Hacktron vs CodeRabbit

Los clientes habitualmente encuentran y corrigen vulnerabilidades explotables que los flujos basados en escáneres pasan por alto, en menos de 24 horas.
Hacktron, el complemento centrado en seguridad para CodeRabbit
La revisión con IA generalista puede acelerar el código, pero la seguridad necesita pruebas, contexto y seguimiento. Complementa a los revisores de calidad de código como CodeRabbit con Hacktron para revisar cada PR en busca de vulnerabilidades explotables y rutas de ataque complejas.
La mayoría de los clientes de Hacktron encuentran y corrigen vulnerabilidades reales que otros escáneres pasan por alto en las primeras 24 horas tras el onboarding.
Cómo se compara Hacktron con CodeRabbit
Hacktron opera a la velocidad a la que despliegan tus desarrolladores: revisión de seguridad de PRs continua, flujos whitebox automatizados y hallazgos que no quedan enterrados en una revisión de IA generalista.
Competidores de CTF de primer nivel, investigadores publicados en DEF CON y destacados bug bounty hunters convierten nuevos patrones de ataque en mejoras reales.
La misma metodología ha encontrado vulnerabilidades zero-day en Next.js, Grafana, OpenAM, GitHub, GitLab y BeyondTrust.
|Precios
|HacktronPro — Desarrolladores ilimitados$40/desarrollador/mes
|CodeRabbitPro+$60/desarrollador/mes
|CodeRabbitEnterprisePrecio personalizado
|Uso incluido
|50 PRs por desarrollador y escaneos ilimitados por PR, repos ilimitados
|10 escaneos por hora por desarrollador
|Personalizado
|Excedentes / complementos
|$1 por PR adicional tras el uso incluido
|$0.25 por archivo revisado
|Personalizado
|Pentest
|Basado en créditos — desde $2,000 para la mayoría de las aplicaciones
|Sin producto de pentest propio
|Sin producto de pentest propio
En qué Hacktron es deliberadamente más incisivo que CodeRabbit
Revisor de seguridad vs revisor de código
Hacktron
Hacktron convierte cada pull request en una revisión de seguridad enfocada y saca a la luz riesgos explotables con el contexto que los ingenieros necesitan para corregirlos antes del merge.
CodeRabbit
CodeRabbit ofrece asistencia amplia de revisión de código con IA en calidad, mantenibilidad, resúmenes, docs, tests y flujo de trabajo del desarrollador.
Hallazgos con contexto de exploit
Hacktron
Los hallazgos de Hacktron están escritos para desarrolladores y equipos de seguridad que necesitan reproducir y corregir el riesgo.
CodeRabbit
Los hallazgos de seguridad de CodeRabbit conviven con feedback de estilo, bugs, refactorización, documentación y planificación.
Más certero con cada revisión
Hacktron
Hacktron aprende de las decisiones de triaje, las reglas del proyecto y los ciclos de revisión repetidos, de modo que la señal se ajusta cada vez más a tu superficie de ataque.
CodeRabbit
CodeRabbit aprende preferencias de revisión para un flujo de ingeniería más amplio, donde la seguridad puede competir con el feedback de revisión general.
Opción Whitebox
Hacktron
Hacktron puede extenderse de la revisión de PRs al pentesting whitebox con conocimiento del código.
CodeRabbit
CodeRabbit sigue siendo un asistente de revisión de código y no una plataforma de pentest.
Señal de seguridad primero
Hacktron no entierra las vulnerabilidades en un torrente de feedback de revisión general.
Contexto de explotabilidad
Los hallazgos explican la ruta de riesgo, no solo que una línea parece sospechosa.
Escalada a Whitebox
Cuando la revisión de PRs no es suficiente, Hacktron puede dar soporte a una evaluación whitebox con conocimiento del código.
Hacktron y CodeRabbit frente a frente en las áreas clave
|Área
|Hacktron
|CodeRabbit
|Seguridad
Revisor centrado en seguridad
Hacktron prioriza las vulnerabilidades que de verdad importan en producción y explica por qué.
Seguridad como una categoría más del analizador
CodeRabbit puede detectar problemas de seguridad, pero no es un producto exclusivamente de seguridad.
|Calidad de código
Solo cuando afecta a la seguridad
Hacktron evita convertirse en un revisor de estilo generalista para que la señal de seguridad permanezca visible.
Superficie central del producto
CodeRabbit está diseñado para feedback amplio sobre calidad, mantenibilidad, docs, tests y refactorizaciones.
|Flujo del desarrollador
Remediación de seguridad nativa en PRs
Hacktron comenta donde ocurre el cambio vulnerable y aprende del triaje de seguridad.
Asistente de flujo de revisión con IA
CodeRabbit ofrece resúmenes, chat, recorridos, informes e integraciones para el proceso de revisión más amplio.
|Evaluación
Pruébalo en PRs de riesgo
Hacktron debe evaluarse según si detecta problemas explotables que tus controles actuales pasan por alto.
Pruébalo en la revisión diaria de ingeniería
CodeRabbit debe evaluarse según si reduce la carga de revisión general.
|Comprador
Equipos de ingeniería que se toman en serio la seguridad
Hacktron suele entrar a través de AppSec, ingeniería de seguridad o founders preocupados por vulnerabilidades en producción.
Equipos de productividad de ingeniería
CodeRabbit suele entrar a través de equipos que buscan hacer la revisión de código más rápida y consistente.
Pon un revisor de seguridad en tus PRs más críticos.
Hacktron puede convivir con un revisor de IA generalista cuando el hallazgo necesita profundidad de seguridad.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Hacktron Review?
Hacktron Review es un revisor de seguridad con IA para pull requests. Lee los cambios de código con contexto del repositorio, razona sobre la explotabilidad y entrega a los ingenieros hallazgos accionables directamente dentro de GitHub.
¿En qué se diferencia Hacktron de CodeRabbit?
CodeRabbit es un asistente amplio de revisión de código con IA para resúmenes, calidad, mantenibilidad, docs, tests y flujo de trabajo del desarrollador. Hacktron se centra en un solo resultado: ¿este PR introdujo una vulnerabilidad explotable y cómo debería corregirla el ingeniero?
¿Debería Hacktron reemplazar a CodeRabbit?
No necesariamente. Los equipos pueden usar CodeRabbit para la productividad de la revisión general y añadir Hacktron donde los hallazgos de seguridad necesiten contexto de exploit, detalle respaldado por evidencia y remediación estilo revisor dentro del PR.
¿Por qué no confiar en la revisión de código con IA generalista para la seguridad?
Las herramientas de revisión generalistas pueden diluir la seguridad en un torrente de comentarios de estilo, calidad y productividad. Hacktron mantiene la señal de seguridad aparte, afinada a la explotabilidad y visible para el ingeniero que corrige el cambio.
¿Cómo mejora Hacktron con el tiempo?
Hacktron aprende de los comentarios de triaje, las reglas del proyecto, las rutas confiables y los ciclos de revisión repetidos, de modo que los hallazgos se ajustan cada vez más a tu aplicación y superficie de ataque.
¿Dónde aparecen los hallazgos?
Los hallazgos aparecen como comentarios inline en el pull request sobre las líneas vulnerables, con evidencia de la prueba y prompts de corrección. Cuando un commit posterior corrige el problema, Hacktron puede resolver el hallazgo automáticamente.
¿Qué tipos de problemas detecta?
Hacktron está construido para problemas explotables a nivel de código como fallos de autenticación y control de acceso, bugs de lógica de negocio, inyección, SSRF, inyección de prompts, exposición de secretos, riesgo de cadena de suministro y exposiciones de IaC.
¿Hacktron también hace pentesting?
Sí. Hacktron puede escalar de la revisión continua de PRs a una evaluación whitebox más profunda con conocimiento del código, con hallazgos validados y resultados listos para el informe, pensada para aplicaciones de mayor riesgo y requisitos de cumplimiento.