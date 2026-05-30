Vollumfängliches Assessment
Starten Sie ein Whitebox-Security-Assessment über die gesamte Anwendung – statt nur eine enge Checkliste abzuarbeiten.
Geben Sie Hacktron den Quellcode und optional eine bereitgestellte Anwendung zum Testen. Sie erhalten von Forschern geprüfte Befunde, technische und Executive-Berichte sowie einen Retest für Ihre Fixes.
Starten Sie ein Whitebox-Security-Assessment über die gesamte Anwendung – statt nur eine enge Checkliste abzuarbeiten.
Jedes gemeldete Problem wird auf Ausnutzbarkeit geprüft, bevor es Ihr Team erreicht.
Sie erhalten belastbare Nachweise für SOC 2, ISO 27001, Kunden-Reviews und Security-Fragebögen.
Geben Sie Hacktron Quellcode-Zugriff und definieren Sie die Repos, Services und User-Flows im Scope.
Agenten kartieren die Architektur, verfolgen Datenflüsse, modellieren Bedrohungen und suchen nach ausnutzbaren Pfaden.
Security-Researcher validieren die Findings und liefern reproduzierbare Probleme mit Remediation-Anleitung.
Bündeln Sie Repositories, Umfang und Anwendungskontext in einem Assessment. Fügen Sie ein bereitgestelltes Ziel hinzu, um auch die laufende Anwendung zu testen.
Prüfen Sie betroffenen Code, Angriffspfad und Reproduktionsschritte. Ergänzen Sie bereitgestellte Ziele für dynamische Tests und verifizieren Sie den Zugang vor dem Scan.
We were genuinely impressed by Hacktron's speed and the results.
This is how the future of security testing looks like.
Jeder berechtigte gehostete Pentest umfasst einen kostenlosen Retest. Reichen Sie Ihre Fixes ein, erhalten Sie Prüfnotizen pro Befund und laden Sie aktualisierte technische und Executive-Berichte herunter. Die ursprünglichen Berichte bleiben verfügbar.Anleitung lesen
Berechnen Sie die Credit-Schätzung für Code und Prüfumfang. Prüfen Sie sie, bevor Sie den Pentest starten.Anleitung lesen
Prüfen Sie verbundenen Code oder laden Sie ein Archiv hoch. Ergänzen Sie verwandte Repositories für Anwendungen mit mehreren Diensten.Anleitung lesen
Bereiten Sie den Umfang in Slack oder einem KI-Assistenten vor oder integrieren Sie die REST-API in Ihre Werkzeuge. Ein Organisationsadmin genehmigt den Start.Anleitung lesen
Fordern Sie für Befunde in verbundenen Repositories einen Agenten-Fix als PR oder MR an. Senden Sie bestätigte Befunde an Jira oder Linear.Anleitung lesen
Laden Sie vollständige und Executive-PDF-Berichte herunter. Exportieren Sie ausgewählte oder gefilterte Befunde als CSV, SARIF oder JSON.Anleitung lesen
Betreiben Sie die On-Premises-Appliance mit internen Git-Hosts und vertrauenswürdigen Zertifikaten. Nutzen Sie GHES-Repositories oder Quellcodearchive für Whitebox-Scans.Anleitung lesen
Hacktron ist für Web-, Mobile-, Backend-, API-, CLI- und native Codebasisn gebaut. Das Assessment folgt ausnutzbarem Verhalten über Code und Architektur hinweg, statt bei generischen Schwachstellenklassen stehenzubleiben.
Code, Reproduktionsschritte und Fix-Hinweise für Engineers. Ein klares Risikobild für die Leitung. Entdecken Sie die Beispiele für den technischen Bericht und die Executive-Zusammenfassung.
Klarer Schweregrad, Business-Impact und Remediation-Status für Käufer, Auditoren und Führungskräfte.
Betroffene Dateien, Angriffspfade, Proof-Details und Reproduktionsanleitung für das Engineering-Team.
Priorisierte Remediation-Schritte, mit denen Teams echtes Risiko schließen, ohne über Scanner-Output zu diskutieren.
Bestätigungsschreiben auf Anfrage nach dem Pentest verfügbar
Ein kurzer Überblick, wie sich Hacktron Whitebox in Security-, Compliance- und Release-Workflows einfügt.
Nein. Hacktron Whitebox ist ein code-basiertes Assessment. Der Quellcode-Zugriff erlaubt Hacktron, Implementierungsdetails, Datenflüsse und Business-Logik zu durchdenken, statt die laufende Anwendung nur von außen abzutasten.
Das genaue Lieferfenster hängt von der Größe der Codebasis, der Anzahl der Repositories und der Komplexität des Scopes ab – die meisten Teams erhalten ihren Bericht innerhalb von 5 Tagen.
Ja. Hacktron nutzt KI-Agenten zur Skalierung der Analyse; anschließend prüfen Security-Researcher die Findings, bestätigen die Ausnutzbarkeit, deduplizieren Probleme und erstellen den finalen Bericht.
Ja. Das finale Ergebnis ist als Pentest-Nachweis in Compliance-Qualität konzipiert und liefert Engineers gleichzeitig die technischen Details, die zur Behebung der Probleme nötig sind.
Starten Sie heute ein Whitebox-Audit – den Bericht haben Sie nächste Woche. Finden Sie echte Schwachstellen, die Scanner und klassische Pentests übersehen.