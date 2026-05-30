Hacktron vs Snyk

Kunden finden und beheben regelmäßig innerhalb von 24 Stunden ausnutzbare Schwachstellen, die scanner-zentrierte Workflows übersehen.
Hacktron, die KI-native Alternative zu Snyk
Snyk startete als deterministischer SAST-Scanner und hat KI nachträglich angeflanscht, um die Regeln zu verbessern. Hacktron ist von Grund auf KI-nativ: Es fängt ausnutzbare PR-Schwachstellen ab und automatisiert tiefere Validierung auf Code-Ebene – genau dort, wo andere Tools Lücken lassen.
Die meisten Hacktron-Kunden finden und beheben innerhalb von 24 Stunden nach dem Onboarding echte Schwachstellen, die scanner-zentrierte Workflows übersehen haben.
So schneidet Hacktron im Vergleich zu Snyk ab
Hacktron ist für den Moment gebaut, in dem Snyk-artiges Scanning zu viel Noise erzeugt oder zu breit wird: den Pull Request, in dem sich eine verwundbare Änderung noch günstig beheben lässt.
Top-platzierte CTF-Hacker, auf der DEF CON publizierte Researcher und führende Bug-Bounty-Hunter verwandeln neue Angriffsmuster in echte Verbesserungen.
Dieselbe Methodik hat Zero-Day-Schwachstellen in Next.js, Grafana, OpenAM, GitHub, GitLab und BeyondTrust gefunden.
|Preise
|HacktronPro — Unbegrenzte Entwickler$40/Entwickler/Monat
|SnykTeam — Bis zu 10 EntwicklerAb $25/Entwickler/Monat
|SnykEnterpriseVertrieb kontaktieren
|Inkludierte Nutzung
|50 PRs pro Entwickler und unbegrenzte Scans pro PR, unbegrenzte Repos
|1,000 Code-Tests
|Individuell
|Mehrverbrauch / Add-ons
|$1 pro zusätzlichem PR nach der inkludierten Nutzung
|Funktioniert nicht mehr, Upgrade erforderlich
|Individuell
|Pentest
|Guthaben-basiert — ab $2,000 für die meisten Anwendungen
|Kein eigenes Pentest-Produkt
|Kein eigenes Pentest-Produkt
Wo Hacktron bewusst schärfer ist als Snyk
Genauigkeit und Tiefe
Hacktron
Reduziert False-Positive-Noise und deckt zugleich Schwachstellen auf, die andere Scanner übersehen – stark bei Precision und Recall.
Snyk
Teams werden mit False Positives überflutet – Security-Review wird zur lästigen Pflicht statt zu einem wertvollen Signal.
Repository-Kontext
Hacktron
Indexiert Repositories und Call-Graphen, damit das Review Auth, Vertrauensgrenzen, Datenflüsse und produktspezifische Regeln einbeziehen kann.
Snyk
Setzt auf regelbasierte Code-Analyse und SAST-Workflows – mit False Positives und syntaktischen Findings, denen entscheidender Kontext fehlt.
Finding-Lifecycle
Hacktron
Findings lassen sich aus GitHub, Slack, Linear und Jira heraus bearbeiten – mit Auto-Auflösung, sobald der Patch landet.
Snyk
Kann Pull Requests kommentieren und Merges blockieren, aber AppSec-Teams bearbeiten Findings manuell außerhalb der PR-Konversation.
Wird mit jedem Review schärfer
Hacktron
Lernt aus Triage-Kommentaren und Projektregeln – das Signal passt sich mit der Zeit immer besser an Ihre Angriffsfläche an.
Snyk
Verlässt sich darauf, dass Teams Policies tunen, eigene Regeln schreiben und Findings manuell filtern und priorisieren.
Passt zu Ihrer Entwicklungsgeschwindigkeit
Hacktrons Reviews sind schnell und gründlich zugleich und zeigen nur Probleme mit hohem Signal – Security bremst die Entwicklung nicht aus.
Fokus auf Ausnutzbarkeit
Hacktron priorisiert, ob ein geänderter Pfad in Ihrer Anwendung ausgenutzt werden kann – nicht nur, ob er einer Schwachstellenkategorie entspricht.
Whitebox-Tiefe
Hacktron kann tiefere Whitebox-Pentests über ein ganzes Projekt durchführen, wenn ein punktueller Pull-Request-Scan nicht reicht.
Der Unterschied zwischen Scanner-Ergebnissen und PR-Security-Review
|Bereich
|Hacktron
|Snyk
|Analysemodell
KI-nativer Security-Reviewer
Hacktron liest einen Pull Request mit Codebasis-Kontext, Call-Graphen und Projektregeln und entscheidet dann, ob der geänderte Pfad tatsächlich ausnutzbar ist.
Developer-Security-Scanner
Snyk Code ist ein SAST-Produkt innerhalb einer größeren Plattform und erzeugt per semantischer Analyse Issues, die Teams reviewen und priorisieren.
|Signalqualität
Ausnutzbarkeit vor Kategorie
Hacktron priorisiert echte Angriffspfade und liefert genug Kontext, damit Engineers das Problem reproduzieren, verstehen und beheben können.
Scan-Ergebnis vor Proof
Snyk-PR-Checks erkennen neu eingeführte Issues, aber Teams müssen weiterhin selbst entscheiden, welche Scan-Findings erreichbar, ausnutzbar oder blockierungswürdig sind.
|Team-Lernen
Passt sich Ihrer Anwendung an
Hacktron lernt aus Triage-Kommentaren, vertrauenswürdigen Pfaden, ignorierten Konventionen und .hacktron/rules.md, damit das Signal dem Threat Model Ihrer Anwendung folgt.
Policy- und Issue-Tuning
Snyk bietet Teams Policy-, Severity- und Issue-Management-Kontrollen auf Plattformebene – nützlich, aber breiter als PR-spezifisches Lernen.
|Remediation
Reviewer-artiger Fix-Kontext
Hacktron erklärt den verwundbaren Pfad im PR, liefert einen Fix-Prompt und schließt behobene Findings nach dem Remediation-Commit automatisch.
Issue- und Fix-Anleitung
Snyk kann Fix-Anleitungen und Pull-Request-Checks liefern, aber das Finding muss oft noch in das konkrete, vom PR geänderte Produktverhalten übersetzt werden.
|False Positives
Gebaut, um Noise zu reduzieren
Hacktron ist darauf ausgelegt, überflüssige Review-Kommentare zu vermeiden: Es prüft die Ausnutzbarkeit, bevor es den Pull Request unterbricht.
Backlog-Druck
Große Scanner-Programme können Issue-Queues erzeugen, die an Wert verlieren, sobald Entwickler lernen, welche Alerts ihren Code-Pfad meist nicht betreffen.
Setzen Sie exploitability-first Review auf den nächsten Pull Request an.
Hacktron reviewt Änderungen wie ein Security Engineer: inline, kontextbezogen und fokussiert auf Schwachstellen, die tatsächlich in Produktion gehen können.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Hacktron Review?
Hacktron Review ist ein KI-Security-Reviewer für Pull Requests. Er liest Code-Änderungen mit Repository-Kontext, bewertet die tatsächliche Ausnutzbarkeit und liefert Engineers umsetzbare Findings direkt in GitHub.
Wie unterscheidet sich Hacktron von Snyk?
Snyk bietet breite Plattformabdeckung über Code, Dependencies, Container, IaC, Cloud und Secrets. Hacktron fokussiert sich auf den PR-Review-Moment: Hat diese Änderung eine echte Schwachstelle eingeführt – und wie sollte der Engineer sie beheben?
Sollte Hacktron Snyk ersetzen?
Nicht unbedingt. Viele Teams behalten Snyk für Scanner-Abdeckung und ergänzen Hacktron dort, wo sie Reasoning mit höherem Signal für riskante Pull Requests brauchen – besonders bei Änderungen an Auth, Zugriffskontrolle, Business-Logik, Injection und Prompt Injection.
Wie verbessert sich Hacktron mit der Zeit?
Hacktron lernt aus Triage-Kommentaren, Projektregeln, vertrauenswürdigen Pfaden und wiederholten Review-Zyklen. Je mehr Ihr Team reviewt und reagiert, desto besser passt sich das Signal an Ihre Anwendung und Angriffsfläche an.
Wo erscheinen die Findings?
Findings erscheinen als Inline-Kommentare im Pull Request an den verwundbaren Zeilen – mit Proof-Kontext und Fix-Prompts. Wenn ein Folge-Commit das Problem behebt, kann Hacktron das Finding automatisch auflösen.
Welche Arten von Problemen findet es?
Hacktron ist für ausnutzbare Probleme auf Code-Ebene gebaut – etwa Auth- und Zugriffskontrollfehler, Business-Logik-Bugs, Injection, SSRF, Prompt Injection, exponierte Secrets, Supply-Chain-Risiken und IaC-Schwachstellen.
Wie schnell kann ein Team starten?
Installieren Sie die GitHub App, wählen Sie die Repositories, die Hacktron reviewen soll, und setzen Sie es auf den nächsten Pull Request an. Teams finden und beheben oft innerhalb von 24 Stunden nach dem Onboarding echte Schwachstellen.
Macht Hacktron auch Pentests?
Ja. Hacktron kann von kontinuierlichem PR-Review zu tieferem code-basiertem Whitebox-Assessment eskalieren – mit validierten Findings und audit-fähigen Berichten für risikoreichere Anwendungen und Compliance-Anforderungen.