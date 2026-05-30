Hacktron vs Greptile

Hacktron, el complemento centrado en seguridad para Greptile

La revisión con IA generalista puede acelerar el código, pero la seguridad necesita pruebas, contexto y seguimiento. Complementa a los revisores de calidad de código como Greptile con Hacktron para revisar cada PR en busca de vulnerabilidades explotables y rutas de ataque complejas.

La mayoría de los clientes de Hacktron encuentran y corrigen vulnerabilidades reales que otros escáneres pasan por alto en las primeras 24 horas tras el onboarding.