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Hacktron vs Snyk

Hacktron, die KI-native Alternative zu Snyk

Snyk startete als deterministischer SAST-Scanner und hat KI nachträglich angeflanscht, um die Regeln zu verbessern. Hacktron ist von Grund auf KI-nativ: Es fängt ausnutzbare PR-Schwachstellen ab und automatisiert tiefere Validierung auf Code-Ebene – genau dort, wo andere Tools Lücken lassen.

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Die meisten Hacktron-Kunden finden und beheben innerhalb von 24 Stunden nach dem Onboarding echte Schwachstellen, die scanner-zentrierte Workflows übersehen haben.

So schneidet Hacktron im Vergleich zu Snyk ab

Hacktron ist für den Moment gebaut, in dem Snyk-artiges Scanning zu viel Noise erzeugt oder zu breit wird: den Pull Request, in dem sich eine verwundbare Änderung noch günstig beheben lässt.

Sofortiger Mehrwert

Kunden finden und beheben regelmäßig innerhalb von 24 Stunden ausnutzbare Schwachstellen, die scanner-zentrierte Workflows übersehen.

Research-getrieben

Top-platzierte CTF-Hacker, auf der DEF CON publizierte Researcher und führende Bug-Bounty-Hunter verwandeln neue Angriffsmuster in echte Verbesserungen.

Ergebnisse aus der Praxis

Dieselbe Methodik hat Zero-Day-Schwachstellen in Next.js, Grafana, OpenAM, GitHub, GitLab und BeyondTrust gefunden.

PreiseHacktronPro — Unbegrenzte Entwickler$40/Entwickler/MonatSnykTeam — Bis zu 10 EntwicklerAb $25/Entwickler/MonatSnykEnterpriseVertrieb kontaktieren
Inkludierte Nutzung50 PRs pro Entwickler und unbegrenzte Scans pro PR, unbegrenzte Repos1,000 Code-TestsIndividuell
Mehrverbrauch / Add-ons$1 pro zusätzlichem PR nach der inkludierten NutzungFunktioniert nicht mehr, Upgrade erforderlichIndividuell
PentestGuthaben-basiert — ab $2,000 für die meisten AnwendungenKein eigenes Pentest-ProduktKein eigenes Pentest-Produkt
SNYK-LÜCKEN

Wo Hacktron bewusst schärfer ist als Snyk

Genauigkeit und Tiefe

Hacktron

Reduziert False-Positive-Noise und deckt zugleich Schwachstellen auf, die andere Scanner übersehen – stark bei Precision und Recall.

Snyk

Teams werden mit False Positives überflutet – Security-Review wird zur lästigen Pflicht statt zu einem wertvollen Signal.

Repository-Kontext

Hacktron

Indexiert Repositories und Call-Graphen, damit das Review Auth, Vertrauensgrenzen, Datenflüsse und produktspezifische Regeln einbeziehen kann.

Snyk

Setzt auf regelbasierte Code-Analyse und SAST-Workflows – mit False Positives und syntaktischen Findings, denen entscheidender Kontext fehlt.

Finding-Lifecycle

Hacktron

Findings lassen sich aus GitHub, Slack, Linear und Jira heraus bearbeiten – mit Auto-Auflösung, sobald der Patch landet.

Snyk

Kann Pull Requests kommentieren und Merges blockieren, aber AppSec-Teams bearbeiten Findings manuell außerhalb der PR-Konversation.

Wird mit jedem Review schärfer

Hacktron

Lernt aus Triage-Kommentaren und Projektregeln – das Signal passt sich mit der Zeit immer besser an Ihre Angriffsfläche an.

Snyk

Verlässt sich darauf, dass Teams Policies tunen, eigene Regeln schreiben und Findings manuell filtern und priorisieren.

Passt zu Ihrer Entwicklungsgeschwindigkeit

Hacktrons Reviews sind schnell und gründlich zugleich und zeigen nur Probleme mit hohem Signal – Security bremst die Entwicklung nicht aus.

Fokus auf Ausnutzbarkeit

Hacktron priorisiert, ob ein geänderter Pfad in Ihrer Anwendung ausgenutzt werden kann – nicht nur, ob er einer Schwachstellenkategorie entspricht.

Whitebox-Tiefe

Hacktron kann tiefere Whitebox-Pentests über ein ganzes Projekt durchführen, wenn ein punktueller Pull-Request-Scan nicht reicht.

DETAILLIERTER VERGLEICH

Der Unterschied zwischen Scanner-Ergebnissen und PR-Security-Review

BereichHacktronSnyk
Analysemodell

KI-nativer Security-Reviewer

Hacktron liest einen Pull Request mit Codebasis-Kontext, Call-Graphen und Projektregeln und entscheidet dann, ob der geänderte Pfad tatsächlich ausnutzbar ist.

Developer-Security-Scanner

Snyk Code ist ein SAST-Produkt innerhalb einer größeren Plattform und erzeugt per semantischer Analyse Issues, die Teams reviewen und priorisieren.

Signalqualität

Ausnutzbarkeit vor Kategorie

Hacktron priorisiert echte Angriffspfade und liefert genug Kontext, damit Engineers das Problem reproduzieren, verstehen und beheben können.

Scan-Ergebnis vor Proof

Snyk-PR-Checks erkennen neu eingeführte Issues, aber Teams müssen weiterhin selbst entscheiden, welche Scan-Findings erreichbar, ausnutzbar oder blockierungswürdig sind.

Team-Lernen

Passt sich Ihrer Anwendung an

Hacktron lernt aus Triage-Kommentaren, vertrauenswürdigen Pfaden, ignorierten Konventionen und .hacktron/rules.md, damit das Signal dem Threat Model Ihrer Anwendung folgt.

Policy- und Issue-Tuning

Snyk bietet Teams Policy-, Severity- und Issue-Management-Kontrollen auf Plattformebene – nützlich, aber breiter als PR-spezifisches Lernen.

Remediation

Reviewer-artiger Fix-Kontext

Hacktron erklärt den verwundbaren Pfad im PR, liefert einen Fix-Prompt und schließt behobene Findings nach dem Remediation-Commit automatisch.

Issue- und Fix-Anleitung

Snyk kann Fix-Anleitungen und Pull-Request-Checks liefern, aber das Finding muss oft noch in das konkrete, vom PR geänderte Produktverhalten übersetzt werden.

False Positives

Gebaut, um Noise zu reduzieren

Hacktron ist darauf ausgelegt, überflüssige Review-Kommentare zu vermeiden: Es prüft die Ausnutzbarkeit, bevor es den Pull Request unterbricht.

Backlog-Druck

Große Scanner-Programme können Issue-Queues erzeugen, die an Wert verlieren, sobald Entwickler lernen, welche Alerts ihren Code-Pfad meist nicht betreffen.

Setzen Sie exploitability-first Review auf den nächsten Pull Request an.

Hacktron reviewt Änderungen wie ein Security Engineer: inline, kontextbezogen und fokussiert auf Schwachstellen, die tatsächlich in Produktion gehen können.

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FAQ

Häufig gestellte Fragen

Was ist Hacktron Review?

Hacktron Review ist ein KI-Security-Reviewer für Pull Requests. Er liest Code-Änderungen mit Repository-Kontext, bewertet die tatsächliche Ausnutzbarkeit und liefert Engineers umsetzbare Findings direkt in GitHub.

Wie unterscheidet sich Hacktron von Snyk?

Snyk bietet breite Plattformabdeckung über Code, Dependencies, Container, IaC, Cloud und Secrets. Hacktron fokussiert sich auf den PR-Review-Moment: Hat diese Änderung eine echte Schwachstelle eingeführt – und wie sollte der Engineer sie beheben?

Sollte Hacktron Snyk ersetzen?

Nicht unbedingt. Viele Teams behalten Snyk für Scanner-Abdeckung und ergänzen Hacktron dort, wo sie Reasoning mit höherem Signal für riskante Pull Requests brauchen – besonders bei Änderungen an Auth, Zugriffskontrolle, Business-Logik, Injection und Prompt Injection.

Wie verbessert sich Hacktron mit der Zeit?

Hacktron lernt aus Triage-Kommentaren, Projektregeln, vertrauenswürdigen Pfaden und wiederholten Review-Zyklen. Je mehr Ihr Team reviewt und reagiert, desto besser passt sich das Signal an Ihre Anwendung und Angriffsfläche an.

Wo erscheinen die Findings?

Findings erscheinen als Inline-Kommentare im Pull Request an den verwundbaren Zeilen – mit Proof-Kontext und Fix-Prompts. Wenn ein Folge-Commit das Problem behebt, kann Hacktron das Finding automatisch auflösen.

Welche Arten von Problemen findet es?

Hacktron ist für ausnutzbare Probleme auf Code-Ebene gebaut – etwa Auth- und Zugriffskontrollfehler, Business-Logik-Bugs, Injection, SSRF, Prompt Injection, exponierte Secrets, Supply-Chain-Risiken und IaC-Schwachstellen.

Wie schnell kann ein Team starten?

Installieren Sie die GitHub App, wählen Sie die Repositories, die Hacktron reviewen soll, und setzen Sie es auf den nächsten Pull Request an. Teams finden und beheben oft innerhalb von 24 Stunden nach dem Onboarding echte Schwachstellen.

Macht Hacktron auch Pentests?

Ja. Hacktron kann von kontinuierlichem PR-Review zu tieferem code-basiertem Whitebox-Assessment eskalieren – mit validierten Findings und audit-fähigen Berichten für risikoreichere Anwendungen und Compliance-Anforderungen.