt auf lange Listen wertloser Alerts.

Business-Logik-Fehler
SQLi, XSS, SSRF, XXE
Prompt Injection
Memory-Safety-Bugs
Auth und Zugriffskontrolle
Infrastructure-as-Code-Schwachstellen
Supply-Chain-Risiken
Secrets und Zugangsdaten

For teams currently relying on traditional automated security tools, trying Hacktron is an easy decision.

In our experience, it surfaces issues that other providers simply miss and does so with a level of speed and precision that is hard to match.

Nils Nygren Liljenstrand

Nils Nygren Liljenstrand

Co-founder

Zellify
Sicherheit und Codequalität

Funktionierender Code kann angreifbar sein.

Ein Endpunkt kann alle Tests bestehen und trotzdem einem Kunden die Daten eines anderen zeigen. Hacktron prüft gezielt die Angriffspfade, die Ihre Änderungen eröffnen.

Security-Review

Wie könnte ein Angreifer das ausnutzen? Verfolgen Sie Berechtigungen, Datenflüsse und Geschäftsregeln bis zum ausnutzbaren Pfad.

  • Angriffspfade über die Codebasis hinweg
  • Autorisierung und Geschäftslogik
  • Belege und Reproduktionsschritte
  • Getestete Fixes zur Prüfung

Allgemeines Code-Review

Funktioniert die Änderung und passt sie zur Codebasis? Prüfen Sie Verhalten, Lesbarkeit und Wartbarkeit.

  • Korrektheit und Grenzfälle
  • Lesbarkeit und Wartbarkeit
  • Tests und Abdeckung
  • Teamkonventionen

Auch allgemeine Reviewer finden Sicherheitsprobleme. Hacktron stellt die Ausnutzbarkeit bei jedem Review in den Mittelpunkt.

Zum vollständigen Vergleich:Hacktron vs CodeRabbitHacktron vs Greptile
FAQ

Häufig gestellte Fragen.

Ein kurzer Überblick, wie sich Hacktron Review in Ihre PR- und MR-Security-Workflows einfügt.

Ist das nur ein SAST-Scanner?

Nein. Hacktron Review nutzt Repository-Kontext und Call-Graphen, um die tatsächliche Ausnutzbarkeit zu bewerten – statt nur Syntaxmuster abzugleichen. Dank fortgeschrittenem KI-Reasoning findet es Business-Logik-Fehler und andere Schwachstellen, die klassische SAST-Scanner übersehen.

Wo erscheinen die Findings?

Findings erscheinen als Inline-Kommentare im Pull Request oder Merge Request – mit genug Kontext, damit Engineers das Problem reproduzieren und beheben können. Jedes Finding enthält einen Proof-of-Concept-Exploit und einen KI-Prompt, mit dem sich das Problem beheben lässt.

Wie wird der Reviewer mit der Zeit besser?

Triage-Kommentare und Projektregeln werden zu Feedback. Wenn Entwickler und Security Engineers Findings kommentieren, lernt Hacktron, was in jeder Codebasis dringend, irrelevant, vertrauenswürdig oder bewusst ignoriert ist.

Welche Änderungen werden geprüft?

Hacktron prüft aktivierte Repositories und abgedeckte Branches gemäß Ihren Filtern und Entwicklersitzen. Ein PR- oder MR-Review unterstützt bis zu 500 geänderte Dateien; größere Änderungen werden übersprungen.

Produktdemo

Eine vollständige Review mit Fabian.

Sehen Sie Findings, Triage und Projektregeln an einem echten Pull Request.

JETZT PRS UND MRS REVIEWEN

Setzen Sie Hacktron auf den nächsten Pull Request oder Merge Request an.

Starten Sie mit einer kostenlosen Testphase oder buchen Sie einen Termin, um Ihre Repositories und Ihren Review-Workflow gemeinsam durchzugehen.

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