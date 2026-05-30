Findings sammeln sich schneller an, als sie behoben werden
Schließen Sie die Lücke zwischen Signal und Aktion. Agents lösen automatisch aus, sodass nichts auf manuelle Triage wartet.
Legen Sie die Regeln einmal fest. Hacktron führt jeden Treffer aus.
Behalten Sie die Kontrolle über jeden Lauf. Richten Sie Agents ein, die automatisch auf Basis Ihrer Trigger und Regeln reagieren.
Die erste Aktion der Automatisierung: verifizierte Behebung
Vertrauen Sie dem, was ausgeliefert wird. Jeder Fix wird getestet, und jede Ablehnung wird begründet.Leitfaden zur Behebung lesen
Behebung ist die erste Aktion. Weitere folgen.
Hacktron entwickelt weitere Trigger, weitere Aktionen und weitere Wege, Ihren Security-Workflow zu automatisieren.
Häufig gestellte Fragen.
Was können Hacktron Automations leisten?
Automations verbinden Security-Trigger mit Aktionen und Team-Benachrichtigungen. Remediate ist die erste verfügbare Aktion und kann passende Findings automatisch verifizieren und beheben.
Ändert Remediate immer den Code?
Nein. Remediate prüft zuerst, ob das Finding real ist. Soll der Code unverändert bleiben, dokumentiert es stattdessen ein False-Positive- oder Kein-Änderungs-Ergebnis.
Kann unser Team Änderungen vor dem Merge prüfen?
Ja. Wenn eine Codeänderung erforderlich ist, erstellt Remediate einen Branch und einen Pull Request zur Prüfung durch Ihr Team.
Erstellen Sie Ihre erste Automatisierung.
Nicht länger Warnungen hinterherlaufen. Security auf Autopilot bringen.
50 kostenlose Credits · Einmal pro Organisation