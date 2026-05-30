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WHITEBOX-AUDITS

Whitebox-Pentests in Stunden statt Wochen.

Geben Sie Hacktron den Quellcode und optional eine bereitgestellte Anwendung zum Testen. Sie erhalten von Forschern geprüfte Befunde, technische und Executive-Berichte sowie einen Retest für Ihre Fixes.

Whitebox-Audit startenBeispielbericht ansehen

Code, Kontext und optionale Live-Ziele wählen.

im Einsatz bei

Vollumfängliches Assessment

Starten Sie ein Whitebox-Security-Assessment über die gesamte Anwendung – statt nur eine enge Checkliste abzuarbeiten.

Validierte Findings

Jedes gemeldete Problem wird auf Ausnutzbarkeit geprüft, bevor es Ihr Team erreicht.

Audit-fähige Berichte

Sie erhalten belastbare Nachweise für SOC 2, ISO 27001, Kunden-Reviews und Security-Fragebögen.

SO FUNKTIONIERT'S

Startet beim Quellcode. Liefert validierte Risiken.

Codebasis verbinden

Geben Sie Hacktron Quellcode-Zugriff und definieren Sie die Repos, Services und User-Flows im Scope.

Assessment durchführen

Agenten kartieren die Architektur, verfolgen Datenflüsse, modellieren Bedrohungen und suchen nach ausnutzbaren Pfaden.

Bericht erhalten

Security-Researcher validieren die Findings und liefern reproduzierbare Probleme mit Remediation-Anleitung.

Anwendungskontext

Verfolgen Sie den Code durch Ihre Anwendung.

Bündeln Sie Repositories, Umfang und Anwendungskontext in einem Assessment. Fügen Sie ein bereitgestelltes Ziel hinzu, um auch die laufende Anwendung zu testen.

Exploit-Nachweise

Geben Sie Engineers Belege für den Fix.

Prüfen Sie betroffenen Code, Angriffspfad und Reproduktionsschritte. Ergänzen Sie bereitgestellte Ziele für dynamische Tests und verifizieren Sie den Zugang vor dem Scan.

We were genuinely impressed by Hacktron's speed and the results.

This is how the future of security testing looks like.

Filip Denker

Filip Denker

Co-Founder & CTO

Yoto
FIX-VERIFIZIERUNG

Prüfen Sie, ob Ihre Fixes wirken.

Jeder berechtigte gehostete Pentest umfasst einen kostenlosen Retest. Reichen Sie Ihre Fixes ein, erhalten Sie Prüfnotizen pro Befund und laden Sie aktualisierte technische und Executive-Berichte herunter. Die ursprünglichen Berichte bleiben verfügbar.

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PASST ZU IHREM ABLAUF

Gestalten Sie die Prüfung nach Ihren Anforderungen.

Kosten vor dem Start prüfen

Berechnen Sie die Credit-Schätzung für Code und Prüfumfang. Prüfen Sie sie, bevor Sie den Pentest starten.

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Repositories oder Quellcodearchive nutzen

Prüfen Sie verbundenen Code oder laden Sie ein Archiv hoch. Ergänzen Sie verwandte Repositories für Anwendungen mit mehreren Diensten.

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In Slack, MCP oder per API starten

Bereiten Sie den Umfang in Slack oder einem KI-Assistenten vor oder integrieren Sie die REST-API in Ihre Werkzeuge. Ein Organisationsadmin genehmigt den Start.

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Von Befunden zu Fixes

Fordern Sie für Befunde in verbundenen Repositories einen Agenten-Fix als PR oder MR an. Senden Sie bestätigte Befunde an Jira oder Linear.

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Nachweise exportieren

Laden Sie vollständige und Executive-PDF-Berichte herunter. Exportieren Sie ausgewählte oder gefilterte Befunde als CSV, SARIF oder JSON.

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In Ihrer Infrastruktur betreiben

Betreiben Sie die On-Premises-Appliance mit internen Git-Hosts und vertrauenswürdigen Zertifikaten. Nutzen Sie GHES-Repositories oder Quellcodearchive für Whitebox-Scans.

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ABDECKUNG

Analysetiefe für moderne Anwendungen.

Hacktron ist für Web-, Mobile-, Backend-, API-, CLI- und native Codebasisn gebaut. Das Assessment folgt ausnutzbarem Verhalten über Code und Architektur hinweg, statt bei generischen Schwachstellenklassen stehenzubleiben.

Business-Logik-Schwachstellen
Authentifizierungs- und Autorisierungsfehler
SQLi, XSS, SSRF, XXE
Missbrauchspfade bei Payment und Billing
API- und Backend-Service-Risiken
Supply-Chain- und Dependency-Risiken
Infrastruktur- und Konfigurationsprobleme
Secrets und Leaks sensibler Daten
Vom Befund zum Fix

Belege für den Fix. Nachweise für das Audit.

Code, Reproduktionsschritte und Fix-Hinweise für Engineers. Ein klares Risikobild für die Leitung. Entdecken Sie die Beispiele für den technischen Bericht und die Executive-Zusammenfassung.

Executive Summary

Klarer Schweregrad, Business-Impact und Remediation-Status für Käufer, Auditoren und Führungskräfte.

Technische Nachweise

Betroffene Dateien, Angriffspfade, Proof-Details und Reproduktionsanleitung für das Engineering-Team.

Fix-Anleitung

Priorisierte Remediation-Schritte, mit denen Teams echtes Risiko schließen, ohne über Scanner-Output zu diskutieren.

Beispiel eines Bestätigungsschreibens

Bestätigungsschreiben auf Anfrage nach dem Pentest verfügbar

FAQ

Häufig gestellte Fragen.

Ein kurzer Überblick, wie sich Hacktron Whitebox in Security-, Compliance- und Release-Workflows einfügt.

Ist das ein Blackbox-Pentest?

Nein. Hacktron Whitebox ist ein code-basiertes Assessment. Der Quellcode-Zugriff erlaubt Hacktron, Implementierungsdetails, Datenflüsse und Business-Logik zu durchdenken, statt die laufende Anwendung nur von außen abzutasten.

Wie schnell bekommen wir einen Bericht?

Das genaue Lieferfenster hängt von der Größe der Codebasis, der Anzahl der Repositories und der Komplexität des Scopes ab – die meisten Teams erhalten ihren Bericht innerhalb von 5 Tagen.

Werden Findings von Menschen validiert?

Ja. Hacktron nutzt KI-Agenten zur Skalierung der Analyse; anschließend prüfen Security-Researcher die Findings, bestätigen die Ausnutzbarkeit, deduplizieren Probleme und erstellen den finalen Bericht.

Eignet sich das für SOC 2 oder ISO 27001?

Ja. Das finale Ergebnis ist als Pentest-Nachweis in Compliance-Qualität konzipiert und liefert Engineers gleichzeitig die technischen Details, die zur Behebung der Probleme nötig sind.

WHITEBOX-PENTEST STARTEN

Stellen Sie Ihren ersten KI-Pentester ein.

Starten Sie heute ein Whitebox-Audit – den Bericht haben Sie nächste Woche. Finden Sie echte Schwachstellen, die Scanner und klassische Pentests übersehen.

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