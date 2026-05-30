Risiken vor dem Merge finden
Änderungen im Kontext der gesamten Codebasis prüfen.
Ihr Team und seine Coding-Agenten liefern mehr Code. Hacktron prüft ihn auf ausnutzbare Schwachstellen, zeigt die Belege und hilft mit einem getesteten Fix.
Keine Kreditkarte erforderlich
acme-ai/platform #91 · Add project sharing endpointOpen
hacktronreviewed src/projects/share.ts
Authorization bypass: orgId from the request reaches getProject() without a membership check.
Exploit path
dana-k applied the suggested patch7be04d1
−const { orgId } = req.body
+const orgId = await requireMembership(req.user, req.body.orgId)
Hacktron unterstützt die Git-Plattform, die Ihr Team bereits nutzt.
Änderungen im Kontext der gesamten Codebasis prüfen.
Angriffspfad und Belege zu jedem Befund sehen.
Einen Agenten einen Patch schreiben, testen und vorschlagen lassen.
Findings werden direkt an den verwundbaren Zeilen in Ihrem Git-Anbieter gepostet – das Review bleibt am Code, der das Risiko eingeführt hat.
Verbinden Sie Ihren Anbieter, wählen Sie Repositories und legen Sie fest, welche Änderungen geprüft werden.
Hacktron postet Inline-Findings mit dem Kontext, der zum Reproduzieren und Beheben des Problems nötig ist.
Triage-Kommentare und .hacktron/rules.md bringen Hacktron bei, worauf es in Ihrer Anwendung ankommt.
Hacktron focuses on real, exploitable security issues with clear impact and remediation guidance.
It consistently uncovers high-value findings in PRs before they are published, helping us spend less time triaging and more time fixing the real risk.
Fassen Sie zusammengehörige Repositories zu einer Anwendung zusammen und ergänzen Sie Architektur- oder Sicherheitsdokumente. Hacktron erstellt Bedrohungsmodelle aus Code und Kontext und lernt aus Triage-Feedback. Ihre manuellen Änderungen bleiben erhalten.
Wenn der nächste Commit eine Schwachstelle patcht, erkennt Hacktron den Fix und schließt das Finding, ohne auf manuelles Aufräumen zu warten.
Beschreiben Sie mit .hacktron/rules.md Auth-Patterns, vertrauenswürdige Quellen, ignorierte Pfade und Konventionen, die nur für Ihre Anwendung gelten.
Triagieren Sie in Slack, verfolgen Sie Fixes in Jira oder Linear und nutzen Sie Ihren KI-Assistenten per MCP. Eigene Werkzeuge verbinden Sie über die API.
Fordern Sie einen Fix an oder automatisieren Sie Befunde nach Ihren Regeln. Der Agent verifiziert das Problem und testet seinen Patch, bevor er einen PR oder MR öffnet.Anleitung lesen
Behebungen verbrauchen Automatisierungs-Credits.
Filtern Sie nach Branch, Label, Pfad, Autor oder Titel. Setzen Sie Teamstandards und passen Sie sie je Repository an.Anleitung lesen
Legen Sie die Schweregradschwelle für den Check fest. Die Triage Ihres Teams aktualisiert das Ergebnis.Anleitung lesen
Vermeiden Sie wiederholte Alarme und halten Sie sensible Befunde außerhalb des Diffs in öffentlichen Repositories privat.Anleitung lesen
Triagieren Sie gemeinsam und senden Sie bestätigte Befunde direkt an Ihren Issue-Tracker.Anleitung lesen
Prüfen Sie Befunde und verwalten Sie Reviews per Slack, MCP oder REST-API.Anleitung lesen
Weisen Sie Sitze automatisch zu, setzen Sie ein Limit und verfolgen Sie die gemeinsame Nutzung.Anleitung lesen
Hacktron Review ist für Web-, Mobile-, Backend-, API-, CLI- und native Codebasisn gebaut. Es konzentriert sich auf ausnutzbares Verhalten statt auf lange Listen wertloser Alerts.
For teams currently relying on traditional automated security tools, trying Hacktron is an easy decision.
In our experience, it surfaces issues that other providers simply miss and does so with a level of speed and precision that is hard to match.
Ein Endpunkt kann alle Tests bestehen und trotzdem einem Kunden die Daten eines anderen zeigen. Hacktron prüft gezielt die Angriffspfade, die Ihre Änderungen eröffnen.
Security-Review
Wie könnte ein Angreifer das ausnutzen? Verfolgen Sie Berechtigungen, Datenflüsse und Geschäftsregeln bis zum ausnutzbaren Pfad.
Allgemeines Code-Review
Funktioniert die Änderung und passt sie zur Codebasis? Prüfen Sie Verhalten, Lesbarkeit und Wartbarkeit.
Auch allgemeine Reviewer finden Sicherheitsprobleme. Hacktron stellt die Ausnutzbarkeit bei jedem Review in den Mittelpunkt.
Ein kurzer Überblick, wie sich Hacktron Review in Ihre PR- und MR-Security-Workflows einfügt.
Nein. Hacktron Review nutzt Repository-Kontext und Call-Graphen, um die tatsächliche Ausnutzbarkeit zu bewerten – statt nur Syntaxmuster abzugleichen. Dank fortgeschrittenem KI-Reasoning findet es Business-Logik-Fehler und andere Schwachstellen, die klassische SAST-Scanner übersehen.
Findings erscheinen als Inline-Kommentare im Pull Request oder Merge Request – mit genug Kontext, damit Engineers das Problem reproduzieren und beheben können. Jedes Finding enthält einen Proof-of-Concept-Exploit und einen KI-Prompt, mit dem sich das Problem beheben lässt.
Triage-Kommentare und Projektregeln werden zu Feedback. Wenn Entwickler und Security Engineers Findings kommentieren, lernt Hacktron, was in jeder Codebasis dringend, irrelevant, vertrauenswürdig oder bewusst ignoriert ist.
Hacktron prüft aktivierte Repositories und abgedeckte Branches gemäß Ihren Filtern und Entwicklersitzen. Ein PR- oder MR-Review unterstützt bis zu 500 geänderte Dateien; größere Änderungen werden übersprungen.
Sehen Sie Findings, Triage und Projektregeln an einem echten Pull Request.
Starten Sie mit einer kostenlosen Testphase oder buchen Sie einen Termin, um Ihre Repositories und Ihren Review-Workflow gemeinsam durchzugehen.
Keine Kreditkarte erforderlich