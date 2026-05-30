Kosten vor dem Start prüfen Berechnen Sie die Credit-Schätzung für Code und Prüfumfang. Prüfen Sie sie, bevor Sie den Pentest starten. Anleitung lesen

Repositories oder Quellcodearchive nutzen Prüfen Sie verbundenen Code oder laden Sie ein Archiv hoch. Ergänzen Sie verwandte Repositories für Anwendungen mit mehreren Diensten. Anleitung lesen

In Slack, MCP oder per API starten Bereiten Sie den Umfang in Slack oder einem KI-Assistenten vor oder integrieren Sie die REST-API in Ihre Werkzeuge. Ein Organisationsadmin genehmigt den Start. Anleitung lesen

Von Befunden zu Fixes Fordern Sie für Befunde in verbundenen Repositories einen Agenten-Fix als PR oder MR an. Senden Sie bestätigte Befunde an Jira oder Linear. Anleitung lesen

Nachweise exportieren Laden Sie vollständige und Executive-PDF-Berichte herunter. Exportieren Sie ausgewählte oder gefilterte Befunde als CSV, SARIF oder JSON. Anleitung lesen