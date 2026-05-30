Hacktron vs Snyk

Hacktron, die KI-native Alternative zu Snyk

Snyk startete als deterministischer SAST-Scanner und hat KI nachträglich angeflanscht, um die Regeln zu verbessern. Hacktron ist von Grund auf KI-nativ: Es fängt ausnutzbare PR-Schwachstellen ab und automatisiert tiefere Validierung auf Code-Ebene – genau dort, wo andere Tools Lücken lassen.

Die meisten Hacktron-Kunden finden und beheben innerhalb von 24 Stunden nach dem Onboarding echte Schwachstellen, die scanner-zentrierte Workflows übersehen haben.