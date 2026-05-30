Hacktron vs Greptile

Los clientes habitualmente encuentran y corrigen vulnerabilidades explotables que los flujos basados en escáneres pasan por alto, en menos de 24 horas.
Hacktron, el complemento centrado en seguridad para Greptile
La revisión con IA generalista puede acelerar el código, pero la seguridad necesita pruebas, contexto y seguimiento. Complementa a los revisores de calidad de código como Greptile con Hacktron para revisar cada PR en busca de vulnerabilidades explotables y rutas de ataque complejas.
La mayoría de los clientes de Hacktron encuentran y corrigen vulnerabilidades reales que otros escáneres pasan por alto en las primeras 24 horas tras el onboarding.
Cómo se compara Hacktron con Greptile
Hacktron opera a la velocidad a la que despliegan tus desarrolladores: revisión de seguridad de PRs continua, flujos whitebox automatizados y contexto orientado a la explotabilidad.
Competidores de CTF de primer nivel, investigadores publicados en DEF CON y destacados bug bounty hunters convierten nuevos patrones de ataque en mejoras reales.
La misma metodología ha encontrado vulnerabilidades zero-day en Next.js, Grafana, OpenAM, GitHub, GitLab y BeyondTrust.
|Precios
|HacktronPro — Desarrolladores ilimitados$40/desarrollador/mes
|GreptileCode Review$30/desarrollador/mes
|Uso incluido
|50 PRs por desarrollador y escaneos ilimitados por PR, repos ilimitados
|50 escaneos totales (no PRs) por puesto
|Excedentes / complementos
|$1 por PR adicional tras el uso incluido
|$1 por revisión completada adicional
|Pentest
|Basado en créditos — desde $2,000 para la mayoría de las aplicaciones
|Sin producto de pentest propio
En qué Hacktron es deliberadamente más incisivo que Greptile
Revisor de seguridad vs revisor de código
Hacktron
Convierte cada pull request en una revisión de seguridad enfocada y saca a la luz riesgos explotables con el contexto que los ingenieros necesitan para corregirlos antes del merge.
Greptile
Ofrece asistencia amplia de revisión de código con IA en calidad, mantenibilidad, resúmenes, docs, tests y flujo de trabajo del desarrollador.
Hallazgos con contexto de exploit
Hacktron
Los hallazgos están escritos para desarrolladores y equipos de seguridad que necesitan reproducir y corregir el riesgo.
Greptile
Los hallazgos de seguridad conviven con feedback de estilo, bugs, refactorización, documentación y planificación.
Más certero con cada revisión
Hacktron
Aprende de las decisiones de triaje, las reglas del proyecto y los ciclos de revisión repetidos, de modo que la señal se ajusta cada vez más a tu superficie de ataque.
Greptile
Aprende preferencias de revisión para un flujo de ingeniería más amplio, donde la seguridad puede competir con el feedback de revisión general.
Opción Whitebox
Hacktron
Puede extenderse de la revisión de PRs al pentesting whitebox con conocimiento del código.
Greptile
Sigue siendo un asistente de revisión de código y no una plataforma de pentest.
Señal exclusivamente de seguridad
Hacktron no optimiza para comentarios de revisión genéricos. Optimiza para vulnerabilidades.
Razonamiento de rutas de exploit
El contexto del repositorio se usa para decidir si el código modificado crea una ruta de ataque.
A un paso del pentest
Hacktron puede extenderse de la revisión recurrente de PRs a una evaluación whitebox más profunda.
Hacktron y Greptile frente a frente en las áreas clave
|Área
|Hacktron
|Greptile
|Contexto
Contexto de seguridad para la explotabilidad
Combina el contexto de la organización con grafos de llamadas para decidir si se puede abusar de una ruta de código y cómo debe corregirse el PR.
Grafo del código para la revisión
Construye un grafo del repositorio para revisar PRs con más conocimiento del código que un bot que solo mira el diff.
|Seguridad
Promesa central del producto
Hacktron se especializa en seguridad y evita convertirse en un revisor de estilo generalista, para que la señal de seguridad siga visible.
Una dimensión más de la revisión
Greptile está diseñado para feedback amplio sobre calidad, mantenibilidad, resúmenes, docs, tests y flujo de trabajo del desarrollador.
|Aprendizaje
Feedback de triaje de seguridad
Hacktron aprende modelos de amenazas y qué hallazgos de seguridad importan a través de comentarios de triaje y reglas del proyecto.
Feedback de preferencias de revisión del equipo
Greptile aprende de reacciones y respuestas sobre lo que le importa al equipo.
|Evaluación
Pruébalo en PRs críticos para la seguridad
Hacktron rinde mejor en cambios de autenticación, pagos, acceso a datos, IA e integraciones complejas.
Pruébalo en PRs representativos del producto
Greptile se prueba mejor en el volumen normal de revisión de ingeniería.
Pon el contexto de todo tu código al servicio de la seguridad.
Usa Hacktron cuando la pregunta de la revisión de código no sea solo "¿es buen código?" sino "¿puede explotarse?"
Preguntas frecuentes
¿Qué es Hacktron Review?
Hacktron Review es un revisor de seguridad con IA para pull requests. Lee los cambios de código con contexto del repositorio, razona sobre la explotabilidad y entrega a los ingenieros hallazgos accionables directamente dentro de GitHub.
¿En qué se diferencia Hacktron de Greptile?
Greptile es una herramienta generalista de revisión de código con IA y contexto de toda la base de código. Hacktron aplica ese mismo contexto a un único resultado de seguridad: ¿este PR introdujo una vulnerabilidad explotable y cómo debería corregirla el ingeniero?
¿Debería Hacktron reemplazar a Greptile?
No necesariamente. Los equipos pueden usar Greptile para la cobertura de revisión de código general y añadir Hacktron donde los hallazgos de seguridad necesiten contexto de explotabilidad, detalle respaldado por evidencia y guía de remediación.
¿Por qué importa la especialización en seguridad?
El contexto de revisión generalista no basta cuando la pregunta es si una ruta de código modificada crea una ruta de ataque. Hacktron está afinado para vulnerabilidades, explotabilidad y facilidad de corrección para el desarrollador.
¿Cómo mejora Hacktron con el tiempo?
Hacktron aprende de los comentarios de triaje, las reglas del proyecto, las rutas confiables y los ciclos de revisión repetidos, de modo que los hallazgos se ajustan cada vez más a tu aplicación y superficie de ataque.
¿Dónde aparecen los hallazgos?
Los hallazgos aparecen como comentarios inline en el pull request sobre las líneas vulnerables, con evidencia de la prueba y prompts de corrección. Cuando un commit posterior corrige el problema, Hacktron puede resolver el hallazgo automáticamente.
¿Qué tipos de problemas detecta?
Hacktron está construido para problemas explotables a nivel de código como fallos de autenticación y control de acceso, bugs de lógica de negocio, inyección, SSRF, inyección de prompts, exposición de secretos, riesgo de cadena de suministro y exposiciones de IaC.
¿Hacktron también hace pentesting?
Sí. Hacktron puede escalar de la revisión continua de PRs a una evaluación whitebox más profunda con conocimiento del código, con hallazgos validados y resultados listos para el informe, pensada para aplicaciones de mayor riesgo y requisitos de cumplimiento.