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Permanent aktive Security-Agents

Über Hacktron geht die Sonne nie unter. Software, die sich selbst absichert – rund um die Uhr.

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WARUM AUTOMATISIERUNG

Findings sammeln sich schneller an, als sie behoben werden

Schließen Sie die Lücke zwischen Signal und Aktion. Agents lösen automatisch aus, sodass nichts auf manuelle Triage wartet.

Ohne Automatisierung
Mit Automatisierung
SO FUNKTIONIERT ES

Legen Sie die Regeln einmal fest. Hacktron führt jeden Treffer aus.

Behalten Sie die Kontrolle über jeden Lauf. Richten Sie Agents ein, die automatisch auf Basis Ihrer Trigger und Regeln reagieren.

01/Trigger
Kritisches FindingKunden-Apps / main
02/Regeln
Entspricht Ihrer RichtlinieSchweregrad, Repository und Branch
03/Aktion
BehebenVerifizieren, fixen und testen
04/Benachrichtigung
Slack + E-MailErgebnis an Ihr Team senden
BEHEBUNG

Die erste Aktion der Automatisierung: verifizierte Behebung

Vertrauen Sie dem, was ausgeliefert wird. Jeder Fix wird getestet, und jede Ablehnung wird begründet.

Leitfaden zur Behebung lesen
Änderung bereitKritisch

Umgehung der Autorisierung

payments-api / main

  1. VerifizierenExploit reproduziert
  2. ÄndernOwnership-Prüfung ergänzt
  3. Testen24 / 24 erfolgreich

Eine gezielte Codeänderung und ein Pull Request stehen für Ihr Team bereit.

Keine Änderung nötigHoch

Unsichere Deserialisierung

worker-service / release

  1. VerifizierenAufrufpfad geprüft
  2. ErreichbarkeitSink nicht erreichbar
  3. EntscheidungSicheren Code beibehalten

Hacktron hat die Analyse abgeschlossen und den Code unverändert gelassen.

False PositiveHoch

Serverseitige Request-Fälschung

integrations-api / main

  1. VerifizierenEingabe bis zur Sink verfolgt
  2. KontextEgress-Richtlinie geladen
  3. EntscheidungNicht ausnutzbar

Repository- und Umgebungskontext widerlegten die Ausnutzbarkeit.

WAS KOMMT ALS NÄCHSTES

Behebung ist die erste Aktion. Weitere folgen.

Hacktron entwickelt weitere Trigger, weitere Aktionen und weitere Wege, Ihren Security-Workflow zu automatisieren.

Geplanter Scan abgeschlossen
  1. Neue Findings zusammenfassen
  2. In Slack posten
Neues Advisory veröffentlicht
  1. Betroffenheit aller Repos prüfen
Dependency aktualisiert
  1. Changelog-Diff prüfen
CI schlägt auf main fehl
  1. Ursache beheben
BehebungLive
Kritisches Finding erkannt
  1. Verifizieren und beheben
  2. Pull Request öffnen
Neues Issue
  1. Änderung umsetzen
Slack-Nachricht in #bug-reports
  1. Datadog-Logs prüfen
  2. Bug beheben
  3. Im Slack-Thread antworten
Linear-Issue erstellt in #project
  1. Änderung umsetzen
PagerDuty-Incident
  1. Mit Datadog untersuchen
Weitere Kombinationen folgen in Kürze
FAQ

Häufig gestellte Fragen.

Was können Hacktron Automations leisten?

Automations verbinden Security-Trigger mit Aktionen und Team-Benachrichtigungen. Remediate ist die erste verfügbare Aktion und kann passende Findings automatisch verifizieren und beheben.

Ändert Remediate immer den Code?

Nein. Remediate prüft zuerst, ob das Finding real ist. Soll der Code unverändert bleiben, dokumentiert es stattdessen ein False-Positive- oder Kein-Änderungs-Ergebnis.

Kann unser Team Änderungen vor dem Merge prüfen?

Ja. Wenn eine Codeänderung erforderlich ist, erstellt Remediate einen Branch und einen Pull Request zur Prüfung durch Ihr Team.

AUTOMATISIERUNGEN

Erstellen Sie Ihre erste Automatisierung.

Nicht länger Warnungen hinterherlaufen. Security auf Autopilot bringen.

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